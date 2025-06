Na nič sa nehrá. Úprimné priznanie Jasminy Alagič o materstve zaskočí mnohé ženy, ktoré by na to nemali odvahu

Prežíva veľmi príjemné obdobie plné vďačnosti a radosti. Len nedávno vyšla moderátorkina nová kniha, na ktorej sa autorsky podieľala. Teší sa z nej nielen ona, ale aj fanúšičky, ktoré ju nakupujú ostošesť. Nikomu by ani nenapadlo, že by manželka Rytmusa niekedy napísala publikáciu, no potom, čo ju priaznivci vychvaľovali do nebies za jej nekonečný optimizmus a rady, ako prechádzať životom s úsmevom na perách, sa rozhodla, že to dá na papier. Tak vznikla kniha, v ktorej spomína okrem iného aj syna Sanela.

Pár strán, ktoré mnohým zmenia život. Tak možno v skratke opísať dielo Pošli to ďalej, ktoré žne úspech, ako uviedla Jasmina Alagič pre portál Koktejl na akcii ALO diamonds, kde predstavila novú kolekciu Diamond Garden. „Ja sa tak veľmi teším a taká som rada, že o nej hovoríme, že sa o nej toľko hovorí. Ani by som nepredpokladala, že o ňu bude taký záujem,“ priznala moderátorka a prezradila, že ponuku od vydavateľstva zvažovala už pred dvomi rokmi, no spočiatku si neverila.

Pre syna nedýcha

Dá sa povedať, že to, čo radila svojim fanúšičkám na Instagrame zhrnula do knihy, v ktorej spomenula aj svoje skúsenosti a zážitky zo života. Dnes ju držia v rukách desiatky žien, z čoho má Jasmina až husiu kožu. „A keď mi povedia, že im to pomohlo v nejakom rozhodovaní sa, alebo že im to prinieslo úsmev a nadhľad, tak to je pre mňa úplne nádherné,“ neskrývala nadšenie.

V knihe otvorila témy snáď zo všetkách oblastí svojho života. Spomenula prácu, rozobrala svoje detstvo, taktiež Rytmusa a nechýbal ani jej synček. V rozhovore sa vyjadrila tiež k materstvu, ktoré, na rozdiel od iných žien, neopísala pochvalnými slovami. Vyzerá to tak, že moderátorka stojí nohami pevne na zemi a reálne vidí aj pôrod a svojho syna. „Ja som porodila, a teraz to nebolo, že láska môjho života, dýcham pre teba. Každý, kto ma pozná, vie, že Sanel je moja ľadvina a čím je starší, mám väčší pocit, že ak vie srdce rásť, tak to fakt zistíte pri deťoch,“ ozrejmila Jasmina.

Moderátorka si nedáva servítku pred ústa. Rozpráva o takom materstve, aké naozaj je. A nerobí si starosti s tým, čo povedia druhí. „Dali mi do rúk bábätko a hovorila som si iba: Fú a je to tu, ideme sa starať o bábätko. Ideme si spraviť krásny vzťah. Takže sú tam aj veci, o ktorých dokážem absolútne normálne rozprávať bez ohľadu na to, že by ma mal zrazu začať niekto súdiť. Že toto by si mala jemnejšie, toto by si mala viac nafúknuť, toto možno menej, nemala by si rozprávať o tom, že si nemala čo jesť,“ dodala Jasmina, ktorá sa za nič vo svojom živote nehanbí.