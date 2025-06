Ste tu len za 23 eur: Boli sme na najkrajšej pláži sveta, o tomto skrytom raji ste možno ani nepočuli, zostáva v tieni Ibizy

Čo vám napadne, keď sa povie Ibiza? Ak je to nekončiaca zábava až do svitania a preslávené kluby ako Ushuaïa či Hï Ibiza, máte úplnú pravdu. V skutočnosti je tento ostrov v Stredozemnom mori zaujímavý aj odhliadnuc od tejto povesti. Ukrýva nádherné pláže, krásne nadizajnované hotely, výborné reštaurácie a služby na vysokej úrovni. A ak vás náhodou omrzí, môžete si odskočiť na susedný španielsky ostrovček Formentera, ktorý vám vyrazí dych.

Ostrov Ibiza sa teší vďaka párty povesti popularite, no na druhej strane tým môže odrádzať od návštevy turistov, ktorí nevyhľadávajú rušnú zábavu, ale skôr si chcú oddýchnuť na pláži. Pre niekoho to bude možno prekvapenie, no Ibiza za pozlátkou nespútanej zábavy ukrýva oveľa viac. A presvedčili sme sa na vlastnej koži, že sa ju oplatí navštíviť aj v prípade, že chcete len leňošiť pri mori.

Nádherné pláže, ktoré návštevníci milujú

Medzi najobľúbenejšie pláže Ibizy patria podľa TripAdvisoru Cala Comte a Cala Bassa. Obe sa nachádzajú v južnej polovici ostrova a sú od seba vzdialené len 12 minút cesty autom, tak ich viete zvrtnúť aj za jeden deň. Ak by sme vám mali odporučiť jedno miesto, kam vyraziť za západom slnka, z našich skúseností by to bola práve pláž Cala Comte. A potvrdzujú to aj ďalší návštevníci vo svojich pozitívnych recenziách. Celkovo v nich obstála na 4,7 hviezdičky z 5.

Cala Bassa sa pýši hodnotením 4,4 hviezdičky z 5, no niektorí neváhajú vysloviť, že je tou najlepšou na celom ostrove. „Ibiza má veľa pláží a väčšina z nich sú oázy prírodných krás, no táto je jej vrcholom. Neviem, ako dlho by som tu musel zostať, aby som sa jej nasýtil,“ stojí v jednej z mnohých recenzií, ktoré toto miesto vychvaľujú do nebies. Ak sa vyberiete na Ibizu, odporúčame vám prenajať si auto a nezostávať len pri jednej/dvoch plážach, pretože sa ich tu oplatí zažiť na vlastnej koži oveľa viac.

Ak túžite po menej tradičnom zážitku, môžete si urobiť menší výlet na neďaleký ostrov Formentera, na ktorý sa dá dostať iba po mori, čo znamená, že je aj menej turistický, no napriek tomu tu môžete počas leta naraziť na davy. Preto ak sa im chcete vyhnúť, navštívte ho mimo hlavnej sezóny. Nájdete tu niekoľko miest, ktoré vyzerajú ako z inej planéty a dokonca pláž, o ktorej sa hovorí, že je jednou z najkrajších na celom svete.

Ako sa na Formenteru dostať za pár eur?

Tento článok je dostupný členom Interez PREMIUM Dočítať článok Prihlásiť sa Ponuka predplatného