Namiesto kontaktovania polície napísala status: Príspevok o únose dcéry vystrašil ľudí, realita bola úplne iná

Ilustračná foto: TASR - Daniel Stehlík

Nina Malovcová
TASR
Matka upozornila na údajný únos dcéry na sociálnej sieti, polícia tvrdí, že realita bola iná.

Policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Senci sa zaoberajú objasňovaním okolností incidentu, o ktorom sa dozvedeli zo sociálnych sietí počas soboty (23. 5.). Žena zverejnila na sociálnej sieti údajný únos svojej dcéry, políciu však nekontaktovala.

TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Silvia Šimková. Podľa doterajších informácií mal vodič jednej z taxislužieb počas jazdy s klientkou odbočiť z dohodnutej trasy z Rovinky do Bratislavy. Pri ceste mal z vozidla vystúpiť a začať komunikovať so skupinou neznámych osôb v cudzom jazyku.

Klientka nadobudla pocit ohrozenia

„Jeho klientka, ktorá sa nachádzala v tom čase vo vozidle, nadobudla presvedčenie, že jej hrozí nebezpečenstvo. Z vozidla vystúpila a z miesta odišla. S touto skúsenosťou sa mala telefonicky zdôveriť svojej matke, ktorá incident opísala ako pokus o únos a zverejnila ho na sociálnej sieti namiesto toho, aby kontaktovala Policajný zbor,“ spresnila policajná hovorkyňa.

Ilustračná foto: Pexels

Policajti seneckého okresu sa dozvedeli o tomto incidente až z internetu. „Bezprostredne po prijatí tejto informácie začali jej okolnosti preverovať. Ich dôsledným preverením sa však hodnovernosť informácie zverejnenej na sociálnych sieťach nepotvrdila,“ uviedla Šimková.

Polícia apeluje na verejnosť

Polícia verejnosti odporúča, aby v takýchto prípadoch kontaktovala políciu bezodkladne na bezplatnom čísle 158, prípadne osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení a udalosť oficiálne nahlásila, namiesto zverejňovania príspevkov v komunitných skupinách na sociálnych sieťach.

