Na Slovensku vyčíňa nová „epidémia“, zasahuje najmä deti: Počet stúpol takmer dvojnásobne, nezlepšuje sa to

Nové psychoaktívne látky sú čoraz dostupnejšie pre deti a mladistvých. Únia miest Slovenska (ÚMS) to nechce nechať len tak a iniciuje rokovanie s rezortmi zdravotníctva, spravodlivosti a vnútra. Mestá upozorňujú na to, že užívanie psychoaktívnych látok medzi deťmi je čoraz častejšie a rastie dostupnosť výrobkov, ktoré tieto látky obsahujú.
Podľa ÚMS nejde pritom o okrajový jav, ale o dlhodobý a zhoršujúci sa problém, ktorý má priame dôsledky na zdravie detí, bezpečnosť na školách a život v miestnych komunitách. „Mestá už dnes vidia, že tento problém má konkrétne a čoraz vážnejšie dôsledky. Ak deti končia po užití týchto látok na urgente, štát nemôže zostať pri pasívnom sledovaní situácie. Potrebujeme rýchlu odbornú diskusiu, jasnú prevenciu, účinnejšie nástroje ochrany a reálnu spoluprácu rezortu so samosprávami, ktoré sú s týmto problémom v každodennom kontakte,“ povedal viceprezident ÚMS a primátor Banskej Bystrice Ján Nosko.
Rokovanie má priniesť konkrétne riešenia
Únia miest pokladá za nevyhnutné, aby sa otvorila systematická komunikácie naprieč zodpovednými rezortmi, odbornou verejnosťou a samosprávami. Iniciované rokovanie má priniesť jasné pomenovanie problému, výmenu skúseností z praxe a hľadanie konkrétnych riešení ak ide o prevenciu, osvetu, kontrolu dostupnosti a ochranu detí a mladých.
ÚMS dodala, že vážnosť situácie nenecháva ľahostajných ani zdravotníkov z praxe, ktoré sa diela so svojimi skúsenosťami. Primár Detského urgentu v Banskej Bystrici Milan Galko uviedol, že v roku 2024 evidovali 85 intoxikovaných detských pacientov, zatiaľ čo v roku 2025 ich bolo už 140. Ide tak podľa jeho slov o alarmujúci vývoj, ktorý ukazuje, že k týmto látkam sa deti a mladiství dostávajú príliš jednoducho. Následky toho sú pritom čoraz vážnejšie a môžu byť až fatálne.
Ministerstvá chystajú opatrenia
Ministerstvo vnútra (MV) SR v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva (MZ) SR tento týždeň predstavia konkrétne opatrenia k problematike dostupnosti psychoaktívnych látok na Slovensku. Pre TASR to uviedol hovorca Ministerstva vnútra SR Matej Neumann.
„O pripravovaných krokoch bude verejnosť informovaná prostredníctvom tlačovej konferencie, na ktorej budú prezentované aj ďalšie detaily vrátane legislatívnych návrhov, postupov orgánov činných v trestnom konaní a preventívnych opatrení zameraných na posilnenie ochrany detí a mladistvých,“ dodal Neumann.
Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) rovnako potvrdil, že k problematike sú pripravené konkrétne riešenia. „Predpokladám, že v piatok (20. 3.) k tomu budeme mať tlačovú konferenciu,“ dodal pred utorkovým rokovaním vlády v reakcii na novinársku otázku.
Nahlásiť chybu v článku