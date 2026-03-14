Na Slovensko sa rúti strašný vietor: Hrozí aj orkán, treba sa mať na pozore

Ilustračná foto: Unsplash

Michaela Olexová
SITA
Marcový víkend sa ponesie v znamení nezvyčajne teplého, no veľmi veterného počasia. Šepká sa aj o hrozbe orkánu.

Najvyššie denné teploty môžu v niektorých častiach Slovenska vystúpiť až na +19 °C. Na Slovensko však zároveň mieri studený front, ktorý so sebou prinesie veľmi silný vietor.

Vietor začne naberať na sile už dnes predpoludním. Ako informuje portál iMeteo, na juhozápade Slovenska môže nárazový vietor nadránom dosahovať rýchlosť približne 50 km/h. Vo vysokohorských polohách môže vietor dosiahnuť úroveň víchrice či dokonca orkánu.

Nad pásmom lesa môže vietor presiahnuť 110 až 125 km/h

Zmenu počasia spôsobí zvlnený studený front, ktorý sa k nám približuje od západu v brázde nízkeho tlaku vzduchu. V kombinácii s teplým južným prúdením vytvára podmienky pre výrazné zosilnenie vetra. Výstraha prvého stupňa pred vetrom preto platí pre viacero okresov od Bratislavy cez Nitru až po Poprad.

Foto: TASR (Jaroslav Novák)

Na západe Slovenska a v podtatranskej oblasti treba počítať s nárazmi vetra okolo 65 km/h. Nad pásmom lesa na horách však môžu nárazy presiahnuť 110 až 125 km/h. Takýto vietor už spadá do kategórie silnej víchriceorkánu.

Už čoskoro nás znovu čaká zmena času. Zmena na letný čas patrí medzi menej obľúbené kalendárne rituály roka. Kým pri prechode na zimný čas si väčšina ľudí s radosťou dopraje hodinu spánku navyše, jarný posun času na hodinkách prináša pravý opak – noc sa skráti a my si musíme zvyknúť na vstávanie bez hodiny spánku „navyše“. Informácie o tom, kedy zmena dorazí, nájdete na tomto odkaze.

Orkán predstavuje najvyšší stupeň sily vetra na Beaufortovej stupnici a jeho priemerná rýchlosť musí presiahnuť 118 km/h. Vietor s parametrami orkánu sa na Slovensku vyskytuje takmer výlučne vo vysokohorských polohách, najmä v Tatrách či Nízkych Tatrách.

Portál iMeteo na záver upozorňuje najmä turistov, že pohyb na horských hrebeňoch môže byť za takýchto podmienok životu nebezpečný.

Aké počasie nás čaká dnes?

Dnes bude jasno až polojasno, k večeru na západe miestami zväčšená oblačnosť. Ráno sa lokálne vyskytne hmla. Bude veľmi teplo. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav na svojej webovej stránke.

Najvyššia denná teplota bude 14 až 19 stupňov Celzia, na Orave a pod Tatrami chladnejšie. Teplota na horách vo výške 1 500 metrov nad morom sa bude pohybovať okolo 3 stupňov Celzia.

Zvyšok Európy nám môže závidieť: Slováci majú veľkú výhodu, tankujeme medzi najlacnejšími

7-ročný vážil 102 kíl: Stal sa najtučnejším dieťaťom na svete, jeho mamu vinili, že mu dáva steroidy. Skončil tragicky
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov: Dovolenka pri Jadranskom mori vás nemusí stáť majland
Eugen Korda v 1 na 1: Matovičova vláda bola čistá katastrofa, ale Ficova je úplné dno. Skrachujeme, kradnú ako straky
Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta. Za obed sme zaplatili necelých 40 €
Psychologička Denisa o mužoch v nedobrovoľnom celibáte: Problém vzniká, keď nadobudnú presvedčenie, že vzťahy sú „hra“
15-tisíc mŕtvych a najväčšia katastrofa 3. tisícročia. Cunami dokonca posunulo japonský ostrov o dva metre
Paulíková o Málinci: Starostovia na Podpoľaní sa boja Tarabu, z prečerpávačky sa môže stať druhá Slatinka
Prechádzali sme sa po nádhernom parku. Skrytý klenot pravdepodobne poznajú len miestni
Husajnovi vyvíjal zbraň, akú nemal žiadny štát na svete. Superdelo Veľký Babylon nedokončil, popravili ho tajné služby
Pľúca novorodencov sa menili na kameň, nikdy sa to nemalo stať. Najväčší národný škandál pochoval 1 810 ľudí
Alisa je Ruska z najchladnejšieho mesta na svete: Priemerný plat je tu 850 eur, byt si prenajmeš aj za 229 eur
V Sandorfe z Na nože za obed pre dvoch nezaplatíte ani 16 eur. Podľa šéfa IĽP môžeme byť nepriamo terčom útokov Iránu
