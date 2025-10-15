Rok by musel mať 481 dní: V kauze haciend pribúdajú otázniky. Prenocovanie údajne stálo menej, než je cena kávy

Foto: SITA – Milan Illík

Nina Malovcová
SITA
SaS upozorňuje na možné falšovanie údajov v kauze haciend.

Opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) upozorňuje na vážne nezrovnalosti a možné falšovanie údajov v kauze tzv. haciend, ktoré podľa všetkého potvrdzujú podozrenia o podvodoch a zneužívaní verejných zdrojov. Ako liberáli informovali, nové zistenia sa týkajú firmy patriacej obvinenej Veronike O., ktorá je priamo zapojená do prípadu luxusných nehnuteľností.

Firma Verkad podľa SaS tvrdí, že v roku 2023 mala vo svojom penzióne Villa Rosé v Lehniciach v okrese Dunajská Streda celkovo 2 888 „človekonocí“. Tento údaj vyplýva z dane z ubytovania, ktorú firma zaplatila obci Lehnice. Podľa webovej stránky penziónu je však kapacita ubytovania maximálne šesť osôb na noc.

Ide o zjavné manipulácie s údajmi

„Aby teda čísla sedeli, rok 2023 by v Lehniciach musel mať 481 dní. To je absurdné. A ak sa pozrieme na ekonomiku prevádzky, nezrovnalosti sú ešte väčšie – firma v roku 2023 vykázala tržby 8 091 eur, čo by pri 2 888 nocľahoch znamenalo, že jedno prenocovanie stálo len 2,8 eura. To je nižšie ako cena kávy,“ upozornil poslanec Alojz Hlina.

Poslankyňa Martina Bajo Holečková v tejto súvislosti zdôraznila, že ide o zjavné manipulácie s údajmi, ktoré musia byť predmetom vyšetrovania. „Podľa oficiálnej webovej stránky Villa Rosé stojí jedna noc 300 eur. Pri plnej obsadenosti a takomto cenníku by tržby za rok 2023 museli dosiahnuť viac ako 328-tisíc eur, nie osemtisíc. Rozdiel je priepastný a jasne naznačuje, že údaje boli vedome upravené,“ vyhlásila Holečková.

SaS kritizuje vládu za nečinnosť

Doplnila, že ak niekto falšoval údaje, či už o daniach, tržbách alebo ubytovaní, musí za to niesť trestnoprávnu zodpovednosť. „To, čo sa ukazuje v kauze haciend, nie je len zneužívanie európskych peňazí – je to systémová korupcia, v ktorej sa klamstvá stali bežným pracovným nástrojom. My to nenecháme bez odozvy,“ doplnila poslankyňa.

Foto: TASR – Jaroslav Novák

Podľa SaS je tento prípad ďalším dôkazom, že vláda Roberta Fica nedokáže zabezpečiť spravodlivé vyšetrovanie káuz, ktoré sa týkajú jej ľudí. „Vidíme, že na jednej strane sú tu prísne zásahy voči oponentom vlády a na druhej strane absolútna benevolencia k tým, ktorí sú súčasťou systému. Ak má Slovensko fungovať, musíme tieto podvody pomenovať a vyvodiť zodpovednosť – aj politickú, aj trestnú,“ skonštatoval Alojz Hlina.

Obvinenia a pozadie prípadu

Polícia obvinila v kauze penziónu z Lehníc v okrese Dunajská Streda, na ktorého výstavbu boli použité agrodotácie, dcéru funkcionárky Pôdohospodárskej platobnej agentúry Veroniku O. a konateľa stavebnej firmy Rolanda K. pre poškodzovanie finančných záujmov Európskej únie, machinácie pri verejnom obstarávaní a subvenčný podvod.

Informovala o tom ešte v septembri Nadácia Zastavme korupciu, ktorá vo veci podávala trestné oznámenie. Nadácia zároveň pripomenula, že firma Verkad Veroniky O. dostala od PPA dotáciu vo výške 150-tisíc eur. Postaviť za ňu mala penzión Villa Rosé a podporiť tak cestovný ruch v Lehniciach.

