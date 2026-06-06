Na párty ostrove sa rozšírili hady. Narazíte na ne aj vo vode, sú hrozbou pre vzácne jašterice

Keď sa povie Ibiza, mnohí si predstavia nikdy nekončiace večierky, horúce slnko a nádherné pláže. Preto pre niekoho môže byť nepríjemným prekvapením zistenie, že sa tu vyskytujú hady. Pred niekoľkými desiatkami rokov to totiž tak nebolo.
Obľúbené letoviská Ibiza a neďaleký ostrovček Formentera, na ktorý sa z nej dostanete trajektom, čelia problému v podobe hadov. Ako informuje Večernji list, invazívny druh hada zvaný užovka podkovovitá (Hemorrhois hippocrepis) sa tu rozšíril a predstavuje nebezpečenstvo. Nie pre ľudí, ale pre vzácne druhy jašteríc.
Ich populácia klesá, niekde už dokonca vyhynuli
Jej výskyt v mori bol prvýkrát zdokumentovaný v roku 2024 a odvtedy sa každý rok objavujú správy o tom, ako sa tento predátor dokáže šíriť veľkou rýchlosťou.
Hady sa mali na tieto ostrovy dostať asi pred 20 rokmi a boli sem privezené spolu s olivovníkmi. Odvtedy sa rozšírili a stali hrozbou pre jašterice pityuské (Podarcis pityusensis). Smutnou správou je, že ich populácia klesá práve kvôli užovke podkovovitej.
Na sociálnych sieťach môžete naraziť na videá, ktoré dokumentujú tieto hady na Ibize. Asi sa zhodneme na tom, že stretnúť takéhoto „obyvateľa“ na dovolenke by nechcel asi nikto z nás. Nezabúdajme však, že my sme v bezpečí, no jašterice pityuské také šťastie nemajú.
Ibiza je dovolenkový klenot
Nenechajte sa odradiť hadmi, Ibizu stojí za to navštíviť. A nielen v prípade, že milujete večierky, tanec a zábavu. My sme sa ju vybrali spoznávať minulý rok a príjemne nás prekvapili nádherné pláže aj služby na vysokej úrovni. Treba sa však pripraviť aj na vyššie ceny.
Medzi najobľúbenejšie pláže Ibizy patria podľa TripAdvisoru Cala Comte a Cala Bassa. Obe sa nachádzajú v južnej polovici ostrova a sú od seba vzdialené len 12 minút cesty autom, tak ich viete zvrtnúť aj za jeden deň. Ak by sme vám mali odporučiť jedno miesto, kam vyraziť za západom slnka, z našich skúseností by to bola práve pláž Cala Comte. A potvrdzujú to aj ďalší návštevníci vo svojich pozitívnych recenziách.
Ak túžite po menej tradičnom zážitku, môžete si urobiť menší výlet na spomínaný neďaleký ostrov Formentera, na ktorý sa dá dostať iba po mori, čo znamená, že je aj menej turistický, no napriek tomu tu môžete počas leta naraziť na davy. Preto ak sa im chcete vyhnúť, navštívte ho mimo hlavnej sezóny. Nájdete tu niekoľko miest, ktoré vyzerajú ako z inej planéty, a dokonca pláž, o ktorej sa hovorí, že je jednou z najkrajších na celom svete.
Keď sme vystúpili v prístave La Savina, ako prvé sme sa vybrali hľadať požičovňu bicyklov, čo nebol vôbec žiadny problém. Prenájom jedného nás stál 14 eur a výlet mohol začať. Ako prvé sme si to namierili na úplný sever, odkiaľ sa tiahne piesočný výbežok, ktorý z jednej strany lemuje pláž Ses Illetes a z druhej pláž Levante. Práve z tohto miesta pochádzajú ikonické zábery z dronu, na ktoré môžete naraziť na internete a v ktorých sa pevnina stráca v mori neuveriteľne modrej farby.
Pláž Illetes s tyrkysovým morom a bielym pieskom bola navyše časopisom Lonely Planet zvolená za jednu z najkrajších na celom svete pre rok 2025. Viac sa dozviete v našej reportáži.
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