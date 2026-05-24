Namiesto kontaktovania polície napísala status: Príspevok o únose dcéry vystrašil ľudí, realita bola úplne iná

Policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Senci sa zaoberajú objasňovaním okolností incidentu, o ktorom sa dozvedeli zo sociálnych sietí počas soboty (23. 5.). Žena zverejnila na sociálnej sieti údajný únos svojej dcéry, políciu však nekontaktovala.
TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Silvia Šimková. Podľa doterajších informácií mal vodič jednej z taxislužieb počas jazdy s klientkou odbočiť z dohodnutej trasy z Rovinky do Bratislavy. Pri ceste mal z vozidla vystúpiť a začať komunikovať so skupinou neznámych osôb v cudzom jazyku.
Klientka nadobudla pocit ohrozenia
„Jeho klientka, ktorá sa nachádzala v tom čase vo vozidle, nadobudla presvedčenie, že jej hrozí nebezpečenstvo. Z vozidla vystúpila a z miesta odišla. S touto skúsenosťou sa mala telefonicky zdôveriť svojej matke, ktorá incident opísala ako pokus o únos a zverejnila ho na sociálnej sieti namiesto toho, aby kontaktovala Policajný zbor,“ spresnila policajná hovorkyňa.
Policajti seneckého okresu sa dozvedeli o tomto incidente až z internetu. „Bezprostredne po prijatí tejto informácie začali jej okolnosti preverovať. Ich dôsledným preverením sa však hodnovernosť informácie zverejnenej na sociálnych sieťach nepotvrdila,“ uviedla Šimková.
Polícia apeluje na verejnosť
Polícia verejnosti odporúča, aby v takýchto prípadoch kontaktovala políciu bezodkladne na bezplatnom čísle 158, prípadne osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení a udalosť oficiálne nahlásila, namiesto zverejňovania príspevkov v komunitných skupinách na sociálnych sieťach.
Nahlásiť chybu v článku