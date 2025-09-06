Namiesto mora noc na letisku: Cestujúci z Bratislavy uviazli v hale, lety meškali celé hodiny, niektorí ešte stále čakajú

Foto: TASR (Pavel Neubauer)

Nina Malovcová
Letná dovolenka
Stovky dovolenkárov čakali celé hodiny, meškali lety do Egypta aj Turecka.

Namiesto vysnívanej dovolenky pri mori čakali cestujúci celé hodiny v hale bratislavského letiska. Stovky dovolenkárov smerujúcich do Egypta a Turecka zažili poriadne nepríjemný začiatok voľna, keď sa ich odlety posúvali opakovane a niektorí museli stráviť na letisku aj noc.

Situácia vyvolala medzi cestujúcimi nervozitu a sklamanie, pretože namiesto pláže a hotelového rezortu mali pred sebou zdĺhavé čakanie bez istoty. Na problém upozornila TV Markíza.

Lietadlo do Egypta sa muselo vrátiť

Najkritickejšie skončili cestujúci smerujúci do egyptskej Marsa Alam. Lietadlo spoločnosti Air Cairo malo odletieť ešte v piatok o 21.15 h, no pre technickú poruchu sa muselo vrátiť späť do Bratislavy. Nový odlet stanovili až na sobotu 17.00 h.

Foto: Andrej Neuherz, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

„Pre technickú poruchu sa muselo v piatok večer lietadlo s našimi klientmi smerujúcimi do egyptského letoviska Marsa Alam vrátiť späť do Bratislavy. Klientov sme ihneď informovali, vybavili sme im vouchery na občerstvenie a rodinám s deťmi sme zaistili ubytovanie. Situácia nás veľmi mrzí, no nemohli sme ju ovplyvniť,“ uviedla hovorkyňa cestovnej kancelárie Čedok Klára Divíšková.

Nárok na odškodnenie

Do prípadu sa zapojila aj Slovenská asociácia cestovných kancelárií a agentúr, ktorá cestujúcich ubezpečila, že môžu žiadať náhrady. „Klienti sa môžu obrátiť priamo na cestovnú kanceláriu za účelom získania kompenzácie za nevyužité služby destinácie a rovnako sa môžu obrátiť priamo na leteckú spoločnosť za účelom získania finančnej kompenzácie za omeškaný let,“ vysvetlil pre televíziu generálny tajomník asociácie Radoslav Oliver Košík.

Dovolenkári do Turecka čakali tiež

Nepríjemnosti postihli aj pasažierov smerujúcich do tureckej Antalye. Ich let so spoločnosťou Tailwind Airlines mal odštartovať v sobotu o 3.20 h nadránom, no nakoniec ho posunuli až na 12.10 h.

Podľa najnovších informácií už boli cestujúci pripravení na odlet priamo v lietadle. „Za meškanie letu vždy zodpovedá letecká spoločnosť, cez ktorú majú cestujúci zakúpený zájazd alebo samotné letenky. Zamestnanci letiska postupujú podľa pokynov leteckej spoločnosti,“ dodala pre Markízu hovorkyňa letiska Veronika Demovičová.

