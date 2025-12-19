Obľúbený McDonald’s otvoril novú reštauráciu, lokalita prekvapila: V malom meste má prvú prevádzku

Foto: McDonald's

Nina Malovcová
Zaujímavosťou prevádzky je aj hudobný systém, ktorý umožňuje zákazníkom ovplyvňovať playlist podľa vlastných preferencií.

Hlohovec sa včera oficiálne zaradil medzi mestá s vlastnou reštauráciou McDonald’s. Prvá prevádzka známej siete rýchleho občerstvenia v meste otvorila svoje brány na Nitrianskej ulici v blízkosti nákupného centra a novej obytnej zóny Nový Hlohovec.

Počas slávnostného otvorenia bolo pre prvých návštevníkov pobočky aj pripravené prekvapenie zadarmo. Ako uvádza tlačová správa spoločnosti McDonald’s Slovensko, ide o prvú reštauráciu tejto značky priamo v Hlohovci. Mesto patrilo dlhodobo medzi väčšie sídla trnavského regiónu, kde McDonald’s doteraz chýbal.

Playland, McDrive aj McCafé na jednom mieste

Nová reštaurácia ponúka moderné priestory pre rodiny aj jednotlivcov. Vo vnútorných priestoroch je k dispozícii 88 miest na sedenie, ďalšie desiatky miest pribudli na priestrannej presklenej terase. Súčasťou prevádzky je veľký detský Playland, štyri obojstranné samoobslužné kiosky a McDrive so systémom duálneho objednávania, ktorý má zabezpečiť plynulejšie vybavovanie objednávok.

Foto: McDonald’s

Pre motoristov je pripravených 35 parkovacích miest. Zákazníci môžu využiť aj kaviarenskú časť McCafé s ponukou kávových nápojov, koláčov a dezertov. Služba McDelivery má byť spustená v prvej polovici budúceho roka, pričom prevádzka už disponuje samostatným prístupom pre kuriérov.

Zaujímavosťou prevádzky je aj hudobný systém, ktorý umožňuje zákazníkom ovplyvňovať playlist podľa vlastných preferencií.

Ekologické riešenia a nové pracovné miesta

Reštaurácia využíva viacero ekologických technológií vrátane inteligentnej elektroinštalácie, automatizovaného riadenia budovy, bezsplachovacích pisoárov, integrovaných sušičov rúk a triediacich staníc odpadu v interiéri aj exteriéri. Otvorenie novej prevádzky prinieslo približne 80 pracovných miest.

Foto: McDonald’s

Uplatnenie našli prevádzkoví zamestnanci, baristi v McCafé aj manažéri. „Hlohovec bol jedným z väčších miest na západnom Slovensku bez McDonaldu, pritom leží v ekonomicky silnom trnavskom regióne. Našou víziou je nadviazať na kvalitu služieb v Trnave a prilákať hostí z mesta aj okolia do bližšej prevádzky,“ uviedol franšízant Anton Novotný.

Reštaurácia je otvorená denne od 7:00 do 22:00, McDrive funguje do 22:00. Počas otváracieho víkendu boli v mobilnej aplikácii McDonald’s dostupné aj špeciálne zľavové kupóny.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Analytička Lauková o energopomoci: Dostane ju človek, ktorému zvýšili plat, dôchodcovia môžu mať problém

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Nastúpila do autobusu a zmenila tým históriu. Rosa neuvoľnila sedadlo belochovi a stala sa symbolom boja proti rasizmu
Nastúpila do autobusu a zmenila tým históriu. Rosa neuvoľnila sedadlo belochovi a stala sa symbolom boja proti rasizmu
Navštívili sme mimoriadne významné miesto na Slovensku celkom zadarmo: Pravdepodobne ste o ňom nepočuli
Tip na výlet
Navštívili sme mimoriadne významné miesto na Slovensku celkom zadarmo: Pravdepodobne ste o ňom nepočuli
Beáta Jurík z PS: Fico poslal Putinovi vianočný darček. V stanovisku Slovenska chýba zmienka o územnej celistvosti Ukrajiny
Vojna na Ukrajine
Beáta Jurík z PS: Fico poslal Putinovi vianočný darček. V stanovisku Slovenska chýba zmienka o územnej celistvosti Ukrajiny
Navštívili sme tradičné dedinské vianočné trhy aj so zabíjačkou. Stretli sme známych z detstva a ochutnali špeciality
Vianočné trhy
Navštívili sme tradičné dedinské vianočné trhy aj so zabíjačkou. Stretli sme známych z detstva a ochutnali špeciality
Analytička Lauková o energopomoci: Dostane ju človek, ktorému zvýšili plat, dôchodcovia môžu mať problém
Analytička Lauková o energopomoci: Dostane ju človek, ktorému zvýšili plat, dôchodcovia môžu mať problém
Miška a Denis zo Sexuálnej výchovy: Klitoris je oveľa väčší, ako si ľudia myslia. Toto urobte po každom pohlavnom styku
Miška a Denis zo Sexuálnej výchovy: Klitoris je oveľa väčší, ako si ľudia myslia. Toto urobte po každom pohlavnom styku
Ešte ho ani neotvorili, už nahnevali vodičov: Za tunelom Višňové nastáva zmena, mnohí vodiči majú hlavu v smútku
Ešte ho ani neotvorili, už nahnevali vodičov: Za tunelom Višňové nastáva zmena, mnohí vodiči majú hlavu v smútku
Bola vysušená 5 rokov doma v garáži a jej rodina si to nevšimla: Záhada úmrtia mladej ženy vám nedá spávať
Bola vysušená 5 rokov doma v garáži a jej rodina si to nevšimla: Záhada úmrtia mladej ženy vám nedá spávať
Už malý detail vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory. Odborníci upozorňujú, čo je doma najväčší problém
Už malý detail vie ušetriť desiatky eur, takto si nastavte radiátory. Odborníci upozorňujú, čo je doma najväčší problém
Patrí medzi najlacnejšie lyžiarske strediská v Európe: Najete sa tu už od 5,5 eura, cena skipasu vás prekvapí
Patrí medzi najlacnejšie lyžiarske strediská v Európe: Najete sa tu už od 5,5 eura, cena skipasu vás prekvapí
S analytikom Potočárom sme sa rozprávali o energopomoci. Boli sme na magických trhoch, očarili nás ponukou aj cenami
S analytikom Potočárom sme sa rozprávali o energopomoci. Boli sme na magických trhoch, očarili nás ponukou aj cenami
Doktorka Jana Boboková o zomieraní: Život nie je nutné za každú cenu umelo predlžovať. Musíme akceptovať, že bude koniec
Doktorka Jana Boboková o zomieraní: Život nie je nutné za každú cenu umelo predlžovať. Musíme akceptovať, že bude koniec

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac