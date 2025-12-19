Obľúbený McDonald’s otvoril novú reštauráciu, lokalita prekvapila: V malom meste má prvú prevádzku

Hlohovec sa včera oficiálne zaradil medzi mestá s vlastnou reštauráciou McDonald’s. Prvá prevádzka známej siete rýchleho občerstvenia v meste otvorila svoje brány na Nitrianskej ulici v blízkosti nákupného centra a novej obytnej zóny Nový Hlohovec.
Počas slávnostného otvorenia bolo pre prvých návštevníkov pobočky aj pripravené prekvapenie zadarmo. Ako uvádza tlačová správa spoločnosti McDonald’s Slovensko, ide o prvú reštauráciu tejto značky priamo v Hlohovci. Mesto patrilo dlhodobo medzi väčšie sídla trnavského regiónu, kde McDonald’s doteraz chýbal.
Playland, McDrive aj McCafé na jednom mieste
Nová reštaurácia ponúka moderné priestory pre rodiny aj jednotlivcov. Vo vnútorných priestoroch je k dispozícii 88 miest na sedenie, ďalšie desiatky miest pribudli na priestrannej presklenej terase. Súčasťou prevádzky je veľký detský Playland, štyri obojstranné samoobslužné kiosky a McDrive so systémom duálneho objednávania, ktorý má zabezpečiť plynulejšie vybavovanie objednávok.
Pre motoristov je pripravených 35 parkovacích miest. Zákazníci môžu využiť aj kaviarenskú časť McCafé s ponukou kávových nápojov, koláčov a dezertov. Služba McDelivery má byť spustená v prvej polovici budúceho roka, pričom prevádzka už disponuje samostatným prístupom pre kuriérov.
Zaujímavosťou prevádzky je aj hudobný systém, ktorý umožňuje zákazníkom ovplyvňovať playlist podľa vlastných preferencií.
Ekologické riešenia a nové pracovné miesta
Reštaurácia využíva viacero ekologických technológií vrátane inteligentnej elektroinštalácie, automatizovaného riadenia budovy, bezsplachovacích pisoárov, integrovaných sušičov rúk a triediacich staníc odpadu v interiéri aj exteriéri. Otvorenie novej prevádzky prinieslo približne 80 pracovných miest.
Uplatnenie našli prevádzkoví zamestnanci, baristi v McCafé aj manažéri. „Hlohovec bol jedným z väčších miest na západnom Slovensku bez McDonaldu, pritom leží v ekonomicky silnom trnavskom regióne. Našou víziou je nadviazať na kvalitu služieb v Trnave a prilákať hostí z mesta aj okolia do bližšej prevádzky,“ uviedol franšízant Anton Novotný.
Reštaurácia je otvorená denne od 7:00 do 22:00, McDrive funguje do 22:00. Počas otváracieho víkendu boli v mobilnej aplikácii McDonald’s dostupné aj špeciálne zľavové kupóny.
