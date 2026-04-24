Našli sme lacné bývanie za 40-tisíc eur len kúsok od mora. Nachádza sa v populárnej letnej destinácii

Ceny nehnuteľností dokážu v dnešnej dobe vystreliť poriadne do výšin. No nie je to tak všade. Aj v Európe môžeme nájsť miesta, kde si ľudia dokážu uloviť bývanie alebo investičnú nehnuteľnosť za sumu, ktorá nutne neznamená záväzok do konca života. Jednou z takýchto krajín je Bulharsko, ktoré leží na pobreží Čierneho mora.
Našli sme bulharskú realitnú agentúru, ktorá ponúka na predaj nehnuteľnosti pri obľúbených letoviskách, akými sú Slnečné pobrežie alebo Nesebar, a pátrali sme po nehnuteľnostiach, ktoré predáva za najnižšie ceny.
Najlacnejšou ponukou, ktorá je momentálne dostupná na tejto platforme, je štúdio, ktoré sa nachádza v blízkosti Slnečného pobrežia, podľa máp do 10 minút cesty autom. Má jednu spálňu, kúpeľňu a celkovú plochu 31 m². Jeho cena je stanovená na 40 400 eur a disponuje aj balkónom s výhľadom na bazén.
Druhý najlacnejší je apartmán, ktorý sa nachádza v inom komplexe pri Slnečnom pobreží. Rozlohou plochy je o niečo väčší, má 36 m², a taktiež mu nechýba balkón. Jeho cena je 48 500 eur.
Objavili sme aj 2-izbový apartmán s výhľadom na bazén za 54-tisíc eur. Jeho výmera je 47,81 m² a neďaleko sa nachádza akvapark aj obchodné centrum.
Takmer polovičné ceny oproti nášmu hlavnému mestu
Podobných ponúk je možné na bulharskom realitnom trhu nájsť viac, a to v ponuke rôznych realitiek. Ich cena je nepochybne lákavá, potvrdzujú to aj údaje portálu Numbeo. Uvádzajú napríklad, že nájom v bulharskom prímorskom meste Burgas je v priemere o 46,1 % nižšie ako v Bratislave. Alebo cena za meter štvorcový pri kúpe bytu v centre mesta je v tomto letovisku 2013,73 eura, zatiaľ čo v Bratislave je to 5295,90 eura.
No predtým, ako sa rozhodnete pre kúpu nehnuteľnosti v zahraničí, sa poraďte s niekým skúseným v odvetví, kto vás pripraví na všetky možné plusy aj mínusy. Pretože predstava vlastnenia nehnuteľnosti za pár desiatok tisíc eur znie lákavo, no netreba zabúdať ani na ďalšie faktory, akými sú životná úroveň, pracovné príležitosti a podobne.
