Na obrazovky prichádza nový turecký seriál Leyla: Príbeh ženy, ktorej vzali detstvo, no nie silu bojovať

Silné emócie, kruté osudy a žena, ktorá sa odmietla nechať zlomiť. Nový turecký seriál Leyla ponúkne divákom dramatický príbeh o strate, pomste a láske, ktorá dokáže zmeniť aj tie najtemnejšie rozhodnutia.
Televízia Doma vstúpi do nového roka s výraznou seriálovou novinkou z obľúbenej tureckej produkcie. Ako informovala TV Markíza v tlačovej správe, od 5. januára 2026 uvedie dramatický seriál Leyla, ktorý sa bude vysielať každý pracovný deň o 19.00 h. Príbeh ženy, ktorej život od detstva uštedruje jednu ranu za druhou, sľubuje emotívnu jazdu plnú napätia, osudových rozhodnutí a nečakaných zvratov.
Silný ženský príbeh, ktorý má čo povedať
Turecké seriály si na stanici Doma udržiavajú priazeň divákov a Leyla na túto líniu prirodzene nadväzuje. V centre diania stojí žena, ktorá sa aj napriek tragickým stratám a zrade rozhodne bojovať o vlastnú spravodlivosť.
„Turecké seriály si na stanici Doma dlhodobo držia silnú a vernú divácku základňu. Leyla prináša presne to, čo majú naši diváci radi – silný ženský príbeh, veľké emócie, napätie aj lásku, ktorá musí čeliť bolestivej minulosti. Veríme, že osud Leyly si slovenských divákov okamžite získa a stane sa prirodzenou súčasťou ich večerov,“ hovorí Silvia Majeská, programová riaditeľka skupiny Markíza.
Dievča zo smetiska a cesta späť
Hlavnou hrdinkou seriálu je Leyla – dievča, ktorému osud už v detstve vezme oboch rodičov. Namiesto bezpečia prichádza ďalšia rana: macocha Nur ju bez ľútosti odvedie na smetisko a nechá ju tam napospas svetu. Na mieste, kde sa končia sny, sa Leyla učí prežiť.
Opornými bodmi jej nového života sa stávajú chlapec Cino, s ktorým ju spája silné priateľstvo, a Güzide – žena prezývaná „mama“, ktorá vedie komunitu ľudí žijúcich na okraji spoločnosti. Práve ona Leylu prijme a pomôže jej znovu nájsť vieru v seba samu.
O niekoľko rokov neskôr sa Leyla vracia späť ako Ela – sebavedomá, inteligentná a odhodlaná žena, ktorej cieľom je pomsta. Minulosť sa však hlási o slovo nielen bolesťou, ale aj láskou, ktorá kedysi znamenala všetko. Otázkou zostáva, či sa Leyla dokáže rozhodnúť medzi spravodlivosťou a citmi.
Medzinárodná predloha a silné herecké mená
Seriál Leyla vznikol ako turecká adaptácia úspešnej brazílskej telenovely Avenida Brasil, ktorá bola v roku 2013 nominovaná na medzinárodnú cenu Emmy v kategórii Telenovela. Nové spracovanie si zachováva emocionálnu hĺbku originálu, no posúva ju do modernejšej a vizuálne pôsobivejšej podoby.
V hlavnej úlohe sa predstaví Cemre Baysel, ktorú slovenskí diváci poznajú zo seriálu Krajšia ako ty. Jej hereckým partnerom je charizmatický Alperen Duymaz ako Civan a výrazná Gonca Vuslateri v úlohe chladnej a manipulatívnej Nur. Spoločne vytvárajú silné dramatické napätie, ktoré stojí na emóciách, konfliktoch a morálnych dilemách.
