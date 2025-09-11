Na Marse zrejme našli stopy po mimozemskom živote: Záhadná hornina pripomína leopardiu kožu, vedci sú nadšení

Hornina obsahuje íl a bahno a okrem iných prvkov aj uhlík, síru, oxidované železo a fosfor.

Vzorka horniny, ktorú vlani na Marse odobral rover Perseverance americkej vesmírnej agentúry NASA, by mohla vykazovať známky dávneho mikrobiálneho života, uviedla v stredu samotná agentúra. TASR o tom informuje podľa správy DPA.

„Mohlo by tak ísť o najjednoznačnejšie potvrdenie prítomnosti života, aké sme kedy na Marse našli,“ povedal americký minister dopravy Sean Duffy, ktorého pred niekoľkými týždňami prezident Donald Trump vymenoval za dočasného šéfa NASA. Zástupkyňa riaditeľstva vedeckých misií NASA Nicky Foxová však zdôraznila, že táto možnosť nie je istá, a dodala, že sú potrebné detailnejšie údaje a štúdie.

Nutný je ďalší výskum

„Zverejnením tohto výsledku, ktorý prešiel odborným posúdením, NASA sprístupňuje tieto údaje širšej vedeckej komunite na ďalší výskum s cieľom potvrdiť alebo vyvrátiť ich biologický potenciál,“ povedala. Perseverance odobral vzorku horniny minulé leto v kráteri Jezero. Tím NASA si túto horninu všimol pre škvrny, ktoré pripomínali vzor leopardovej kože. Vzorka bola následne preskúmaná pomocou všetkých vedeckých prístrojov na palube roveru.

Hornina so škvrnami, ktoré pripomínajú vzor leopardovej kože v kráteri Jezero na Marse. Foto: TASR/NASA/AP

Hornina obsahuje íl a bahno a okrem iných prvkov aj uhlík, síru, oxidované železo a fosfor. Fľaky v hornine pozostávajú z minerálov, ako je vivianit a greigit, ktoré spolu môžu naznačovať bývalý mikrobiálny život, avšak môžu sa vyskytovať aj bez biologických reakcií.

Výsledky boli teraz uverejnené v časopise Nature. Perseverance pristál na Marse v roku 2021 po riskantnom manévri a odvtedy skúma túto planétu. Vývoj a zhotovenie roveru, ktorý stál približne 2,5 miliardy dolárov, trvalo osem rokov.

