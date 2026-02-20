Návrat do mladosti. Lenka Šóošová zverejnila vzácne fotografie z minulých čias so silným posolstvom

Reprofoto: Instagram.com/lenkasoosova

Jana Petrejová
Prekvapila zábermi z čias bezstarostnosti.

Keď sa na sociálnych sieťach objaví fotografia z mladosti, často nejde len o obyčajnú spomienku. Je to návrat do čias, keď boli sny ešte len v zárodku, svet sa zdal nekonečný a každý nový deň prinášal očakávanie niečoho veľkého. Presne takýto moment ponúkla svojim fanúšikom aj bývalá markizácka moderátorka, ktorá sa rozhodla podeliť o unikátny záber.

Roky mladosti sú spojené s prvými veľkými plánmi aj neistotou, ktorá je však prirodzenou súčasťou dozrievania. Sú to časy, keď sa formuje charakter, budujú hodnoty a rodí sa odvaha kráčať vlastnou cestou. Aj preto vyvolávajú archívne zábery taký silný ohlas. Nie sú len vizuálnym návratom do minulosti – sú pripomienkou toho, že každý úspech má svoje začiatky. Že za dnešnou istotou stojí množstvo krokov, rozhodnutí a skúseností.

Priateľstvo, ktoré pretrvalo

Fanúšikovia si už všimli, že Lenka Šóošová nemá problém podeliť sa o kúsok svojej minulosti, čím otvára dvere do súkromnejšej roviny svojho príbehu. Zatiaľ čo nedávno zverejnila na sociálnej sieti fotografiu svojej premeny, kde je vidieť moderátorku Telerána v roku 2015, kedy mala pred štyridsiatkou, tentoraz sa pochválila sériou záberov. Ide o mix fotografií troch kamarátok vrátane Lenky v mladosti a teraz.

Popis k príspevku, ktorý dala Lenka Šóošová svedčí o tom, že tie pravé priateľstvá dokážu pretrvať aj dlhé roky. „Zo školských lavíc rovno do života. Vlasy možno redšie, vrásky o čosi hlbšie, ale keď sa stretneme, sme zrazu zasa tie isté baby. S rovnakým iskrením v očiach a smiechom, ktorý sa nedá zastaviť,“ napísala k sérii záberov na Instagrame.

Z fotografií cítiť úprimnú radosť, spontánnosť a silné puto, ktoré ich spájalo už vtedy. O to krajšia je však skutočnosť, že ich priateľstvo nezostalo len spomienkou v albume. „Stretávame sa každý mesiac a vždy je to, akoby sme sa lúčili len včera. Pamäť nám síce občas vynechá meno alebo dátum, ale na smiech si pamätáme vždy,“ pokračovala v popise.

Viac než len nostalgický moment

Aj po rokoch si našli čas jedna na druhú a udržiavajú kontakt, ktorý prežil životné zmeny, pracovné povinnosti aj nové etapy života. Zverejnené fotografie sú dôkazom, že hodnoty, ktoré si človek vybuduje v mladosti, ho sprevádzajú celý život. Priateľstvá založené na dôvere, podpore a spoločných zážitkoch majú schopnosť prežiť takmer všetko. Lenka týmto príspevkom pripomenula, že úspech a verejné pôsobenie sú síce dôležitou súčasťou života, no rovnako podstatné sú aj vzťahy, ktoré nás formovali od začiatku.

