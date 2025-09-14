Na Slovensku vo viacerých regiónoch evidujú výskyt invazívneho komára japonského. Prenášať môže aj západonílsky vírus

Invazívny komár japonský pôvodom z východnej Ázie, ktorý je schopný prenášať rôzne choroby vrátane západonílskej horúčky či horúčky dengue, sa vyskytuje na Slovensku. Prvýkrát ho zaznamenali v roku 2020 počas rozsiahleho monitoringu v Bratislave, vo Zvolene, v Prešove a Košiciach. Okrem toho ho opakovane nahlasujú aj obyvatelia z iných lokalít.
Pre TASR to uviedla Viktória Čabanová z Virologického ústavu Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied (SAV).
„Tento pôvodne ázijský druh sa do Európy a na Slovensko dostáva najmä prostredníctvom dopravy, napríklad vo vode zachytenej v použitých pneumatikách alebo pasívnym prenosom, keď samice vletia do auta či batožiny,“ povedala Čabanová.
Riziko predstavujú už prítomné patogény
Komár japonský je známy ako potenciálny prenášač vírusov, ktoré sa na Slovensku zatiaľ nevyskytujú, a to napríklad vírus japonskej encefalitídy, chikungunye, dengue či vírus Zika, priblížila Čabanová. V SR podľa nej predstavuje riziko predovšetkým v súvislosti s prenosom už prítomných patogénov, najmä západonílskeho vírusu, ktorý sa vyskytuje najmä na juhu krajiny.
„Je však potrebné zdôrazniť, že komár japonský nie je takým účinným prenášačom týchto vírusov ako známejší ázijský tigrovaný komár,“ podotkla vedkyňa.
Zároveň odporúča, že najlepšou prevenciou proti množeniu inváznych druhov komárov je pravidelná starostlivosť o všetky nádoby, v ktorých sa môže hromadiť voda, ako sú vedrá, sudy, odkvapy, kvetináče či záhradné fontánky. Vodu je vhodné aspoň raz týždenne vymeniť alebo nádoby prekryť, aby do nich samičky nemohli naklásť vajíčka, doplnila Čabanová.
Nahlásiť chybu v článku