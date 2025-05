Konečne prišiel čas na zmierenie. Princ Harry chce ukončiť napäté vzťahy s kráľovskou rodinou, kým ešte žije jeho otec

Už ubehlo 5 rokov, odkedy je odcudzený od vlastnej rodiny. Napriek tomu, že vojvoda zo Sussexu v roku 2020 odstúpil z funkcie pracujúceho člena kráľovskej rodiny, neznamená to, že by nemal záujem o obnovenie vzťahov. Nádej umiera posledná, čo si zrejme povedal aj dvojnásobný otec, ktorý vyslovil túžbu po uzatvorení mieru so svojou rodinou. Pravdepodobne to však nebude jednoduché, keďže k nie práve najideálnejším vzťahom prispeli viaceré skutočnosti vrátane odsťahovania sa so svojou manželkou Meghan a deťmi do Spojených štátov.

Neprospieva tomu tiež fakt, že v rozhovore pre BBC princ Harry prezradil, že jeho otec kráľ Karol sa s ním v súčasnosti nerozpráva, čo je spôsobené hlavne prebiehajúcim sporom o jeho „bezpečnostných“ opatreniach. Vyzerá to však tak, že vojvoda sa nevzdáva svojho priania. „Rád by som sa zmieril s rodinou, nemá zmysel ďalej bojovať. Život je vzácny, neviem, koľko času môj otec ešte má, no pre bezpečnostné záležitosti so mnou nehovorí,“ prehovoril brat princa Williama, ktorého citoval magazín Hello!

Záleží od nich

Ako ďalej Harry pokračoval, pripustil, že akékoľvek zmierenie je v rukách jeho rodiny. „Ak to nechcú, je to úplne na nich,“ dodal. Vojvoda hovoril tiež o rozsahu rozporov medzi ním a členmi jeho rodiny vrátane jeho brata a vysvetlil: „Medzi mnou a niektorými členmi mojej rodiny bolo toľko nezhôd a rozdielov. Táto súčasná situácia, ktorá trvá už päť rokov, pokiaľ ide o ľudské životy a bezpečnosť, je kameňom úrazu.“

Princ Harry si uvedomuje, že viacero vecí hrá proti nemu. „Samozrejme, niektorí členovia mojej rodiny mi nikdy neodpustia, že som napísal knihu. Nikdy mi neodpustia viacero vecí,“ doplnil a spomenul svoju publikáciu s názvom Spare, v ktorej odkryl viaceré informácie o kráľovskej rodine, ktoré mali ostať za múrmi paláca. Manžel Meghan Markle neskrýval sklamanie a priznal tiež to, že aj samotné médiá spôsobili veľa zlého a podnietili nenávisť voči jeho žene a dokonca aj jeho deťom. Ako však uviedol, prekonal všetko, čo sa stalo a je pripravený odpustiť.

Bezpečnosť ako problém