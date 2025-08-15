Nastal deň „D“: Trump povedal, aká je šanca, že sa dnes s Putinom dohodne a vojna skončí. Cieľom je ale iná dôležitá vec

Trump sa stretne s Putinom na Aljaške, Merz vyzýva na prímerie.

Ruský prezident Vladimir Putin by mal využiť príležitosť súhlasiť s prímerím na Ukrajine počas piatkových rokovaní so svojím americkým náprotivkom Donaldom Trumpom v meste Anchorage na Aljaške. V piatok to vyhlásil nemecký kancelár Friedrich Merz, píše TASR podľa správy agentúry AFP.

„Cieľom musí byť samit, na ktorom sa zúčastní aj (ukrajinský prezident Volodymyr) Zelenskyj,“ uviedol Merz v oficiálnom vyhlásení. Dodal, že Trump „môže teraz urobiť významný krok smerom k mieru,“ na ktorom sa podľa neho „musia strany dohodnúť“.

Trump verí v možnú dohodu s Putinom

Trump vo štvrtok vyhlásil, že podľa neho sa Putin na piatkovom stretnutí bude chcieť dohodnúť na ukončení už viac ako trojročnej vojny na Ukrajine. Hlavným cieľom rokovania je podľa amerického prezidenta dohodnúť druhé stretnutie, ktoré by však bolo trojstranné aj s účasťou prezidenta Ukrajiny Zelenského.

Foto: SITA/AP

Moskva však vo štvrtok varovala, že predpovedať výsledok samitu na Aljaške by bolo veľkou chybou. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov zároveň ale potvrdil, že hlavnou témou rozhovorov bude možné riešenie vojny na Ukrajine. Podľa agentúry DPA bude Zelenskyj a jeho európski spojenci očakávať výsledok tohto samitu s veľkou nervozitou – obávajú sa totiž, že rozhovory by mohli viesť k dohode o územných ústupkoch Rusku, ktorú Kyjev rázne odmietol.

Trump naznačil účasť európskych lídrov na druhom samite

Americký prezident Donald Trump vo štvrtok večer, deň pred schôdzkou s ruským prezidentom Vladimirom Putinom na Aljaške, naznačil, že na prípadnom druhom stretnutí so šéfom Kremľa by sa mohli okrem prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského zúčastniť aj niektorí európski lídri. TASR o tom informuje podľa agentúry AP.

„Zajtra máme stretnutie s prezidentom Putinom. Myslím si, že to bude dobré stretnutie,“ vyhlásil. „Ale dôležitejšia bude druhá schôdzka, ktorú plánujeme. Budeme mať stretnutie s prezidentom Putinom, prezidentom Zelenským, mnou a možno aj s niektorými európskymi lídrami. Možno nie. Uvidíme,“ povedal Trump. Samit v rozšírenom formáte by sa podľa neho mohol uskutočniť taktiež na Aljaške.

Kritika a obavy z odmeny pre Putina

Šéf Bieleho domu na brífingu v Oválnej pracovni odmietol, že by pozvanie na americkú pôdu bolo odmenou pre Putina. Niektorí analytici naznačili, že Trump usporiadaním stretnutia na území USA podkopáva dlhodobé snahy Západu izolovať Putina a Rusko, pripomína AP.

Americký prezident Donald Trump pripustil, že jeho stretnutie s ruským vodcom Vladimirom Putinom môže byť neúspešné. V predvečer samitu šéf Bieleho domu zdôraznil, že s Putinom neuzavrie žiadnu dohodu bez účasti ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý bude zapojený do všetkých rozhodnutí.

Foto: SITA/AP

„Toto stretnutie pripraví pôdu pre druhé stretnutie, ale je tu 25-percentná šanca, že toto stretnutie nebude úspešné,“ povedal vo štvrtok americký líder pre Fox News Radio.

„Druhé stretnutie bude veľmi, veľmi dôležité, pretože práve na ňom by mali uzavrieť dohodu,“ uviedol Trump. Zelenskyj odmietol akékoľvek územné ústupky Rusku, ktoré pred samitom zintenzívnilo útoky a dosiahlo výrazný postup na bojisku. Šéf americkej diplomacie Marco Rubio uviedol, že akákoľvek budúca dohoda musí obsahovať bezpečnostné záruky pre Ukrajinu.

