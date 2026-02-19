Neskrotná sila vo vašom vnútri: Odhaľte, akým mýtickým tvorom ste boli v minulom živote podľa mesiaca narodenia

Foto: Image by freepik, Image by freepik

Jana Petrejová
Ktoré monštrum zo starovekých bájí vás ovplyvňuje dodnes?

Svet starovekých bájí nie je len zbierkou zaprášených príbehov. Pre antických mysliteľov boli tieto bytosti zrkadlom ľudskej psychiky – stelesňovali naše najhlbšie strachy, neskrotnú silu, nekonečnú vernosť aj spaľujúcu vášeň. Podľa astrológie vesmírne nastavenie v momente nášho narodenia v sebe nesie ozveny našich minulých inkarnácií.

Ak ste niekedy cítili nevysvetliteľné prepojenie s divokou prírodou alebo ste mali pocit, že váš hnev má ničivú silu búrky, možno za to môže práve vaša mýtická minulosť. Každý mesiac narodenia v sebe nesie unikátny kód, ktorý nás spája s legendárnymi tvormi starovekého Grécka. Tieto bytosti neboli len monštrami – boli to entity s hlbokým poslaním a charakterom, ktorý dnes formuje vašu osobnosť. Poďte s portálom Collective World poodhaliť závoj času a zistiť, kým ste boli v predošlom bytí.

Foto: Pixabay

Január: Tyfón, otec všetkých monštier

Január je mesiacom ambícií a moci, preto nie je prekvapením, že vaším mýtickým predkom je Tyfón. Bol to najmohutnejší a najstrašnejší tvor, akého kedy grécka mytológia poznala – bytosť taká obrovská, že sa hlavou dotýkala hviezd a jej rozpäté krídla zatieňovali slnko. Ako Tyfón ste sa v minulom živote nebáli vyzvať na súboj ani samotného Dia, kráľa bohov.

Táto nesmierna sila sa vo vašom súčasnom živote prejavuje ako neoblomná vôľa a prirodzená túžba viesť. Máte v sebe energiu, ktorá dokáže pohnúť horami a ambície, ktoré nepoznajú hranice.

Február: Pegas, okrídlený posol nebies

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Vinili ho zo smrti syna, mal sexuálne obťažovať masérov: Ikonický Travolta stojí za najhorším filmom po roku 2000
Vinili ho zo smrti syna, mal sexuálne obťažovať masérov: Ikonický Travolta stojí za najhorším filmom po roku 2000
Kto je bývalý princ Andrew, zatratený brat Karola? Zatkli ho na narodeniny, nestalo sa to už viac ako 350 rokov
Jeffrey Epstein
Kto je bývalý princ Andrew, zatratený brat Karola? Zatkli ho na narodeniny, nestalo sa to už viac ako 350 rokov
Odborník na GDPR: Ak máte v práci kamery, mali by ste poznať svoje práva. Ich použitie má jasné pravidlá
Odborník na GDPR: Ak máte v práci kamery, mali by ste poznať svoje práva. Ich použitie má jasné pravidlá
Boli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Zaplatili sme vyše 50 eur, jedna vec nás zamrzela
Na nože
Boli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Zaplatili sme vyše 50 eur, jedna vec nás zamrzela
Gynekologička o mýtoch: Žena nemusí mať orgazmus, aby otehotnela. Antikoncepcia nespôsobuje neplodnosť
Zdravie
Gynekologička o mýtoch: Žena nemusí mať orgazmus, aby otehotnela. Antikoncepcia nespôsobuje neplodnosť
Bojkot samoobslužných pokladníc je skutočný: Zamestnanci opísali, čo denne zažívajú so zákazníkmi
Obchodné reťazce
Bojkot samoobslužných pokladníc je skutočný: Zamestnanci opísali, čo denne zažívajú so zákazníkmi
Jedol z odpadkov, prespával v aute: Orol Eddie skončil posledný, no stal sa olympijskou legendou
Zimné olympijské hry 2026
Jedol z odpadkov, prespával v aute: Orol Eddie skončil posledný, no stal sa olympijskou legendou
Jedna z najkrvavejších bitiek vojny: Američania dobyli ostrov Iwó-džima za cenu veľkých strát, hrdinom bol Slovák
Jedna z najkrvavejších bitiek vojny: Američania dobyli ostrov Iwó-džima za cenu veľkých strát, hrdinom bol Slovák
Slovákom už prišli nové nižšie mzdy. Ľudia by sa mali pripraviť, ich čisté príjmy ešte klesnú
Slovákom už prišli nové nižšie mzdy. Ľudia by sa mali pripraviť, ich čisté príjmy ešte klesnú
Bola som na Hyroxe: Za 88 minút som zaplatila stovky eur. Je to jeden z najlepších zážitkov môjho života
Bola som na Hyroxe: Za 88 minút som zaplatila stovky eur. Je to jeden z najlepších zážitkov môjho života
Patrik a Gabriela predali byt na Slovensku a kúpili dom na Madeire: Je tu krásne, v nájme nám ale lezú šváby
Slováci a Česi v zahraničí
Patrik a Gabriela predali byt na Slovensku a kúpili dom na Madeire: Je tu krásne, v nájme nám ale lezú šváby
Mirka prehovorila o samoobslužných pokladniciach. Gynekológ ženám striekal žieraviny do maternice
Mirka prehovorila o samoobslužných pokladniciach. Gynekológ ženám striekal žieraviny do maternice

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac