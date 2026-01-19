Stála som pred úradom a plakala: Veronika Žilková prehovorila o výške dôchodku, nemohla uveriť vlastným ušiam

Po celoživotnej práci prišlo vytriezvenie. 

Herečka Veronika Žilková, ktorú si hlavne staršie ročníky pamätajú z humoristickej relácie českej TV Nova s názvom Tele Tele, kde po boku s Michalom Suchánkom, Richardom Genzerom a Josefom Cardom bavila televíznych divákov, sa dozvedela nepríjemnú správu, ktorá ju zasiahla.

Celé roky sa snažila preraziť v televízii, v divadle i vo filme. Na jednej strane sa jej to podarilo, keďže slovenská i česká umelecká scéna ju pozná a patrí medzi najznámejšie herečky, na druhej jeden úrad ju za to neodmenil, ako informoval český portál Aha! pro ženy.

Suma ju zarazila

Sympatická blondínka Veronika Žilková sa ocitla v ošemetnej situácii. Nečakala totiž ani vo sne, že sa jej stane jedna nepríjemná vec. Tento moment bol plný emócií, ktoré ju zasiahli, keďže nechýbali ani slzy. Po rokoch aktívnej umeleckej kariéry sa rozhodla zistiť, akú sumu jej štát pridelí do starobného dôchodku. Výsledok ju položil na kolená.

Keďže nevedela presnú výšku svojho dôchodku, jej kroky smerovali na úrad, aby sa dozvedela pravdu. Keď jej bola oznámená suma, nasledoval veľký šok, z ktorého sa spamätáva dodnes. Keďže dôchodok sa jej ráta len z divadelného platu, ktorý nie je vysoký, aj výsledná suma nie je horibilná. Vraj by mala dostávať približne 250 až 290 eur mesačne.

Odmena za tie roky práce a driny je neadekvátna, čo ju hneď rozrušilo. „Stála som pred úradom a plakala. Uvedomila som si, že všetky moje filmy a televízne projekty sa mi do dôchodku vlastne nerátajú,” poznamenala Veronika Žilková a doplnila, že v určitom období nemuseli platiť sociálne poistenie, ktoré nebolo povinné. Práca umelcov bola totiž považovaná za nesústavnú činnosť.

“To znamená, že cirkusoví umelci a herci neplatili sociálku, pretože tá práca nebola pravidelná. A počítal sa mi len ten divadelný plat, ktorý teraz, pri polovičnom úväzku, je sedem tisíc (pozn. red: 288 eur). Alebo teda bol toľko. Viem, že to má väčšina hercov,” pokračovala ďalej známa herečka.

Peniaze išli na deti

