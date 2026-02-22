Na východe Slovenska hrozí únik nebezpečnej látky do rieky. Hasiči zvyšujú a spevňujú hrádzu

Aktuálna správa
TASR
Tomáš Čapák
Na odkalisku pri Nižnom Hrabovci zistili únik látok.

Zhoršenie situácie a únik látok zistili v sobotu (21. 2.) na odkalisku v katastri obce Nižný Hrabovec v okrese Vranov nad Topľou, ktoré využíval závod Bukóza. Došlo k pretekaniu čiernej zásaditej látky cez hrádzu s hrozbou, že sa dostane do rieky Ondava. V rámci opatrení, ktoré tomu majú zabrániť, hasiči v nedeľu spevňujú a navyšujú hrádzu vrecami s pieskom. Pre TASR to potvrdil predseda Združenia miest a obcí vranovského regiónu Ján Fenčák.

Pretekanie z odkaliska bývalej celulózky zistili v sobotu popoludní. „Uniká z toho čierna zásaditá látka pH 11 podľa meraní, ktoré urobila inšpekcia životného prostredia a hasiči. V sobotu do zhruba 20.00 h hasiči z Vranova nad Topľou a zo záchrannej brigády z Humenného neutralizovali a následne zberali to, čo pretieklo,“ priblížil Fenčák.

Veľká logistická akcia

Aktuálne sa podľa neho pripravuje veľká logistická akcia za účasti dobrovoľných hasičov z okolia a profesionálnych hasičov. „Idú zabezpečiť hrádzu, to znamená naložiť približne 500 vriec s pieskom na hrádzu, aby sa zamedzilo ďalšiemu pretekaniu, lebo hrozia ďalšie zrážky, čiže ohrozenie je veľmi vážne,“ dodal predseda združenia. Oblasť zahŕňa kataster obce Nižný Hrabovec a sčasti aj obce Kučín.

„Problém sa tak na nejakú dobu zastabilizuje, ale riešenie je podstatne ťažšie. Tým sa už musí zaoberať krízový štáb počas pracovného týždňa a nájsť včasné riešenie,“ skonštatoval Fenčák.

Mimoriadna situácia

Inšpekcia životného prostredia odobrala vzorky na analýzu, výsledky budú podľa predstaviteľa miestnych samospráv pravdepodobne v utorok (24. 2.). Ozrejmiť majú, čo všetko obsahuje voda, ktorá z odkaliska preteká.

Pre pretrvávajúci havarijný stav v areáli Bukózy v obci Hencovce v okrese Vranov nad Topľou vyhlásili 18. februára mimoriadnu situáciu. V areáli bývalej celulózky došlo k úniku čierneho lúhu. Hasiči na mieste inštalovali špeciálne kontajnery na zachytávanie nebezpečných látok.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Hrozivé správy z Fiľakova: Pod balkónmi bytovky našli dvoch mladých ľudí, pravdepodobne vypadli alebo vyskočili

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Celeste je spoločníčkou: Zarobím aj 27-tisíc eur mesačne, klientov si vyberám. Onlyfans nechcem
Celeste je spoločníčkou: Zarobím aj 27-tisíc eur mesačne, klientov si vyberám. Onlyfans nechcem
Zazneli výstrely, o život prišli Ján a Martina: Útočník konal na objednávku, Slovensko už nebude ako predtým (Anketa)
Zazneli výstrely, o život prišli Ján a Martina: Útočník konal na objednávku, Slovensko už nebude ako predtým (Anketa)
Nechodil na veľkú, rozprávať začal, keď mal 9 týždňov. Severokórejský vodca Kim Čong-il bol bizarnejší, než je jeho syn
Nechodil na veľkú, rozprávať začal, keď mal 9 týždňov. Severokórejský vodca Kim Čong-il bol bizarnejší, než je jeho syn
Slovák, ktorý ohromil svet: Obor z Košíc prepísal históriu, Slafkovskému sa to dnes môže podariť znovu
Slovák, ktorý ohromil svet: Obor z Košíc prepísal históriu, Slafkovskému sa to dnes môže podariť znovu
Lucia žije v Nemecku: Mzdy v mojom odbore sú od 25 eur na hodinu, svoju prácu si vážim. Mám 510-eurové prídavky na deti
Slováci a Česi v zahraničí
Lucia žije v Nemecku: Mzdy v mojom odbore sú od 25 eur na hodinu, svoju prácu si vážim. Mám 510-eurové prídavky na deti
Vinili ho zo smrti syna, mal sexuálne obťažovať masérov: Ikonický Travolta stojí za najhorším filmom po roku 2000
Vinili ho zo smrti syna, mal sexuálne obťažovať masérov: Ikonický Travolta stojí za najhorším filmom po roku 2000
Kto je bývalý princ Andrew, zatratený brat Karola? Zatkli ho na narodeniny, nestalo sa to už viac ako 350 rokov
Jeffrey Epstein
Kto je bývalý princ Andrew, zatratený brat Karola? Zatkli ho na narodeniny, nestalo sa to už viac ako 350 rokov
Odborník na GDPR: Ak máte v práci kamery, mali by ste poznať svoje práva. Ich použitie má jasné pravidlá
Odborník na GDPR: Ak máte v práci kamery, mali by ste poznať svoje práva. Ich použitie má jasné pravidlá
Boli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Zaplatili sme vyše 50 eur, jedna vec nás zamrzela
Na nože
Boli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Zaplatili sme vyše 50 eur, jedna vec nás zamrzela
Gynekologička o mýtoch: Žena nemusí mať orgazmus, aby otehotnela. Antikoncepcia nespôsobuje neplodnosť
Zdravie
Gynekologička o mýtoch: Žena nemusí mať orgazmus, aby otehotnela. Antikoncepcia nespôsobuje neplodnosť
Bojkot samoobslužných pokladníc je skutočný: Zamestnanci opísali, čo denne zažívajú so zákazníkmi
Obchodné reťazce
Bojkot samoobslužných pokladníc je skutočný: Zamestnanci opísali, čo denne zažívajú so zákazníkmi
Jedol z odpadkov, prespával v aute: Orol Eddie skončil posledný, no stal sa olympijskou legendou
Zimné olympijské hry 2026
Jedol z odpadkov, prespával v aute: Orol Eddie skončil posledný, no stal sa olympijskou legendou

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac