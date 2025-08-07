Akoby sa s nimi roztrhlo vrece: Ďalší muž sa obnažoval a uspokojoval na verejnosti, polícia ho už obvinila

Ilustračná foto: Pexels

Tomáš Mako
TASR
V minulosti bol za obdobné konanie už odsúdený.

Polícia obvinila 35-ročného muža, ktorý sa na verejne prístupných miestach v Skalici obnažoval a sexuálne uspokojoval. Incidenty nahlásili svedkovia, ktorí muža spozorovali v blízkosti detského ihriska a verejných garáží.

Trnavská krajská polícia o tom vo štvrtok informovala na sociálnej sieti.

Ako uviedla, prípad si okamžite prevzali kriminalisti z operatívneho oddelenia. „Na základe kamerových záznamov a svedkov sa im podarilo exhibicionistu identifikovať,“ priblížila s tým, že prokurátor súhlasil s jeho zadržaním.

Muž bude väzobne stíhaný, za podobný čin už bol odsúdený

Po vykonaní nevyhnutných procesných úkonov a vznesení obvinenia bol umiestnený v cele policajného zaistenia. „Poverený príslušník podal podnet na jeho väzobné stíhanie, ktorému sudca vyhovel. Nakoľko ide o obvineného, ktorý bol v minulosti odsúdený za obdobné konanie,“ doplnila polícia.

Polícia dodala, že páchatelia so sklonom k exhibicionizmu nebývajú spravidla agresívni, ale ich správanie môže vyvolať psychickú traumu najmä u detí a žien. „Polícia takéto konanie považuje za vážne a neakceptovateľné a bude naďalej dôsledne zasahovať pri každom podobnom prípade,“ dodala.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Vybehol z dvora a začal hrýzť: Pes brutálne zaútočil na tri dievčatá v Topoľčanoch. Majú…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Exkluzívne Gruzínec Mamulašvili o údajnom prevrate: Je to Ficova lož. Ani ma nezaradili na zoznam ľudí so zákazom vstupuExkluzívne Gruzínec Mamulašvili o údajnom prevrate: Je to Ficova lož. Ani ma nezaradili na zoznam ľudí so zákazom vstupu
Z hlavy mu stúpal dym, všade smrdelo zhorené mäso: Takto prebiehala prvá poprava v elektrickom kresleZ hlavy mu stúpal dym, všade smrdelo zhorené mäso: Takto prebiehala prvá poprava v elektrickom kresle
Pýtali sme sa, ako sa zmenila kultúra „rok po“ odvolaniach: Odpovedali Šáteková, Dangl, Hajdu a ďalšie osobnostiPýtali sme sa, ako sa zmenila kultúra „rok po“ odvolaniach: Odpovedali Šáteková, Dangl, Hajdu a ďalšie osobnosti
Pivo za 2 eurá a rezeň za 11,50: Navštívili sme nádrž, ktorej hovoria „Slovenské more“. Ostali nám však oči pre plačPivo za 2 eurá a rezeň za 11,50: Navštívili sme nádrž, ktorej hovoria „Slovenské more“. Ostali nám však oči pre plač
Najskôr padol výstrel, až potom výkrik „zbraň“: Expert zhodnotil prácu ochranky pri atentáte na Fica, toto si myslíNajskôr padol výstrel, až potom výkrik „zbraň“: Expert zhodnotil prácu ochranky pri atentáte na Fica, toto si myslí
Na hodinkách bolo 8:15 a na Hirošimu padala atómová bomba Little Boy. Toto sa dialo v momente výbuchuNa hodinkách bolo 8:15 a na Hirošimu padala atómová bomba Little Boy. Toto sa dialo v momente výbuchu
Najsevernejšie „mesto duchov“ v arktickej tundre: Sovieti v Európe zarobili 7-krát viac ako ostatní, pohľad naň vás vydesíNajsevernejšie „mesto duchov“ v arktickej tundre: Sovieti v Európe zarobili 7-krát viac ako ostatní, pohľad naň vás vydesí
Dostane sa Kočner na slobodu? Jeho obhajca sa raduje, advokát Kubina má iný názor. Za istých podmienok sa to ale môže staťDostane sa Kočner na slobodu? Jeho obhajca sa raduje, advokát Kubina má iný názor. Za istých podmienok sa to ale môže stať
Marek Vagovič v 1 na 1: Príklon vlády Fica k Rusku a Vietnamu je aj pragmatický. Mohli by sa tam lepšie schovaťMarek Vagovič v 1 na 1: Príklon vlády Fica k Rusku a Vietnamu je aj pragmatický. Mohli by sa tam lepšie schovať
Navštívili sme najkrajší slovenský unikát: Za vstup sme zaplatili 12 €, zamrzel iný poplatok. Ak zabudnete na toto, oľutujeteNavštívili sme najkrajší slovenský unikát: Za vstup sme zaplatili 12 €, zamrzel iný poplatok. Ak zabudnete na toto, oľutujete
Schyľuje sa k jadrovému konfliktu? Vyslanie ponoriek k Rusku je správny krok, tvrdí analytik Bednár. Prispieva to k bezpečiuSchyľuje sa k jadrovému konfliktu? Vyslanie ponoriek k Rusku je správny krok, tvrdí analytik Bednár. Prispieva to k bezpečiu
Odborník na vzťahy Štefan Petrík: Partneri sa môžu milovať a aj tak dôjde k nevere. Často nejde len o sexOdborník na vzťahy Štefan Petrík: Partneri sa môžu milovať a aj tak dôjde k nevere. Často nejde len o sex

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Zobraziť viac