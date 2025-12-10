Vstup je prísne zakázaný: Na špeciálne územia na Marse nesmie vkročiť žiadne prieskumné zariadenie

Ľudstvo už nejaký ten čas sníva o osídlení Marsu. Zatiaľ však ostáva pri skúmaní za pomoci roverov. NASA aj čínska vesmírna spoločnosť CNSA sa snažia prísť na to, či je vôbec možné, aby na červenej planéte niečo prežilo. Sú však miesta, kde je vstup prísne zakázaný.
Špeciálne zóny
Ako informuje IFL Science, na Marse existujú isté oblasti, ktorých prieskum je prísne zakázaný a krajiny podpísali zmluvu, ktorou sa zaviazali, že zákaz dodržia. Sú známe ako „špeciálne oblasti“, ako aj „nejasné oblasti“. Hoci patria medzi najzaujímavejšie miesta na vedecký výskum na tejto planéte, jednoducho sem nikto nesmie.
V roku 1967, teda v čase, keď vesmírne preteky vrcholili, Spojené štáty, Sovietsky zväz a (z nejakého dôvodu) Spojené kráľovstvo podpísali Dohovor OSN o vesmíre. Ide o kľúčový dokument, ktorý zakazoval všetkým signatárskym štátom uplatňovať suverenitu nad akýmikoľvek nebeskými telesami, zriaďovať na nich vojenské základne a používať na nich jadrové zbrane.
V zmluve boli uvedené aj ďalšie dôležité body. Jedným z dôvodov skúmania Marsu je totiž nádej, že sa tu podarí objaviť doteraz nepoznanú formu života. Je to však nesmierne náročná úloha a výskum vyvoláva mnoho otázok. Napríklad, ak by sa podarilo objaviť na Marse život, odkiaľ by sme mali istotu, že ho sem zo Zeme nedostal človek? Je nesmierne dôležité myslieť na to, že Mars by nemal byť kontaminovaný ničím zo Zeme.
Niektorí by pravidlá najradšej zrušili
Z týchto dôvodov bola do zmluvy zahrnutá časť zakazujúca potenciálne nebezpečný výskum telies Slnečnej sústavy. Jednoducho povedané, nikto nesmie kontaminovať Mars ani iné skúmané vesmírne telesá, ale ani z nich nesmie na Zem zavliecť kontamináciu, ktorá by uškodila našej planéte. Výbor pre vesmírny výskum (COSPAR) Medzinárodnej rady pre vedu zohral kľúčovú úlohu pri vytváraní týchto usmernení a identifikovaní „špeciálnych oblastí“ na planéte, kde by malo byť zakázané pristávať.
COSPAR ako „špeciálne oblasti“ stanovil najmä tie, kde je dostatočne vlhko a teplo na to, aby tu v prípade zavlečenia zo Zeme mikroorganizmy mali šancu prežiť. Zároveň sú nimi miesta, kde existuje šanca, že sa tu nejaká forma života vyskytne prirodzene (nie zavlečením).
Štúdia publikovaná prostredníctvom Astrobiology vysvetlila, že niektorí by boli radi, keby tieto pravidlá prestali platiť a mohol by sa voľne skúmať celý Mars. Avšak to, že na Zemi sa podarilo objaviť život aj v tých najextrémnejších podmienkach, je dôkazom, že obozretnosť je na mieste aj na červenej planéte.
