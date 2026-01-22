Frekventovaný úsek diaľnice bude naďalej zadarmo: Dôvod je však na zaplakanie a náprava je v nedohľadne

Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Nina Malovcová
Bezplatná obchádzka sa zatiaľ nekončí.

Hraničný most medzi obcou Brodské a mestom Lanžhot zostáva naďalej uzavretý pre havarijný technický stav, ktorý predstavoval vážne bezpečnostné riziko. Doprava bola presmerovaná na obchádzkové trasy a návrat k pôvodnému režimu je zatiaľ v nedohľadne.

Podľa informácií TV Markíza musia vodiči využívať náhradné trasy, pričom jednou z hlavných obchádzok je diaľnica D2 na úseku Kúty – Břeclav v dĺžke približne 17 kilometrov.

Oprava mosta sa komplikuje, termín stále nepoznajú

Rekonštrukcia mosta je administratívne aj organizačne náročná. Most je vo vlastníctve Trnavského samosprávneho kraja a Juhomoravského kraja v pomere 50:50, čo celý proces spomaľuje. Územné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť ešte koncom septembra 2025, aktuálne sa pripravuje stavebné povolenie, rieši sa majetkovoprávne vyrovnanie pozemkov a financovanie.

Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Presný termín znovuotvorenia mosta zatiaľ známy nie je. Určiť ho bude možné až po vydaní stavebného povolenia, realizácii verejného obstarávania a podpise zmluvy so zhotoviteľom. No dovtedy majú vodiči aspoň jednu istotu, úsek diaľnice D2 medzi Kútmi a Břeclavom budú môcť využívať bez poplatkov aj naďalej.

