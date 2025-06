Natáčanie seriálu bolo preňho náročné. Herec zo Sľubu priznal veľký problém, trvalo mu dlhšie, kým sa naučil jednu vec

Najprv prišli Červené pásky, následne stvárnenie postavy vypočítavého gardistu Jula v Dunaji, k vašim službám a nakoniec Sľub, ktorý žne úspechy u televíznych divákov. Hoci vystriedal charizmatický herec už niekoľko projektov, až v tomto poslednom, odohrávajúcom sa v 80. rokoch, je najvýraznejší. Hrá totiž jednu z hlavných postáv, takže ho momentálne seriál vo veľkom zamestnáva, za čo je veľmi rád.

Sympatický umelec Jakub Švec má plné ruky práce v seriáli Sľub, v ktorom sa zhostil úlohy šarmantného lekára Igora. Ide konkrétne o detského chirurga zamilovaného do Zuzany. Účinkovanie v seriáli si pochvaľuje, keďže ide o úplne inú postavu, akú mal v Dunaji, k vašim službám, ako naznačil v rozhovore pre Pravdu.

Musel si zvyknúť

„Sľub mi zmenil život tak, že som ním zaneprázdnený. Ale som ním celkom pozitívne zaneprázdnený, pretože teraz je táto rola veľmi krásna, ľudsky krásna, oproti Julovi z Dunaja,“ uviedol na pravú mieru Jakub, ktorému vyhovuje, že dostáva postavy s veľmi rôznorodým charakterom. „Mám veľké šťastie, že každá rola, ktorú som dostal a robil, je úplne odlišná od tých ostatných. Čiže mne sa občas stane, že niekedy si ani ľudia úplne nespoja, že ten vyholený chalan z Červených pások je vlastne aj v Pánovi profesorovi, aj v Dunaji a tak ďalej,“ doplnil.

Ako priznal, nikdy nerobil na dennom seriáli, v ktorom by si ešte k tomu strihol jednu z hlavných úloh. Jeho slová naznačujú, že mal zrejme rešpekt, aj preto boli začiatky preňho ťažšie. „Pre mňa bola prvá séria veľmi náročná, keďže čas na obraz je tam veľmi krátky. Nedá sa to inak, takže takáto je hra a ja sa musím zariadiť,“ uviedol herec, ktorý si musel zvyknúť na jednu vec.

„Som typ človeka, že čím viac ostrých, teda pokusov, tým je to lepšie, lebo viem prestať vnímať kameru, prestať vnímať veci a nechám pracovať to, čo naozaj môže z roly vzniknúť. A v Sľube ide často len prvá ostrá, takže kým som sa nastavil, alebo teda naučil na tento spôsob, tak mi to celkom dlho trvalo,“ vyšiel s pravdou von Jakub.

Čo mu pomohlo?