Najnovšie video Justina Biebera pobúrilo jeho fanúšikov. Vyčítajú mu nezodpovednosť a boja sa o jeho syna

Známy kanadský spevák opäť vzbudil pozornosť svojich fanúšikov, no tentoraz to nebolo pre jeho hudobné úspechy. Nedávno sa na sociálnych sieťach objavilo video, na ktorom rapuje bez trička v súkromnom lietadle. Hoci by sa to na prvý pohľad mohlo zdať ako bežná zábava, jeho správanie v klipe vyvolalo množstvo otázok a obáv.

Vo videu Justin Bieber drží v ruke balík čipsov, pričom rapuje texty o „lietaní vysoko“. Jeho neprítomný pohľad a celková energia pôsobia znepokojivo, čo okamžite motivovalo fanúšikov k diskusiám na sociálnych sieťach. Ako inforumuje web The Sun, mnohí z nich vyzývajú speváka, aby vyhľadal odbornú pomoc, pričom mu pripomínajú jeho úlohu otca.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa JBS (@justinbiebersupport)

Obavy z najhoršieho

Bieber a jeho manželka Hailey Baldwin Bieber sa totiž pred šiestimi mesiacmi stali rodičmi malého Jacka Bluesa, a preto jeho fanúšikovia očakávajú, že sa spevák sústredí na rodinu a stabilný život. Čo ešte viac umocnilo kontroverziu, je fakt, že toto video prišlo len dva dni po tom, čo Bieber verejne poprel akékoľvek obvinenia z užívania drog. Napriek jeho vyhláseniam sa však v posledných mesiacoch čoraz častejšie objavujú špekulácie o jeho fyzickom a psychickom zdraví.

Niektoré fotografie, ktoré zachytávajú speváka s neupraveným vzhľadom a neobvyklým správaním, len podporili dohady o tom, že niečo nie je v poriadku. „Toto ti nepomôže ukončiť obvinenia z užívania drog,“ komentuje fanúšik spevákovo počínanie. A pridávajú sa i ďalší: „On nie je v poriadku, povedzte ostatní, že to tiež vidíte.“ Ďalší fanúšikovia sú znepokojení z nezodpovedného správania Justina, ktorý by si mal uvedomiť, že je predovšetkým otcom. „Chudák Justin. Tak talentovaný, ale tak premrhaný. Spamätaj sa, prosím, tvoj syn ťa potrebuje,“ rozhorčil sa nad spevákom ďalší sledujúci.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Justin Bieber (@justinbieber)

Zatiaľ čo jeho zástupcovia zdôrazňujú, že Bieber sa naplno venuje rodine a hudbe, fanúšikovia zostávajú skeptickí. Niektorí tvrdia, že jeho súčasné správanie pripomína problematické obdobie jeho kariéry spred niekoľkých rokov, keď bojoval s osobnými problémami a verejne priznal závislosti. Napriek tomu, že sa spevák snaží upokojiť verejnosť a prezentovať pozitívny obraz svojho života, jeho fanúšikovia sa neprestávajú obávať.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Justin Bieber (@justinbieber)

Justin Bieber bol v minulosti otvorený ohľadom svojich bojov s duševným zdravím, čo len zvyšuje vážnosť ich starostí. Otázkou teraz ostáva, či ide len o nepochopený moment uvoľnenia, alebo varovný signál, že spevák opäť zápasí s vnútornými démonmi.