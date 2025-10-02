Slováci ukázali, koho by skôr prijali za premiéra: Šimečka predbehol Fica, Korčok ich presvedčil ešte viac

Po dvoch rokoch vlády Roberta Fica sa môže naskytnúť otázka, kto by ho mohol v budúcich voľbách nahradiť na predsedníckej stoličke. Nový prieskum odhalil názory Slovákov na to, koho by na tejto funkcii radšej videli.
Prieskum Denníka N od agentúry Ipsos na vzorke 1053 respondentov skúmal, ktorý politik by bol pre Slovákov prijateľnejším na post predsedu vlády SR.
Dominuje Korčok
Predsedu Progresívneho Slovenska Michala Šimečku označila v prieskume za prijateľného tretina voličov, z toho pre 18 percent by bol „skôr prijateľný“ a pre 15 percent „úplne prijateľný“.
Súčasného premiéra Roberta Fica v prieskume za prijateľného označilo 30 percent účastníkov, z toho pre 15 percent opýtaných by bol „skôr prijateľný“ a pre 15 percent „úplne prijateľný“.
Názory ľudí zisťovali aj na dvoch ďalších známych politikov – bývalého premiéra Ľudovíta Ódora a bývalého kandidáta na prezidenta SR Ivana Korčoka. Ódor by bol prijateľným pre 31 percent opýtaných a Korčok dokonca pre 36 percent ľudí, čím predbehol trojicu zmienených politikov.
