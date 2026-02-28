Ikonický hotel v Dubaji zachvátil požiar po zásahu iránskym dronom. Škody hlási aj letisko

Úrady v Dubaji informovali, že trosky iránskeho dronu spôsobili požiar ikonického hotela Burdž al-Arab. Škody hlási aj dubajské letisko.
Úrady zároveň uviedli, že plamene, ktoré ikonický hotel zachvátili, majú pod kontrolou a nikto neutrpel zranenia.
BREAKING: Iranian drone hit the five-star Burj Al Arab hotel in Dubai, UAE.
The 321-meter, 60-story tower stands on an artificial island. pic.twitter.com/SZaJrAUq3n
— Clash Report (@clashreport) February 28, 2026
TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Letisko v Dubaji, ktoré patrí medzi najrušnejšie na svete, je tiež poškodené a pri incidente utrpeli zranenia štyria zamestnanci, uviedlo vedenie letiska v sobotu po vlnách iránskych raketových útokov.
„Na termináli Dubai International boli zaznamenané menšie škody pri incidente, ktorý bol rýchlo zvládnutý,“ uviedlo letisko vo vyhlásení a dodalo: „Vďaka už zavedeným núdzovým plánom bola väčšina terminálov predtým evakuovaná.“
Krajina je pripravená brániť sa
Spojené arabské emiráty (SAE) uviedli, že väčšina zo 137 rakiet a 209 dronov odpálených na ich územie Iránom bola zničená alebo zostrelená, oznámilo v nedeľu ministerstvo obrany po tom, ako Teherán spustil paľbu na štáty Perzského zálivu po útoku zo strany USA a Izraela.
„Ministerstvo informovalo, že je vo vysokom stupni pohotovosti a pripravenosti riešiť akékoľvek hrozby a že prijíma nevyhnutné opatrenia, aby odolávalo všetkému, čo cieli na narušenie bezpečnosti a stability krajiny, a potvrdilo, že bezpečnosť občanov, rezidentov a návštevníkov je najvyššou prioritou,“ uviedlo ministerstvo vo vyhlásení zverejnenom na sociálnej sieti X.
