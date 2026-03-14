Na Slovensko sa rúti strašný vietor: Hrozí aj orkán, treba sa mať na pozore

Najvyššie denné teploty môžu v niektorých častiach Slovenska vystúpiť až na +19 °C. Na Slovensko však zároveň mieri studený front, ktorý so sebou prinesie veľmi silný vietor.
Vietor začne naberať na sile už dnes predpoludním. Ako informuje portál iMeteo, na juhozápade Slovenska môže nárazový vietor nadránom dosahovať rýchlosť približne 50 km/h. Vo vysokohorských polohách môže vietor dosiahnuť úroveň víchrice či dokonca orkánu.
Nad pásmom lesa môže vietor presiahnuť 110 až 125 km/h
Zmenu počasia spôsobí zvlnený studený front, ktorý sa k nám približuje od západu v brázde nízkeho tlaku vzduchu. V kombinácii s teplým južným prúdením vytvára podmienky pre výrazné zosilnenie vetra. Výstraha prvého stupňa pred vetrom preto platí pre viacero okresov od Bratislavy cez Nitru až po Poprad.
Na západe Slovenska a v podtatranskej oblasti treba počítať s nárazmi vetra okolo 65 km/h. Nad pásmom lesa na horách však môžu nárazy presiahnuť 110 až 125 km/h. Takýto vietor už spadá do kategórie silnej víchrice až orkánu.
Orkán predstavuje najvyšší stupeň sily vetra na Beaufortovej stupnici a jeho priemerná rýchlosť musí presiahnuť 118 km/h. Vietor s parametrami orkánu sa na Slovensku vyskytuje takmer výlučne vo vysokohorských polohách, najmä v Tatrách či Nízkych Tatrách.
Portál iMeteo na záver upozorňuje najmä turistov, že pohyb na horských hrebeňoch môže byť za takýchto podmienok životu nebezpečný.
Aké počasie nás čaká dnes?
Dnes bude jasno až polojasno, k večeru na západe miestami zväčšená oblačnosť. Ráno sa lokálne vyskytne hmla. Bude veľmi teplo. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav na svojej webovej stránke.
Najvyššia denná teplota bude 14 až 19 stupňov Celzia, na Orave a pod Tatrami chladnejšie. Teplota na horách vo výške 1 500 metrov nad morom sa bude pohybovať okolo 3 stupňov Celzia.
