Ikonický hotel v Dubaji zachvátil požiar po zásahu iránskym dronom. Škody hlási aj letisko

Aktuálna správa
Tomáš Mako
TASR
Okrem hotela je poškodené aj letisko.

Úrady v Dubaji informovali, že trosky iránskeho dronu spôsobili požiar ikonického hotela Burdž al-Arab. Škody hlási aj dubajské letisko.

Úrady zároveň uviedli, že plamene, ktoré ikonický hotel zachvátili, majú pod kontrolou a nikto neutrpel zranenia.

TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Letisko v Dubaji, ktoré patrí medzi najrušnejšie na svete, je tiež poškodené a pri incidente utrpeli zranenia štyria zamestnanci, uviedlo vedenie letiska v sobotu po vlnách iránskych raketových útokov.

„Na termináli Dubai International boli zaznamenané menšie škody pri incidente, ktorý bol rýchlo zvládnutý,“ uviedlo letisko vo vyhlásení a dodalo: „Vďaka už zavedeným núdzovým plánom bola väčšina terminálov predtým evakuovaná.“

Krajina je pripravená brániť sa

Spojené arabské emiráty (SAE) uviedli, že väčšina zo 137 rakiet a 209 dronov odpálených na ich územie Iránom bola zničená alebo zostrelená, oznámilo v nedeľu ministerstvo obrany po tom, ako Teherán spustil paľbu na štáty Perzského zálivu po útoku zo strany USA a Izraela.

„Ministerstvo informovalo, že je vo vysokom stupni pohotovosti a pripravenosti riešiť akékoľvek hrozby a že prijíma nevyhnutné opatrenia, aby odolávalo všetkému, čo cieli na narušenie bezpečnosti a stability krajiny, a potvrdilo, že bezpečnosť občanov, rezidentov a návštevníkov je najvyššou prioritou,“ uviedlo ministerstvo vo vyhlásení zverejnenom na sociálnej sieti X.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Najvyšší iránsky vodca Chameneí je mŕtvy, oznámil Donald Trump

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Mladík zarába 85-tisíc mesačne, radí ľuďom, aby sa udierali kladivom do tváre. Škaredí muži nemajú u žien šancu, tvrdí
Mladík zarába 85-tisíc mesačne, radí ľuďom, aby sa udierali kladivom do tváre. Škaredí muži nemajú u žien šancu, tvrdí
Bolo najväčším na svete. Vyrobili iba 1 kus, vážilo 640 ton, bežné lietadlá vyzerali pri An-225 ako hračky
Vojna na Ukrajine
Bolo najväčším na svete. Vyrobili iba 1 kus, vážilo 640 ton, bežné lietadlá vyzerali pri An-225 ako hračky
Vo vyprahnutej púšti našli poklad gigantických rozmerov, volali ho čierne zlato. Objav prepísal dejiny
Vo vyprahnutej púšti našli poklad gigantických rozmerov, volali ho čierne zlato. Objav prepísal dejiny
Navštívili sme prekrásne miesto: Vstup stojí vyše 20 € a len tak sa dnu nedostanete
Tip na výlet
Navštívili sme prekrásne miesto: Vstup stojí vyše 20 € a len tak sa dnu nedostanete
Pavol Demeš v 1 na 1: Ficovi akoby scenáre písali v Kremli. S Orbánom sa správajú hanebne
1 na 1
Pavol Demeš v 1 na 1: Ficovi akoby scenáre písali v Kremli. S Orbánom sa správajú hanebne
Jedli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Pizza nestála ani 7 eur, jedna vec však sklamala
Na nože
Jedli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Pizza nestála ani 7 eur, jedna vec však sklamala
Z kohútikov tiekol jed: Vláda tvrdila, že sa nič nestalo, ľuďom radili, aby si do vody pridali džús
Z kohútikov tiekol jed: Vláda tvrdila, že sa nič nestalo, ľuďom radili, aby si do vody pridali džús
Boli sme na hlavnej stanici: Dýcha socializmom, za euro sme videli kritizované toalety a našli zrušenú reštauráciu
Boli sme na hlavnej stanici: Dýcha socializmom, za euro sme videli kritizované toalety a našli zrušenú reštauráciu
Už keď sa narodila, mala šesť rokov. Naklonovaná ovca Dolly trpela nadváhou a nikdy nevidela slnko
Už keď sa narodila, mala šesť rokov. Naklonovaná ovca Dolly trpela nadváhou a nikdy nevidela slnko
Hana je sestrička v Saudskej Arábii: Ceny potravín sú ako v Prahe, platy trojnásobné. Ľudia si ma tu vážia
Slováci a Česi v zahraničí
Hana je sestrička v Saudskej Arábii: Ceny potravín sú ako v Prahe, platy trojnásobné. Ľudia si ma tu vážia
Hlavná stanica v Bratislave sa konečne dočká: Projekt je kompromis pre havarijný stav, hovorí expert
Hlavná stanica v Bratislave sa konečne dočká: Projekt je kompromis pre havarijný stav, hovorí expert
Jakub Pohle o cestách na Ukrajinu: Keď človek vidí dve hnedé škvrny veľkosti malých detí, vie, na čo sa asi pozerá
Vojna na Ukrajine
Jakub Pohle o cestách na Ukrajinu: Keď človek vidí dve hnedé škvrny veľkosti malých detí, vie, na čo sa asi pozerá

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac