Naše psíky vylučovali biely trus a zrazu sa to zmenilo: Svetlé výkaly zmizli a má to svoj dôvod

Foto: Profimedia

Zuzana Veslíková
Domáci miláčikovia
Pamätáte si ešte na tie biele kopy suchého trusu? Kam sa vytratili?

Každý majiteľ psíka by mal dbať na to, aby po jeho domácom miláčikovi nezostával na uliciach odpad. Napriek tomu sa neraz stane, že v trávniku narazíme na neodpratané výkaly od nezodpovedných psičkárov. Všimli ste si však, že za posledné roky sa zmenili a už tak často nevidíme biely trus? 

Možno sa teraz chytáte za hlavu, ako ste to mohli prehliadnuť, ale je to skutočne tak a nejde o žiadnu náhodu. 90. roky boli hranicou, keď sa farba stolice u psov začala meniť a ako priblížil portál IFL Science, môže za to strava, ktorú konzumujú.

Biely trus sa rovná veľkému podielu vápnika

Telo našich domácich maznáčikov dokáže spracovať len jeho určité množstvo a zvyšok vylučujú stolicou. V minulosti sa v krmive pre psov nachádzal jeho väčší podiel ako dnes, alebo majitelia siahajú po iných alternatívach kŕmenia.

Kedysi krmivo obsahovalo veľké množstvo mäsokostnej múčky plnej vápnika, pretože bola lacná. Alebo dokonca majitelia dávali psom žrať kosti, čo sa dnes už neodporúča. A to vysvetľuje, prečo stolica psov zrazu nie je tak často biela ako kedysi.

Ilustračná foto: Profimedia

Možno si dokonca pamätáte, že biely bol predovšetkým starší a vysušený trus. To tiež nie je náhoda – súvisí to s odparovaním vody, po ktorej v ňom vápnik stále zostal, a zmenil farbu.

Ak však u vášho psíka spozorujete zmenu farby stolice, pre istotu vyhľadajte veterinára. Podobne ako u ľudí, aj pri domácich zvieratách môže byť prejavom skrytého ochorenia.

