Na Slovensku vo viacerých regiónoch evidujú výskyt invazívneho komára japonského. Prenášať môže aj západonílsky vírus

Foto: James Gathany, CDC, Public domain, via Wikimedia Commons

Jakub Baláž
TASR
Tento pôvodne ázijský druh sa už usadil aj v Českej republike a na Slovensku.

Invazívny komár japonský pôvodom z východnej Ázie, ktorý je schopný prenášať rôzne choroby vrátane západonílskej horúčky či horúčky dengue, sa vyskytuje na Slovensku. Prvýkrát ho zaznamenali v roku 2020 počas rozsiahleho monitoringu v Bratislave, vo Zvolene, v Prešove a Košiciach. Okrem toho ho opakovane nahlasujú aj obyvatelia z iných lokalít.

Pre TASR to uviedla Viktória Čabanová z Virologického ústavu Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied (SAV).

„Tento pôvodne ázijský druh sa do Európy a na Slovensko dostáva najmä prostredníctvom dopravy, napríklad vo vode zachytenej v použitých pneumatikách alebo pasívnym prenosom, keď samice vletia do auta či batožiny,“ povedala Čabanová.

Riziko predstavujú už prítomné patogény

Komár japonský je známy ako potenciálny prenášač vírusov, ktoré sa na Slovensku zatiaľ nevyskytujú, a to napríklad vírus japonskej encefalitídy, chikungunye, dengue či vírus Zika, priblížila Čabanová. V SR podľa nej predstavuje riziko predovšetkým v súvislosti s prenosom už prítomných patogénov, najmä západonílskeho vírusu, ktorý sa vyskytuje najmä na juhu krajiny.

Je však potrebné zdôrazniť, že komár japonský nie je takým účinným prenášačom týchto vírusov ako známejší ázijský tigrovaný komár,“ podotkla vedkyňa.

Zároveň odporúča, že najlepšou prevenciou proti množeniu inváznych druhov komárov je pravidelná starostlivosť o všetky nádoby, v ktorých sa môže hromadiť voda, ako sú vedrá, sudy, odkvapy, kvetináče či záhradné fontánky. Vodu je vhodné aspoň raz týždenne vymeniť alebo nádoby prekryť, aby do nich samičky nemohli naklásť vajíčka, doplnila Čabanová.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Explózia v Malinove vystrašila ľudí: Na prízemí bytovky malo dôjsť k výbuchu kvetinárstva, zasahujú všetky…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Mao Ce-tung: Zapríčinil najhorší hladomor sveta, na svedomí má až 80 miliónov životov. Napriek tomu ho ľudia ospevovaliMao Ce-tung: Zapríčinil najhorší hladomor sveta, na svedomí má až 80 miliónov životov. Napriek tomu ho ľudia ospevovali
Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Vítek pracuje v Japonsku, kde si krásny dom kúpite za 10 000 €Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Vítek pracuje v Japonsku, kde si krásny dom kúpite za 10 000 €
Nela robí sezónnu prácu 6 mesiacov v roku: Na Islande si zarobím za 12 týždňov cez 20-tisíc eur, no je to nadštandardNela robí sezónnu prácu 6 mesiacov v roku: Na Islande si zarobím za 12 týždňov cez 20-tisíc eur, no je to nadštandard
23 rokov netušila, že je unesená: Keď ju ukradli, mala iba 19 dní, svoj únos vyriešila sama vďaka náhode23 rokov netušila, že je unesená: Keď ju ukradli, mala iba 19 dní, svoj únos vyriešila sama vďaka náhode
Mal 15 rokov a zaplatil za sex, chýbali mu peniaze, vystrájal aj s mužmi: Dôvod, prečo Charlie Sheen prestal piť, vás dojmeMal 15 rokov a zaplatil za sex, chýbali mu peniaze, vystrájal aj s mužmi: Dôvod, prečo Charlie Sheen prestal piť, vás dojme
Škót Ross si zobral Slovenku za manželku: Najlepšie sú čerstvé rožky a borovička. Platy u nás sú oproti Slovensku dvojnásobnéŠkót Ross si zobral Slovenku za manželku: Najlepšie sú čerstvé rožky a borovička. Platy u nás sú oproti Slovensku dvojnásobné
Premohli teroristov, no život si nezachránili. Pasažieri letu 93 z 11. septembra sa pri náraze doslova vypariliPremohli teroristov, no život si nezachránili. Pasažieri letu 93 z 11. septembra sa pri náraze doslova vyparili
Larry Ellison je novým najbohatším človekom planéty: Prirovnáva sa k Bohu, utráca ako maniak a zákony pre neho neplatiaLarry Ellison je novým najbohatším človekom planéty: Prirovnáva sa k Bohu, utráca ako maniak a zákony pre neho neplatia
Novák z nich šalel: Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Za jedlo sme dali 32,60 € a ostali príjemne prekvapeníNovák z nich šalel: Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Za jedlo sme dali 32,60 € a ostali príjemne prekvapení
Vydali sme sa po stopách posledného žijúceho obra karpatského: Vrátili sme sa do detstva, no báli sme sa, že stretneme medveďaVydali sme sa po stopách posledného žijúceho obra karpatského: Vrátili sme sa do detstva, no báli sme sa, že stretneme medveďa
Ľudia budú na konci roka 2026 výrazne chudobnejší: Expert zanalyzoval prínos tretieho konsolidačného balíkaĽudia budú na konci roka 2026 výrazne chudobnejší: Expert zanalyzoval prínos tretieho konsolidačného balíka
Bývalý veľvyslanec pri NATO Peter Bátor o dronoch v Poľsku: Aktivácia článku 5 najskôr nenastane, Aliancia musí reagovaťBývalý veľvyslanec pri NATO Peter Bátor o dronoch v Poľsku: Aktivácia článku 5 najskôr nenastane, Aliancia musí reagovať

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac