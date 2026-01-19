Expert na energetiku Galek: Nová jadrová elektráreň je Ficov sen. Ceny za elektrinu však môže ešte zvýšiť

Slovensko a Spojené štáty uzatvorili vo Washingtone dohodu o spolupráci v oblasti jadrovej energetiky. Po podpise sa však vynorila vlna kritiky ohľadom toho, čo vlastne táto dohoda znamená.
Dohoda mala pôsobiť ako veľký strategický krok smerom k energetickej bezpečnosti. Krátko po jej podpise sa však ozývajú odborníci, ktorí upozorňujú, že realita je výrazne odlišná od toho, čo prezentuje premiér Robert Fico a jeho vláda.
Predseda vlády uviedol, že spolupráca s americkou stranou má vytvoriť rámec pre výstavbu nového veľkého jadrového bloku v areáli existujúcej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach, pričom zdôraznil, že projekt má zostať v plnom vlastníctve štátu. Podľa jeho slov by mal mať nový zdroj výkon približne 1 200 megawattov.
Podľa Karola Galeka, experta na energetiku zo strany Sloboda a solidarita, to však nie je zmluva na výstavbu novej atómovej elektrárne, ceny elektriny ľuďom nezníži a vyhlásenia premiéra Roberta Fica označuje za politické PR bez reálneho obsahu. Kritizuje postup celého projektu, ako aj fakt, že takmer všetky dôležité otázky ohľadom nového zdroja jadrovej energie sú stále nevyriešené.
„Robert Fico a nový jadrový zdroj, to je obyčajné bohapusté PR. Obyčajný diletantizmus, keď on hovorí o nejakom konkrétnom dodávateľovi alebo technológii. Tam musí prebehnúť aj výberové konanie alebo minimálne oslovenie všetkých hráčov na trhu,“ vyjadril sa.
Karol Galek ďalej vysvetľuje pozadie tohto projektu a uvádza na pravú mieru, čo v skutočnosti znamená podpísanie dohody medzi Slovenskom a Spojenými štátmi. Téme energetiky sa venuje roky a z toho posledných 5 rokov najmä novým zdrojom, ktoré by Slovensku mohli v budúcnosti pomôcť.
Fico chce postaviť ďalšiu jadrovú elektráreň. Čo to vlastne znamená? Viete to priblížiť obyčajnému človeku?
Projekt, o ktorom hovorí Robert Fico, nie je Ficov projekt. Atómka, nový jadrový zdroj, je na stole už od roku 2009, keď bola založená tzv. Jadrová energetická spoločnosť Slovenska (JES). Tá pripravovala projekt v Bohunicach, v tej lokalite, v tom istom výkone, robila sa tam EIA (proces posudzovania vplyvov na životné prostredie), ale, bohužiaľ, za tretej Ficovej vlády sa tento projekt dostal, nieže do šuplíka, ale doslova a do písmena do koša.
Vtedajší minister Žiga povedal, že on to radšej nechá prepadnúť. Keď sme sa potom dostali na ministerstvo a našli sme tento projekt v podstate v stave klinickej smrti, zistili sme, že áno, Slovensko čaká nárast spotreby elektrickej energie. Tak sme si povedali dobre, tento projekt skúsime oživiť a zmenili sme atómový zákon.
Fico so Sakovou potom prišli na ministerstvo a našli tam zamašličkovaný projekt nového jadrového zdroja. A Fico si teraz na tom robí PR. Jednoducho to, čo on predtým nechal vyhniť, tak teraz mu zasvietili očká a predstavuje si, že on bude s niekým niečo dohadovať.
Rozdáva sľuby o realizovaní atómky, aby sa mohol ísť odfotiť do Washingtonu s prezidentom Donaldom Trumpom. Navyše, v tej zmluve, ktorá sa tam podpisovala, ktorú ani on nepodpisoval, to nie je žiadna zmluva, ani dohoda o žiadnej technológii, ani so žiadnou firmou. Toto je iba memorandum. Memorandum o spolupráci medzi dvoma štátmi v oblasti vzdelávania, výmeny know-how, skúseností a tak ďalej. Takýchto memoránd má Slovenská republika podpísaných že stovky, stovky, stovky, stovky.
Práve takáto spolupráca, keď sme boli na ministerstve, prebiehala s Francúzskom, ktoré je v rámci Európy tým najsilnejším hráčom v oblasti jadrovej energetiky. Majú najvyšší podiel výroby elektriny z jadra. Čo sa dodávateľa a technológie týka, tam musí prebehnúť aj výberové konanie alebo minimálne oslovenie všetkých hráčov na trhu.
Už dnes vieme, že sú schopní toto dodať či už Francúzi alebo Kórejčania. My tu máme aj technológie, napríklad čínske, kanadské. Máme tu aj Japoncov, ktorí takisto vlastnia technológiu. Takže všetkých z týchto je potrebné, samozrejme, osloviť a nie povedať, že to bude Westinghouse. To, že to bude Westinghouse, si vysníval iba Robert Fico, aby sa mohol ísť odfotiť do Washingtonu s Trumpom.
Nahlásiť chybu v článku