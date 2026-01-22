Na Slovensku krachuje ďalšia dlhoročná firma. Pre obrovské dlhy teraz čelí konkurzu

Ilustračná fotografia: Profimedia

Martin Cucík
Firma Pyrobatys dlží len na poistnom vyše 400 000 eur, súd začal v jej prípade konkurzné konanie.

Dlhoročný podtatranský výrobca protipožiarnych systémov čelí problémom. Súd voči firme rozbehol konkurzné konanie, dlhy má aj voči štátu.

Firma Pyrobatys z Batizoviec patrí medzi známych slovenských dodávateľov protipožiarnych dverí, okien, uzáverov a požiarneho skla. Jej produkty sa objavujú na mnohých stavbách po celom Slovensku. Tradičná značka však v týchto dňoch rieši vážne ťažkosti.

Ako vyplýva z uznesenia zverejneného v Registri úpadcov a na Finstate, Okresný súd Prešov voči firme začal konkurzné konanie. Podnet na vyhlásenie konkurzu podal 18. decembra 2025 veriteľ, ktorým je Finančné riaditeľstvo SR, konkrétne Daňový úrad Prešov. Informoval o tom Denník N.

Nielen dane, firma neplatila ani za zamestnancov

Firma od roku 2022 bojuje s prudkým nárastom nákladov. Zdražovanie ocele, dreva, skla aj energií výrazne zhoršilo jej pozíciu. Podľa verejných účtovných údajov z Finstatu jej tržby v roku 2023 klesli o viac ako 70 % oproti predchádzajúcemu roku a firma skončila v strate okolo 155 000 eur.

V roku 2021 bola firma v strate takmer milión eur, v roku 2022 dokonca presiahla hranicu 1,3 milióna eur. Aj keď stratu v ďalšom roku výrazne okresala, firmu to už pre nízke tržby nezachránilo.

Reprofoto: Finstat

Na daniach má spoločnosť voči štátu nedoplatok 142 000 eur, pričom dlhy v Sociálnej poisťovni dosahujú podľa odôvodnenia súdu až 445 000 eur. Povinné platby za svojich zamestnancov si teda neplnila už pomerne dlhé obdobie.

Reprofoto: Finstat

Aj keď sa v minulosti dokázala držať nad vodou, aktuálne je podľa súdu v úpadku. Podľa vysvetlenia je dôvodom to, že viac ako 90 dní omeškáva platby aspoň dvom veriteľom a nedokázala ich uhradiť ani po písomnej výzve.

Zákazky pre prominentov

Firma sa podľa informácií na webe podieľala na zákazkách pre množstvo známych mien, spomenúť môžeme napríklad firmu PPA Energo, dcérsku spoločnosť holdingu PPA Controll. Ten sa podieľa na dostavbe štvrtého bloku jadrovej elektrárne Mochovce, ale aj na modernizácii elektrárne v Jaslovských Bohuniciach.

Jadrová elektráreň v Mochovciach Foto: TASR (Radovan Stoklasa)

Nechýbali ani zmluvy s Tatravagónkou Poprad či so známou firmou Strabag, ktorá na Slovensku realizuje cestnú infraštruktúru vrátane diaľnic.

Na trhu 55 rokov, prežila finančnú krízu aj covid

Firma Pyrobatys má v Batizovciach dlhoročnú tradíciu v oblasti protipožiarnych systémov. Výroba požiarnych hmôt a uzáverov sa tam začala už v roku 1970, o dva roky neskôr pribudla produkcia oceľových požiarnych uzáverov.

Podnik vtedy fungoval ako štátny závod a postupne sa rozrástol na výrobu rôznych protipožiarnych prvkov.

Po novembri 1989 došlo k privatizácii podniku. Neskôr bol premenovaný na Pyrobatys a pokračoval ako akciová spoločnosť (PYROBATYS, a. s.). V tom období sa zameriaval najmä na oceľové, drevené a hliníkové protipožiarne dvere, okná, brány a uzávery. Protipožiarne sklo si firma najskôr obstarávala od externých dodávateľov.

Problémy po konci 90. rokov

Počas finančnej krízy v roku 2009 zažila firma tiež finančné problémy, podarilo sa jej však zostať na trhu vďaka úspešnej reštrukturalizácii.

Okolo rokov 2018 – 2019 urobila významný krok dopredu. Spustila vlastnú výrobu špeciálnych vrstvených protipožiarnych skiel. Vyvinula technológiu pre štandardné aj špeciálne typy, čím sa zaradila medzi málo firiem v Európe, ktoré túto náročnú výrobu zvládajú samostatne.

Dnes firmu vlastní jediný majiteľ, Jan Hudran. Jeho bývalí spoločníci pokračujú v odvetví. V roku 2017 firmu opustili a založili spoločnosť Pyrobatys Bratislava.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Frekventovaný úsek diaľnice bude naďalej zadarmo: Dôvod je však na zaplakanie a náprava je v…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Pudmarčík z Ipsos o predvolebnom roku: Koalícia tromfy ešte len ukáže. Vieme, prečo voliči Fica odchádzajú
Pudmarčík z Ipsos o predvolebnom roku: Koalícia tromfy ešte len ukáže. Vieme, prečo voliči Fica odchádzajú
Monika a Zbyšek vyrábajú na Sicílii olivový olej: Platy sú tu nižšie, no južanský život je nám blízky
Slováci a Česi v zahraničí
Monika a Zbyšek vyrábajú na Sicílii olivový olej: Platy sú tu nižšie, no južanský život je nám blízky
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji: Prevádzku museli v poslednej chvíli zastaviť, dnu sa dostanete aj vy
Preskúmali sme starú jadrovú elektráreň na Dunaji: Prevádzku museli v poslednej chvíli zastaviť, dnu sa dostanete aj vy
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie
365 dní bez kvapky alkoholu: Takto som prežila rok bez vodky a piva. Čakala som zázraky, prišlo niečo lepšie
Netušili, že o chvíľu zomrú, prežil len jeden: Od najväčšej leteckej tragédie Slovenska prešlo už 20 rokov
Netušili, že o chvíľu zomrú, prežil len jeden: Od najväčšej leteckej tragédie Slovenska prešlo už 20 rokov
Ficovi zasvietili očká, že bude niečo dohadovať: Expert vysvetlil, či sa ľudia majú novej atómky obávať
Ficovi zasvietili očká, že bude niečo dohadovať: Expert vysvetlil, či sa ľudia majú novej atómky obávať
Radek sa viezol 21 hodín vlakom so železnou rudou pri 50 °C: Pred slnkom sa nedalo schovať, raz za život stačilo
Radek sa viezol 21 hodín vlakom so železnou rudou pri 50 °C: Pred slnkom sa nedalo schovať, raz za život stačilo
Z Košíc je pýcha Slovenska: Boli sme pri otvorení klenotu v srdci mesta, na obnovu sa čakalo roky
Z Košíc je pýcha Slovenska: Boli sme pri otvorení klenotu v srdci mesta, na obnovu sa čakalo roky
Sadistický vrah znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov. Šéf IĽP tvrdí, že Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Sadistický vrah znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov. Šéf IĽP tvrdí, že Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Najmladšia obeť nemala ani 17 rokov. Jedna z najhorších tragédií v bani Dukla si vyžiadala až 108 životov
Najmladšia obeť nemala ani 17 rokov. Jedna z najhorších tragédií v bani Dukla si vyžiadala až 108 životov
Kapitán si užíval s milenkou, na vlasoch mal kokaín. Likvidácia havárie Costa Concordie stála trikrát viac ako výroba lode
Kapitán si užíval s milenkou, na vlasoch mal kokaín. Likvidácia havárie Costa Concordie stála trikrát viac ako výroba lode
Pod najstráženejšou hranicou sveta kopali tajný tunel, Sovietom chceli ukradnúť to najcennejšie. Misia mala bizarný koniec
Pod najstráženejšou hranicou sveta kopali tajný tunel, Sovietom chceli ukradnúť to najcennejšie. Misia mala bizarný koniec

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac