Na pultoch sa objavila nevyhovujúca potravina: Nechtiac si ňou môžete uškodiť, ohrozená je najmä jedna skupina ľudí

Ak patríte medzi ľudí, ktorí sú alergickí na vajcia, mali by ste zbystriť pozornosť. Na slovenskom trhu sa objavil potravinový výrobok, ktorý obsahuje vaječný bielok, hoci to vôbec nie je uvedené na jeho obale. Môže tak vážne ohroziť zdravie alergikov, ktorí o jeho prítomnosti netušia.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Reč je o širokých bezvaječných rezancoch značky Jármi, ktoré boli na Slovensko dovezené z Maďarska. Regionálna veterinárna a potravinová správa Trebišov počas kontroly zistila, že cestoviny napriek označeniu „bezvaječné“ obsahujú vaječný proteín. Výrobok už putoval k slovenským odberateľom.

Riziko pre alergikov

Ide o produkt Bezvaječné cestoviny pšeničné sušené – široké rezance, krajina pôvodu je Maďarsko a dátum minimálnej trvanlivosti je do 08. 10. 2026.

Laboratórne testy preukázali prítomnosť proteínu vaječného bielka v množstve viac ako 13,5 mg/kg. Tento údaj však nebol uvedený medzi zložkami na etikete, čo predstavuje vážne riziko najmä pre ľudí s alergiou na vajcia.

Takéto označenie je v rozpore s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ, ktoré upravuje poskytovanie informácií o potravinách spotrebiteľom. Výrobok preto nespĺňa požiadavky na bezpečnosť potravín.

Cestoviny boli distribuované aj na Slovensku

Celkovo sa na Slovensko dostalo 120 kusov tohto výrobku, ktoré prijal subjekt Zoltán Bacskai – B – PRESS v obci Malý Horeš. Cestoviny následne putovali k ďalším dvom odberateľom. Inšpektori nariadili okamžité stiahnutie produktu z trhu a upozornili na nutnosť vrátenia výrobku späť výrobcovi v Maďarsku.

Ak sa tento výrobok nachádza vo vašej domácnosti a trpíte alergiou na vajcia, v žiadnom prípade ho nekonzumujte. Spotrebitelia bez alergie nie sú ohrození, no výrobok nie je v súlade so zákonom a mal by byť vrátený predajcovi.