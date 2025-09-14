Explózia v Malinove vystrašila ľudí: Na prízemí bytovky malo dôjsť k výbuchu kvetinárstva, zasahujú všetky zložky

Pokojné nedeľné dopoludnie narušila v Malinove silná rana. Podľa predbežných informácií došlo krátko po 10.00 hod. na prízemí jednej z bytoviek k výbuchu, v ktorom malo byť kvetinárstvo.
Ako uvádza TV Markíza, incident sa obišiel bez zranených. Explózia si však vyžiadala zásah všetkých záchranných zložiek, ktoré aktuálne zasahujú na mieste.
Bližšie detaily zatiaľ známe nie sú.
Správu budeme aktualizovať.
Odporúčané články
Nela robí sezónnu prácu 6 mesiacov v roku: Na Islande si zarobím za 12 týždňov cez 20-tisíc eur, no je to nadštandard
23 rokov netušila, že je unesená: Keď ju ukradli, mala iba 19 dní, svoj únos vyriešila sama vďaka náhode
Mal 15 rokov a zaplatil za sex, chýbali mu peniaze, vystrájal aj s mužmi: Dôvod, prečo Charlie Sheen prestal piť, vás dojme
Škót Ross si zobral Slovenku za manželku: Najlepšie sú čerstvé rožky a borovička. Platy u nás sú oproti Slovensku dvojnásobné
Premohli teroristov, no život si nezachránili. Pasažieri letu 93 z 11. septembra sa pri náraze doslova vyparili
Larry Ellison je novým najbohatším človekom planéty: Prirovnáva sa k Bohu, utráca ako maniak a zákony pre neho neplatia
Novák z nich šalel: Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Za jedlo sme dali 32,60 € a ostali príjemne prekvapení
Vydali sme sa po stopách posledného žijúceho obra karpatského: Vrátili sme sa do detstva, no báli sme sa, že stretneme medveďa
Ľudia budú na konci roka 2026 výrazne chudobnejší: Expert zanalyzoval prínos tretieho konsolidačného balíka
Bývalý veľvyslanec pri NATO Peter Bátor o dronoch v Poľsku: Aktivácia článku 5 najskôr nenastane, Aliancia musí reagovať
Vítek pracuje na matcha farme v Japonsku: Nádherný dom si tu kúpite za 10 000 €. Za stretnutie s gejšou by som nezaplatil
Najnovšie články
Knihy od interez.sk
Nahlásiť chybu v článku