Naše účty sa otrasú v základoch: Analytik povedal, o koľko budú rásť ceny pohonných hmôt. Nevyzerá to dobre

Spotrebiteľské ceny pohonných látok počas 12. týždňa opakovane stúpli, nafta nadpriemerným a benzíny podpriemerným tempom. Cena bežnej nafty medzitýždňovo vzrástla o štyri centy za liter, jej prémiové druhy o tri centy za liter. Nárast cien benzínov bol len na úrovni desatín centa za liter.
Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR. Základná nafta dosiahla najvyššiu cenu za dva roky (od marca 2024), prémiové druhy nafty za rok (od marca 2025). Motoristi platili za bežný aj prémiové benzíny najvyššie ceny za posledné štyri mesiace (od novembra 2025).
Konkrétne ceny palív
Motorová nafta sa predávala za 1,573 eura za liter, prémiové nafty v priemere za 1,737 eura za liter. Cena klasického benzínu 95 stúpla o 0,7 centa na 1,531 eura za liter a cena prémiových benzínov o 0,3 centa na úroveň 1,720 eura za liter. Dlhodobý priemerný medzitýždňový výkyv pri cenách palív dosahuje plus mínus 1,5 centa za liter paliva.
Aktuálne ceny pohonných látok ostali druhý týždeň nad úrovňou spred roka, benzín 95 o 1,7 %, prémiové benzíny o 0,4 %, nafta o 6,3 % a prémiová nafta o 3 %. Plyny v druhej polovici marca 2026 zaznamenali viditeľný cenový nárast. Cena CNG (stlačený zemný plyn) bola na úrovni 1,798 eura za kilogram (+5,1 centa).
Vývoj cien plynov
LNG (skvapalnený zemný plyn) sa predával za 1,568 eura za kilogram (+3,2 centa). Cena LPG (skvapalnený ropný plyn) sa medzitýždňovo nepatrne zvýšila na 0,683 eura za liter (+0,2 centa). V porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka bola cena plynu CNG vyššia o 8,1 %. Lacnejší ako pred rokom bol LPG o 11,6 %, LNG o 11,7 %.
Tlak na rast cien pohonných látok v súvislosti s vysokou geopolitickou neistotou a volatilitou cien ropy na svetových trhoch by mal budúci týždeň pokračovať. Ceny pohonných látok by mohli vzrásť od dvoch do piatich centov. Uviedol to Ondrej Greguš, analytik finančných trhov XTB.
„Rast cien energií a narušenie dodávok ropy do regiónu sa začali prejavovať už aj v strednej Európe. Slovenská vláda preto prijala mimoriadne opatrenia na stabilizáciu trhu s pohonnými látkami,“ priblížil.
Napätie na Blízkom východe
Poznamenal, že v uplynulom týždni sa situácia na energetických trhoch výrazne vyhrotila v súvislosti s pokračujúcim konfliktom na Blízkom východe. Vojna na Blízkom východe podľa Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) spôsobuje najväčší výpadok dodávok v histórii globálneho ropného trhu. Tok ropy cez Hormuzský prieliv klesol z pôvodných 20 miliónov barelov denne na minimum, pričom krajiny Perzského zálivu znížili produkciu o najmenej 10 miliónov barelov denne.
„Ceny ropy zaznamenali extrémnu volatilitu. Ropa sa počas týždňa vyšplhala nad 112 USD za barel, no v pondelok po Trumpovom oznámení o odložení útokov na iránsku energetickú infraštruktúru klesla takmer o 11 % na úroveň okolo 100 USD,“ zdôraznil.
„Trhy ostávajú opatrné. Pravdepodobnosť recesie v USA vzrástla podľa predikčných trhov z 22 % na začiatku marca na aktuálnych 36 %. Z pohľadu globálnej ekonomiky zostáva energetický trh najväčším rizikom. Pokiaľ by konflikt zostal krátkodobý, dosahy by mali byť dočasné. Väčší problém by vznikol v prípade, ak by vysoké ceny energií pretrvávali dlhší čas a postupne sa premietli do cien tovarov a služieb,“ dodal analytik.
Aktuálny vývoj cien ropy
Ceny ropy pokračujú vo výkyvoch. Po výraznom raste na záver štvrtkového (26. 3.) obchodovania v piatok klesli. Rozsah bol síce mierny, pričom cena Brentu sa naďalej pohybuje okolo 108 USD za barel (159 litrov), za celý týždeň však smerujú k prudkému poklesu.
Vývoj na trhu ovplyvnil americký prezident Donald Trump, ktorý vyhlásil, že rozhovory o ukončení vojny v Iráne sa vyvíjajú dobrým smerom a že plánované útoky na iránske elektrárne odložil o desať dní. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji dosiahla do 7.38 h SEČ 107,91 USD (93,52 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 10 centov (0,09 %). Zredukovala tak zisky z predchádzajúceho obchodovania, v ktorom vykázala po opätovných obavách z ďalšej eskalácie konfliktu na Blízkom východe rast o 5,7 %. Za celý týždeň však cena Brentu smeruje k poklesu o vyše 4 %.
Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s májovým kontraktom, dosiahla 94,01 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 47 centov (0,50 %). Aj v tomto prípade smeruje cena ropy za celý týždeň k poklesu o viac než 4 %. Na záver štvrtkového obchodovania pritom vzrástla o 4,6 %.
Očakávania analytikov
Podľa analytikov budú výkyvy pokračovať. Trump síce oznámil odklad útokov na iránske elektrárne o ďalšie dni, USA však zároveň poslali na Blízky východ ďalšie lode a tisícky vojakov, pričom Trump stále zvažuje, či spustí pozemnú operáciu na získanie kontroly nad iránskym ostrovom Charg, kde sa nachádza kľúčový ropný uzol krajiny.
Trump tento týždeň uviedol, že Iránu poslal 15-bodový plán na ukončenie konfliktu, Irán však oznámil, že americký návrh je „jednostranný a nespravodlivý“. Teherán zároveň poslal Washingtonu vlastný návrh.
Útok na Irán, ktorý USA a Izrael začali 28. februára, oberá svetové trhy denne o milióny barelov a Medzinárodná agentúra pre energiu (IEA) oznámila, že kríza na Blízkom východe je horšia než dve ropné krízy zo 70. rokov minulého storočia a rusko-ukrajinská vojna dokopy.
Podľa analytikov z Macquarie Group by ceny ropy v prípade skorého ukončenia vojny v Iráne mali v nasledujúcich mesiacoch rýchlo klesať, naďalej však zostanú nad úrovňou spred začatia konfliktu. Ak by však vojna v Iráne trvala do konca júna, ceny ropy môžu vzrásť na 200 USD za barel.
