Pospíme si o hodinu kratšie. Blíži sa striedanie času, už v tento deň si nezabudnite prestaviť hodinky

Zmena na letný čas patrí medzi menej obľúbené kalendárne rituály roka. Kým pri prechode na zimný čas si väčšina ľudí s radosťou dopraje hodinu spánku navyše, jarný posun času na hodinkách prináša pravý opak – noc sa skráti a my si musíme zvyknúť na vstávanie bez hodiny spánku „navyše“.
Práve strata jednej hodiny spánku je hlavným dôvodom, prečo je zmena času zo zimného na letný menej populárna. Na druhej strane však prichádza aj pozitívna stránka – dlhšie dni, viac svetla a pomalý, ale citeľný návrat slnečných lúčov po dlhej zime.
28. marca budeme spať o hodinu kratšie
Slovensko tak čoskoro čaká návrat do letného režimu. Konečne budeme môcť tráviť viac času vonku, športovať mimo športových hál a fitnescentier a tráviť teplé večery posedávaním na terasách.
Hodina spánku menej, dlhšie večery a kratšie noci dorazia už čoskoro. Ako informoval portál iMeteo, v roku 2026 dorazí zmena zo zimného na letný čas v noci zo soboty 28. marca na nedeľu 29. marca. Ručičky na hodinkách sa posunú o jednu hodinu dopredu – z 2:00 na 3:00.
Ako dodáva portál, znamená to, že už 30. marca bude napríklad v Košiciach vychádzať slnko už o 6:17 ráno.
Deň sa bude pritom postupne ešte viac predlžovať a my si budeme môcť užívať denné svetlo až do neskorých večerných hodín. Zvyknúť si na letný čas síce určite pár dní potrvá, odmenou však budú jasnejšie a dlhšie dni, ktoré si mnohí spájame s návratom energie a lepšou celkovou náladou.
Nahlásiť chybu v článku