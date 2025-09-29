Na princa Harryho sa vzniesli obvinenia. Vraj to s mierom medzi ním a kráľom Karolom nemyslí vážne

Foto: Profimedia

Jana Petrejová
Kráľovská rodina
Zdanie vraj klame.

Princ Harry a jeho otec sa osobne nevideli už 19 mesiacov, a to aj napriek tomu, že vojvoda zo Sussexu niekoľkokrát navštívil Spojené kráľovstvo. Začiatkom tohto mesiaca sa však dvojica stretla v Clarence House, pričom Harry mal vraj pocit, že išlo len o formalitu, a nič viac.

Zrieknutie sa kráľovských povinností, odchod do inej krajiny a vydaná kniha memoárov Spare zapríčinili napäté vzťahy medzi členmi rodiny. Zdalo sa, že to tak bude aj nastálo, až do chvíle, kým princ Harry nedal najavo záujem o zmierenie sa s rodinou. Vzišla nová nádej, no vyzerá to tak, že sa toho chytili aj novinári, ktorí sa snažili zmariť pokus o dobré vzťahy, ako píše denník Mirror.

Potichu chceli zlepšiť vzťahy

Harry bol údajne rozzúrený z koordinovanej kampane nemenovaných predstaviteľov paláca s cieľom „sabotovať“ jeho pokusy o rodinné zmierenie po ich hádke. 41-ročného muža údajne nahnevali médiá, čo uňho nie je prekvapivé, keďže odjakživa nemal rád prílišný záujem zo strany novinárov a ošiaľ okolo toho.

„Nedávne správy o vojvodovom názore na stretnutie sú nepravdivé. Citáty, ktoré sa mu pripisujú, sú čistým výmyslom, ktorý, ako sa dá predpokladať, živia zdroje, ktoré sa snažia sabotovať akékoľvek zmierenie medzi otcom a synom,“ uviedol Harryho hovorca na pravú mieru.

Foto: SITA

Kráľovský zdroj tvrdí, že palácoví asistenti sa v skutočnosti snažili zlepšiť vzťahy. Zdroj pre The Times povedal: „Realita je taká, že vedúci asistenti pracovali v zákulisí na zlepšení tohto krehkého, ale dôležitého súkromného rodinného vzťahu.“ Denník uviedol, že palác bol „zarmútený a zmätený“ týmito tvrdeniami.

Čo tvrdili médiá?

