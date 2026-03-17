Na Slovensku vyčíňa nová „epidémia“, zasahuje najmä deti: Počet stúpol takmer dvojnásobne, nezlepšuje sa to

Foto: TASR/Veronika Mihaliková

Nina Malovcová
SITA
TASR
Mestá upozorňujú na rastúci problém.

Nové psychoaktívne látky sú čoraz dostupnejšie pre deti a mladistvých. Únia miest Slovenska (ÚMS) to nechce nechať len tak a iniciuje rokovanie s rezortmi zdravotníctva, spravodlivosti a vnútra. Mestá upozorňujú na to, že užívanie psychoaktívnych látok medzi deťmi je čoraz častejšie a rastie dostupnosť výrobkov, ktoré tieto látky obsahujú.

Podľa ÚMS nejde pritom o okrajový jav, ale o dlhodobý a zhoršujúci sa problém, ktorý má priame dôsledky na zdravie detí, bezpečnosť na školách a život v miestnych komunitách. „Mestá už dnes vidia, že tento problém má konkrétne a čoraz vážnejšie dôsledky. Ak deti končia po užití týchto látok na urgente, štát nemôže zostať pri pasívnom sledovaní situácie. Potrebujeme rýchlu odbornú diskusiu, jasnú prevenciu, účinnejšie nástroje ochrany a reálnu spoluprácu rezortu so samosprávami, ktoré sú s týmto problémom v každodennom kontakte,“ povedal viceprezident ÚMS a primátor Banskej Bystrice Ján Nosko.

Rokovanie má priniesť konkrétne riešenia

Únia miest pokladá za nevyhnutné, aby sa otvorila systematická komunikácie naprieč zodpovednými rezortmi, odbornou verejnosťou a samosprávami. Iniciované rokovanie má priniesť jasné pomenovanie problému, výmenu skúseností z praxe a hľadanie konkrétnych riešení ak ide o prevenciu, osvetu, kontrolu dostupnosti a ochranu detí a mladých.

ÚMS dodala, že vážnosť situácie nenecháva ľahostajných ani zdravotníkov z praxe, ktoré sa diela so svojimi skúsenosťami. Primár Detského urgentu v Banskej Bystrici Milan Galko uviedol, že v roku 2024 evidovali 85 intoxikovaných detských pacientov, zatiaľ čo v roku 2025 ich bolo už 140. Ide tak podľa jeho slov o alarmujúci vývoj, ktorý ukazuje, že k týmto látkam sa deti a mladiství dostávajú príliš jednoducho. Následky toho sú pritom čoraz vážnejšie a môžu byť až fatálne.

Ministerstvá chystajú opatrenia

Ministerstvo vnútra (MV) SR v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva (MZ) SR tento týždeň predstavia konkrétne opatrenia k problematike dostupnosti psychoaktívnych látok na Slovensku. Pre TASR to uviedol hovorca Ministerstva vnútra SR Matej Neumann.

Foto: TASR – Jakub Kotian

„O pripravovaných krokoch bude verejnosť informovaná prostredníctvom tlačovej konferencie, na ktorej budú prezentované aj ďalšie detaily vrátane legislatívnych návrhov, postupov orgánov činných v trestnom konaní a preventívnych opatrení zameraných na posilnenie ochrany detí a mladistvých,“ dodal Neumann.

Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) rovnako potvrdil, že k problematike sú pripravené konkrétne riešenia. „Predpokladám, že v piatok (20. 3.) k tomu budeme mať tlačovú konferenciu,“ dodal pred utorkovým rokovaním vlády v reakcii na novinársku otázku.

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac