Neskrotná sila vo vašom vnútri: Odhaľte, akým mýtickým tvorom ste boli v minulom živote podľa mesiaca narodenia

Svet starovekých bájí nie je len zbierkou zaprášených príbehov. Pre antických mysliteľov boli tieto bytosti zrkadlom ľudskej psychiky – stelesňovali naše najhlbšie strachy, neskrotnú silu, nekonečnú vernosť aj spaľujúcu vášeň. Podľa astrológie vesmírne nastavenie v momente nášho narodenia v sebe nesie ozveny našich minulých inkarnácií.
Ak ste niekedy cítili nevysvetliteľné prepojenie s divokou prírodou alebo ste mali pocit, že váš hnev má ničivú silu búrky, možno za to môže práve vaša mýtická minulosť. Každý mesiac narodenia v sebe nesie unikátny kód, ktorý nás spája s legendárnymi tvormi starovekého Grécka. Tieto bytosti neboli len monštrami – boli to entity s hlbokým poslaním a charakterom, ktorý dnes formuje vašu osobnosť. Poďte s portálom Collective World poodhaliť závoj času a zistiť, kým ste boli v predošlom bytí.
Január: Tyfón, otec všetkých monštier
Január je mesiacom ambícií a moci, preto nie je prekvapením, že vaším mýtickým predkom je Tyfón. Bol to najmohutnejší a najstrašnejší tvor, akého kedy grécka mytológia poznala – bytosť taká obrovská, že sa hlavou dotýkala hviezd a jej rozpäté krídla zatieňovali slnko. Ako Tyfón ste sa v minulom živote nebáli vyzvať na súboj ani samotného Dia, kráľa bohov.
Táto nesmierna sila sa vo vašom súčasnom živote prejavuje ako neoblomná vôľa a prirodzená túžba viesť. Máte v sebe energiu, ktorá dokáže pohnúť horami a ambície, ktoré nepoznajú hranice.
