Víťazka si nedala pozor. Diváci si všimli detail, ktorý napovedá, či sú Karolína a Rasťo stále spolu

Diváci sledovali niekoľko týždňov, ako televízny ženích postupne posielal jednotlivé dievčatá domov a s napätím čakali, ktoré sa prebojujú najskôr do semifinále a potom do finále. Dnes už diváci Ruže pre nevestu víťazku poznajú. Stala sa ňou bývalá miss Karolína. Teraz ľudí zaujíma to, či im vzťah vydržal.

Hoci má byť táto informácia odhalená v špeciálnej epizóde, o ktorej sme vás informovali v článku, diváci sa rozhodli sami pátrať po znameniach, že sa Karolína a Rasťo rozišli, respektíve ostali spolu. Z komentárov na sociálnych sieťach je pritom jasné, že sa prikláňajú skôr k prvej možnosti.

„Aj tak bude o chvíľku článok: Pár z najnovšej Ruže pre nevestu oznámil rozchod,“ skonštatovala diváčka. „Hej, hej, o mesiac bude s inou, ako henten predošlý,“ pridal sa ďalší divák. Iná zas rovno napísala: „Oni spolu nie sú.“

Čím mala prezradiť, či sú stále spolu?

Od polemizovania sa diváci rýchlo presunuli k pátraniu a v jednej z fanúšikovských skupín sa objavila informácia, ktorá mala napovedať, že sa pár rozišiel. Diváci totiž pozorne sledujú, čo jednotlivé súťažiace aj Rasťo pridávajú na sociálne siete a nemohli si nevšimnúť detail na Karolíninom profile.

Tesne po šou sa ukázalo, že hoci Karolína sledovala na Instagrame svoje súperky, ako napríklad Aničku či Jasmínu, s ktorými sa vo vile priatelila, ale tiež Bereniku či Timeu, Rasťov profil sa medzi jej sledovanými nezobrazoval. To samozrejme neuniklo pozorným očiam divákov a rýchlo šli zistiť, či to isté platilo aj pri ňom. Rasťo však Karolínu celý čas sledoval, a tak bol tento nepomer len z jej strany.

Zdá sa však, že sa nakoniec táto informácia dostala aj ku Karolíne, keďže po víkendových špekuláciách divákov svoju chybu napravila a dnes už medzi jej sledovanými svieti aj Rasťova prezývka na Instagrame.