Napätie pred paralympiádou: Ukrajina odmieta stáť po boku Rusov. Otvárací ceremoniál bude bez jej tímu

Ukrajinskí parašportovci vynechajú otvárací ceremoniál zimných paralympijských hier 2026 v Miláne a Cortine d’Ampezzo (6.-15. marca). Vyjadria tak svoj protest proti rozhodnutiu Medzinárodného paralympijského výboru (IPC), ktorý umožnil ruským a bieloruským športovcom súťažiť pod národnými vlajkami.
„Ukrajinský paralympijský tím a Národný paralympijský výbor Ukrajiny budú bojkotovať otvárací ceremoniál ZPH a požadujú, aby sa na ňom nepoužívala ukrajinská vlajka,“ citovala vyhlásenie ukrajinského výboru agentúra AFP. Na znak solidarity s Ukrajinou sa na žiadnych oficiálnych ceremoniáloch na ZPH 2026 nezúčastnia ani zástupcovia Estónska.
Estónsko sa pridáva k bojkotu
V oficiálnom stanovisku Estónsky paralympijský výbor (EPK) uviedol, že „podporuje rozhodnutie Ukrajiny nezúčastniť sa na oficiálnych ceremoniáloch hier a považuje jednotný a zásadový prístup európskych krajín za nevyhnutný.“ Podľa EPK sa šport nikdy nesmie stať nástrojom normalizácie agresie.
Rusko budú v Taliansku reprezentovať šiesti parašportovci. Súťažiť budú v alpskom lyžovaní, behu na lyžiach a snoubordingu. Bielorusko bude mať kvarteto účastníkov v behu na lyžiach.
