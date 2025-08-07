Násilie v bratislavskom skateparku: Muž fyzicky napadol iba 15-ročného chlapca, opakovane ho udieral do tváre

Ilustračná foto: TASR (Daniel Stehlík)

Jakub Baláž
TASR
Polícia v stredu (6. augusta) riešila viaceré výtržnosti v Bratislave. V petržalskom skateparku na Markovej ulici muž fyzicky napadol chlapca, ktorý bol prevezený do nemocnice. K výtržnostiam došlo aj v centre hlavného mesta. TASR o tom informoval hovorca bratislavskej krajskej polície Michal Szeiff.

Krátko po 19:00 hod. bola hliadka policajtov piateho bratislavského okresu vyslaná na Markovú ulicu, kde v priestoroch skateparku fyzicky napadol 42-ročný muž opakovanými údermi do oblasti tváre 15-ročného chlapca,“ uviedol hovorca. Muž bol podľa neho po zadržaní umiestnený v cele policajného zaistenia.

Odohrali sa aj ďalšie incidenty

Ďalší incident sa podľa hovorcu stal v blízkosti zastávky MHD na Špitálskej ulici.

Najskôr verbálne napadol 25-ročný muž svoju expartnerku, pričom následne fyzicky napadol 32-ročného muža, ktorý bol na mieste s ňou. Ten v rámci fyzického konfliktu vytiahol teleskopický obušok, ktorým napadol 25-ročného muža. Do incidentu sa zapojila aj 21-ročná expartnerka mladého muža, ktorá rovnako fyzicky napadla 25-ročného muža,“ priblížil s tým, že polícia pri dychovej skúške namerala 25-ročnému mužovi 2,21 promile alkoholu.

Zdravotníci podľa Szeiffa osoby ošetrili, pričom následne boli obmedzené na osobnej slobode a eskortované na policajné oddelenie.

K výtržníctvu došlo v stredu aj krátko po 3:15 hod. na Wolkrovej ulici. „Štyridsaťdvaročný muž tu v blízkosti čerpacej stanice fyzicky napadol na mieste verejnosti prístupnom poškodeného 48-ročného muža údermi do tváre. Ten v dôsledku opakovaných úderov utrpel viaceré zranenia v oblasti tváre, ktoré si vyžiadali ošetrenie v nemocnici,“ uviedol hovorca. Policajti podľa jeho slov agresívneho muža obmedzili na osobnej slobode a eskortovali na policajné oddelenie.

