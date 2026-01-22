Na Slovensku krachuje ďalšia dlhoročná firma. Pre obrovské dlhy teraz čelí konkurzu

Dlhoročný podtatranský výrobca protipožiarnych systémov čelí problémom. Súd voči firme rozbehol konkurzné konanie, dlhy má aj voči štátu.
Firma Pyrobatys z Batizoviec patrí medzi známych slovenských dodávateľov protipožiarnych dverí, okien, uzáverov a požiarneho skla. Jej produkty sa objavujú na mnohých stavbách po celom Slovensku. Tradičná značka však v týchto dňoch rieši vážne ťažkosti.
Ako vyplýva z uznesenia zverejneného v Registri úpadcov a na Finstate, Okresný súd Prešov voči firme začal konkurzné konanie. Podnet na vyhlásenie konkurzu podal 18. decembra 2025 veriteľ, ktorým je Finančné riaditeľstvo SR, konkrétne Daňový úrad Prešov. Informoval o tom Denník N.
Nielen dane, firma neplatila ani za zamestnancov
Firma od roku 2022 bojuje s prudkým nárastom nákladov. Zdražovanie ocele, dreva, skla aj energií výrazne zhoršilo jej pozíciu. Podľa verejných účtovných údajov z Finstatu jej tržby v roku 2023 klesli o viac ako 70 % oproti predchádzajúcemu roku a firma skončila v strate okolo 155 000 eur.
V roku 2021 bola firma v strate takmer milión eur, v roku 2022 dokonca presiahla hranicu 1,3 milióna eur. Aj keď stratu v ďalšom roku výrazne okresala, firmu to už pre nízke tržby nezachránilo.
Na daniach má spoločnosť voči štátu nedoplatok 142 000 eur, pričom dlhy v Sociálnej poisťovni dosahujú podľa odôvodnenia súdu až 445 000 eur. Povinné platby za svojich zamestnancov si teda neplnila už pomerne dlhé obdobie.
Aj keď sa v minulosti dokázala držať nad vodou, aktuálne je podľa súdu v úpadku. Podľa vysvetlenia je dôvodom to, že viac ako 90 dní omeškáva platby aspoň dvom veriteľom a nedokázala ich uhradiť ani po písomnej výzve.
Zákazky pre prominentov
Firma sa podľa informácií na webe podieľala na zákazkách pre množstvo známych mien, spomenúť môžeme napríklad firmu PPA Energo, dcérsku spoločnosť holdingu PPA Controll. Ten sa podieľa na dostavbe štvrtého bloku jadrovej elektrárne Mochovce, ale aj na modernizácii elektrárne v Jaslovských Bohuniciach.
Nechýbali ani zmluvy s Tatravagónkou Poprad či so známou firmou Strabag, ktorá na Slovensku realizuje cestnú infraštruktúru vrátane diaľnic.
Na trhu 55 rokov, prežila finančnú krízu aj covid
Firma Pyrobatys má v Batizovciach dlhoročnú tradíciu v oblasti protipožiarnych systémov. Výroba požiarnych hmôt a uzáverov sa tam začala už v roku 1970, o dva roky neskôr pribudla produkcia oceľových požiarnych uzáverov.
Podnik vtedy fungoval ako štátny závod a postupne sa rozrástol na výrobu rôznych protipožiarnych prvkov.
Po novembri 1989 došlo k privatizácii podniku. Neskôr bol premenovaný na Pyrobatys a pokračoval ako akciová spoločnosť (PYROBATYS, a. s.). V tom období sa zameriaval najmä na oceľové, drevené a hliníkové protipožiarne dvere, okná, brány a uzávery. Protipožiarne sklo si firma najskôr obstarávala od externých dodávateľov.
Problémy po konci 90. rokov
Počas finančnej krízy v roku 2009 zažila firma tiež finančné problémy, podarilo sa jej však zostať na trhu vďaka úspešnej reštrukturalizácii.
Okolo rokov 2018 – 2019 urobila významný krok dopredu. Spustila vlastnú výrobu špeciálnych vrstvených protipožiarnych skiel. Vyvinula technológiu pre štandardné aj špeciálne typy, čím sa zaradila medzi málo firiem v Európe, ktoré túto náročnú výrobu zvládajú samostatne.
Dnes firmu vlastní jediný majiteľ, Jan Hudran. Jeho bývalí spoločníci pokračujú v odvetví. V roku 2017 firmu opustili a založili spoločnosť Pyrobatys Bratislava.
Nahlásiť chybu v článku