Najväčšia dm predajňa na Slovensku otvorila svoje brány: Nachádza sa v tomto meste, zákazníkov čaká novinka

Ilustračná foto: interez.sk (Matej Mensatoris)

Nina Malovcová
TASR
Obchodné reťazce
Najväčšia dm predajňa už funguje.

Spoločnosť dm drogerie markt otvorila v nitrianskom OC CityMarket na Dolnočermanskej ulici novú predajňu, ktorá je najväčšia na Slovensku. Na predajnej ploche s rozlohou viac ako 748 metrov štvorcových zákazníci nájdu ešte širšiu ponuku a vyšší štandard služieb než v doterajšej predajni v tom istom nákupnom centre.

Nová nitrianska predajňa zaujme veľkosťou a novým dizajnom, no predovšetkým rozšírenou ponukou sortimentu a kvalitou poskytovaných služieb. Zákazníčky a zákazníci tu nájdu viac produktov zn. dmBio, širšiu ponuku kórejskej kozmetiky, nové produkty v sortimente starostlivosti o zdravie, viac produktov pre tehotné mamičky a deti.

1.
Môže sa v ňom nachádzať sklo: Obchodný reťazec na Slovensku sťahuje z trhu potravinový výrobok
2.
Nový lacný reťazec otvorí prvú slovenskú predajňu už o pár dní. Obchody pripravuje aj v ďalších menších mestách
3.
Slováci už môžu nakupovať v novej predajni. Známa domáca sieť sa rozširuje, potenciál vidí aj v ďalších regiónoch
Zatvorili večer, otvorili hneď na druhý deň

 „Veľmi si vážime vernosť našich zákazníkov a spravili sme všetko pre to, aby nezostali ani jeden deň bez svojej obľúbenej dm-ky. Doterajšiu predajňu v tom istom obchodnom centre sme zatvorili v stredu večer a hneď na druhý deň sme otvorili o pár metrov vedľa našu najmodernejšiu a najväčšiu predajňu. Zákazníkom prináša väčší komfort, lepší zážitok z nakupovania, atraktívnejšie a prehľadnejšie usporiadanie aj širšiu ponuku produktov. Okrem toho prichádzame aj s novými službami,“ povedala Melánia Tkáčová, regionálna manažérka dm drogerie markt.

Ilustračné foto: dm drogerie

V novej, takmer trojnásobne väčšej predajni, budú môcť zákazníci využívať napríklad najväčšie odberné miesto pre online objednávky – dm Box. Ďalšou novinkou je plniaca stanica, v ktorej si môžu načapovať tri druhy pracích prostriedkov a jeden druh prípravku na ručné umývanie riadu zn. planet pure v bio kvalite. Plnenie je možné do špeciálnych nádob určených na tento účel, ktoré je po prvom zakúpení možné opakovane dopĺňať.

