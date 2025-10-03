Populárny McDonald’s na Slovensku otvorí viacero nových reštaurácií. Mieri aj do lokalít, kde doteraz nebol

Ilustračná foto: interez.sk

Jakub Baláž
V súčasnosti sa vie minimálne o siedmich lokalitách, ktoré sa dočkajú obľúbenej siete rýchleho občerstvenia.

Nebolo to tak dávno, čo svetoznáma spoločnosť McDonald’s otvorila svoju 50. slovenskú prevádzku. Vkročila tak už takmer do dvoch desiatok slovenských miest a toto číslo bude rásť. Ako z dostupných správ vyplýva, v príprave je minimálne sedem nových reštaurácií.

Od vstupu značky McDonald’s na slovenský trh počas októbra uplynie už 30 rokov. Prvá pobočka fastfoodovej siete bola otvorená v roku 1995 v srdci Slovenska v Banskej Bystrici. Následne sa v roku 1996 otvorila reštaurácia na Námestí SNP v Bratislave, ktorá pobláznila naše hlavné mesto. Zákazníci tu na svoj pokrm čakali aj v stometrovom zástupe.

Kým v minulosti bol McDonald’s privilégiom, ktorého sa dočkali iba najväčšie mestá, dnes sa sieť s rýchlym občerstvením približuje zákazníkom aj v menších regiónoch a na Slovensku zažíva zaujímavú expanziu.

Posilnenie portfólia v krajských mestách

V rámci aktuálnych plánov má známa spoločnosť vyhliadnuté aj regióny, v ktorých doteraz nepôsobila. Príkladom je nedávno otvorená prevádzka v Spišskej Novej Vsi, ktorá sa stala jubilejnou 50. na Slovensku. Už dlhší čas majú svoje reštaurácie McDonald’s prístupné obyvatelia krajských miest. Medzi ne patrí aj Nitra, ktorá má v súčasnosti v prevádzke hneď dve lokality.

V dohľadnej budúcnosti sa počet pobočiek v tomto meste zvýši a pribudnúť by mali hneď dve ďalšie reštaurácie. McDonald’s už upravuje stavebný pozemok neďaleko nového obchodného domu XXXLutz, pričom podľa dostupných správ sa k nemu pridá aj dvojpodlažná prevádzka v lokalite, kde už dlhé roky chátrajú budovy bývalého pivovaru.

Najširšie zastúpenie má, pochopiteľne, sieť rýchleho občerstvenia v našom hlavnom meste. Portfólio spoločnosti tu tvorí 18 reštaurácií a posilnené má byť ďalšou prevádzkou. Tá rastie v rámci projektu Podunajská Brána v bratislavskej mestskej časti Podunajské Biskupice. Pôjde tak o logické doplnenie značky tam, kde doteraz chýbala. Obyvatelia Podunajských Biskupíc či Vrakune tak už nebudú musieť za obľúbenými pokrmami cestovať do iných častí mesta.

Ilustračná foto: interez.sk

Novej pobočky sa dočká aj ďalšie krajské mesto Košice. V auguste tam bol pred dokončením projekt nového obchodného centra v lokalite Pri hati. Košičania tak budú okrem mekáčov v Optime, na Popradskej a pri plavárni môcť využiť aj prevádzku v severnej časti mesta.

Mieri aj do nových lokalít

Terajšia expanzia známej značky však nie je iba o overených regiónoch a veľkých mestách. McDondald’s sa snaží svoju sieť sprístupniť aj obyvateľom v lokalitách, kde doteraz nepôsobil. Prvým príkladom je obec Budča, ktorá si pozornosť kompetentných získala pravdepodobne vďaka svojej strategickej polohe pri rýchlostnej ceste R1.

Zároveň leží medzi mestami Zvolen a Žiar nad Hronom, na trase, ktorú využívajú mnohí miestni, ale tiež tranzitujúci na hlavnom ťahu z Banskej Bystrice do hlavného mesta.

Zástupcovia spoločnosti pre interez v júli potvrdili, že reštaurácia je vo výstavbe a dokončená by mala byť ešte tento rok. „Súčasťou reštaurácie bude samostatné McCafé s ponukou kávových špecialít a dezertov, McDrive pre pohodlné objednávky z auta, ako aj priestranná terasa a záhradka. Pre rodiny s deťmi bude príjemným lákadlom aj vonkajší Playland,“ dodala Lucia Poláčeková z komunikačného oddelenia McDonald’s Slovensko.

Ilustračná foto: Unsplash

Okrem toho by sa svojich premiérových reštaurácií mali dočkať aj obyvatelia Galanty a Senice. V týchto mestách už nejaký čas aktívne prebieha nábor nových pracovníkov. Podľa verejne dostupných informácií by sa v Galante malo s výstavbou začínať práve v tomto období, pričom práce na senickej prevádzke by pomaly mali smerovať do finále.

