Napätie pred paralympiádou: Ukrajina odmieta stáť po boku Rusov. Otvárací ceremoniál bude bez jej tímu

Foto: Needpix

Nina Malovcová
TASR
Zimné olympijské hry 2026
Ukrajina bojkotuje začiatok paralympijských hier.

Ukrajinskí parašportovci vynechajú otvárací ceremoniál zimných paralympijských hier 2026 v Miláne a Cortine d’Ampezzo (6.-15. marca). Vyjadria tak svoj protest proti rozhodnutiu Medzinárodného paralympijského výboru (IPC), ktorý umožnil ruským a bieloruským športovcom súťažiť pod národnými vlajkami.

„Ukrajinský paralympijský tím a Národný paralympijský výbor Ukrajiny budú bojkotovať otvárací ceremoniál ZPH a požadujú, aby sa na ňom nepoužívala ukrajinská vlajka,“ citovala vyhlásenie ukrajinského výboru agentúra AFP. Na znak solidarity s Ukrajinou sa na žiadnych oficiálnych ceremoniáloch na ZPH 2026 nezúčastnia ani zástupcovia Estónska.

Viac z témy Zimné olympijské hry 2026:
1.
Nečakaný „narušiteľ“ na olympiáde: Československý vlčiak sa stal hviezdou dňa, dokonca dobehol do cieľa
2.
Naši hokejisti reagujú na víťazstvo proti Nemecku: Cítime podporu fanúšikov, všetci sa bavíme hokejom
3.
Perfektný výkon našich chlapcov na OH: Slováci dnes porazili Nemcov, hokejový zápas skončil 6:2
Zobraziť všetky články (46)

Estónsko sa pridáva k bojkotu

V oficiálnom stanovisku Estónsky paralympijský výbor (EPK) uviedol, že „podporuje rozhodnutie Ukrajiny nezúčastniť sa na oficiálnych ceremoniáloch hier a považuje jednotný a zásadový prístup európskych krajín za nevyhnutný.“ Podľa EPK sa šport nikdy nesmie stať nástrojom normalizácie agresie.

Foto: TASR/AP

Rusko budú v Taliansku reprezentovať šiesti parašportovci. Súťažiť budú v alpskom lyžovaní, behu na lyžiach a snoubordingu. Bielorusko bude mať kvarteto účastníkov v behu na lyžiach.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Bojkot samoobslužných pokladníc je skutočný: Zamestnanci opísali, čo denne zažívajú so zákazníkmi

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Slovák, ktorý šokoval svet: Obor z Košíc prepísal históriu, Slafkovskému sa to dnes môže podariť znovu
Slovák, ktorý šokoval svet: Obor z Košíc prepísal históriu, Slafkovskému sa to dnes môže podariť znovu
Lucia žije v Nemecku: Mzdy v mojom odbore sú od 25 eur na hodinu, svoju prácu si vážim. Mám 510-eurové prídavky na deti
Slováci a Česi v zahraničí
Lucia žije v Nemecku: Mzdy v mojom odbore sú od 25 eur na hodinu, svoju prácu si vážim. Mám 510-eurové prídavky na deti
Vinili ho zo smrti syna, mal sexuálne obťažovať masérov: Ikonický Travolta stojí za najhorším filmom po roku 2000
Vinili ho zo smrti syna, mal sexuálne obťažovať masérov: Ikonický Travolta stojí za najhorším filmom po roku 2000
Kto je bývalý princ Andrew, zatratený brat Karola? Zatkli ho na narodeniny, nestalo sa to už viac ako 350 rokov
Jeffrey Epstein
Kto je bývalý princ Andrew, zatratený brat Karola? Zatkli ho na narodeniny, nestalo sa to už viac ako 350 rokov
Odborník na GDPR: Ak máte v práci kamery, mali by ste poznať svoje práva. Ich použitie má jasné pravidlá
Odborník na GDPR: Ak máte v práci kamery, mali by ste poznať svoje práva. Ich použitie má jasné pravidlá
Boli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Zaplatili sme vyše 50 eur, jedna vec nás zamrzela
Na nože
Boli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Zaplatili sme vyše 50 eur, jedna vec nás zamrzela
Gynekologička o mýtoch: Žena nemusí mať orgazmus, aby otehotnela. Antikoncepcia nespôsobuje neplodnosť
Zdravie
Gynekologička o mýtoch: Žena nemusí mať orgazmus, aby otehotnela. Antikoncepcia nespôsobuje neplodnosť
Bojkot samoobslužných pokladníc je skutočný: Zamestnanci opísali, čo denne zažívajú so zákazníkmi
Obchodné reťazce
Bojkot samoobslužných pokladníc je skutočný: Zamestnanci opísali, čo denne zažívajú so zákazníkmi
Jedol z odpadkov, prespával v aute: Orol Eddie skončil posledný, no stal sa olympijskou legendou
Zimné olympijské hry 2026
Jedol z odpadkov, prespával v aute: Orol Eddie skončil posledný, no stal sa olympijskou legendou
Jedna z najkrvavejších bitiek vojny: Američania dobyli ostrov Iwó-džima za cenu veľkých strát, hrdinom bol Slovák
Jedna z najkrvavejších bitiek vojny: Američania dobyli ostrov Iwó-džima za cenu veľkých strát, hrdinom bol Slovák
Slovákom už prišli nové nižšie mzdy. Ľudia by sa mali pripraviť, ich čisté príjmy ešte klesnú
Slovákom už prišli nové nižšie mzdy. Ľudia by sa mali pripraviť, ich čisté príjmy ešte klesnú
Bola som na Hyroxe: Za 88 minút som zaplatila stovky eur. Je to jeden z najlepších zážitkov môjho života
Bola som na Hyroxe: Za 88 minút som zaplatila stovky eur. Je to jeden z najlepších zážitkov môjho života

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac