Oslavuje čas. Lenka Šóošová odhalila svoje premeny s pribúdajúcimi rokmi, neuveriteľné, ako sa zmenila

Čas plynie každému rovnako, no nie každý sa naň dokáže pozrieť s takým pokojom a nadhľadom ako bývalá moderátorka markizáckeho Telerána. Na sociálnej sieti prekvapila fanúšikov svojimi zábermi a otvorila tým tému starnutia, sebaprijatia a zmien, ktoré so sebou roky prirodzene prinášajú.
Dve fotografie a desať rokov skúseností, radostí a výziev. Lenka Šóošová zverejnila na Instagrame zaujímavý príspevok, ktorým sa mnohým zaručene vryje do pamäti. Ukázala svojim priaznivcom pravdu a to, ako sa jej tvár zmenila za posledných desať rokov. Na prvej snímke je charizmatická brunetka v súčasnosti a na druhej sa usmieva 40-ročná Lenka, s ktorou vstávali ľudia v rannej šou. A hoci fyzická krása sa u nej nezmenila, vo vnútri si prešla premenami.
Veľa otáznikov pred 10. rokmi
Urobila tak pri príležitosti okrúhleho jubilea, teda päťdesiatky, ktorá ju čaká v nadchádzajúcom roku a zároveň otvorene priznala, ako tento životný míľnik prežíva a čo pre ňu dnes naozaj znamená. Príspevok na sociálnej sieti je výnimočný slovami, ktorými zhodnotila svoje mladšie „ja“ a taktiež terajšie, čím prináša silné posolstvo, ktoré sa dotkne nejednej ženy.
„Takto pred desiatimi rokmi som si povedala, že o rok vstúpim do ďalšej etapy života. V tom roku (2016) ma čakala štyridsiatka a ja som vôbec netušila, čo od nej mám čakať. Mala som rešpekt, neistotu a veľa otáznikov,“ napísala Lenka do popisku k fotografii.
Ako ďalej pokračovala, v tomto období zažila toho oveľa viac než čakala. „Nakoniec mi však priniesla oveľa viac, než som si kedy dokázala predstaviť. Stala som sa po druhý raz mamou – v čo som už reálne ani nedúfala. Zažila som malé aj veľké zázraky a naučila sa vnímať život s väčšou pokorou a vďačnosťou,“ doplnila bývalá moderátorka.
