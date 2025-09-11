Pre Slovákov je pri nakupovaní najdôležitejšia táto vec: Prieskum ukázal, čo rozhoduje o tom, aký tovar si vložíme do košíka

Domáce potraviny si Slováci najčastejšie spájajú s kvalitou, tradíciou a čerstvosťou, vyplýva z prieskumu spoločnosti 2muse pre COOP Jednotu na vzorke tisíc respondentov. Krajina pôvodu hrá významnú úlohu najmä pri mäse a mäsových výrobkoch, ktoré tretina respondentov označila za najdôležitejšie.
Výsledky prieskumu boli predstavené pri príležitosti 15. výročia reklamného konceptu Bača a Honelník, ktorý stavia na symbolike slovenských tradícií. Viac ako 80 % slovenských spotrebiteľov pri nákupe potravín najprv sleduje cenu, pričom ženy venujú cene väčšiu pozornosť než muži.
Motivácie pri nákupe domácich potravín
Tretina respondentov však zohľadňuje aj krajinu pôvodu. Slovenské potraviny sú vnímané predovšetkým ako kvalitné a tradičné, pričom ženy ich spájajú s čerstvosťou a muži s vlastenectvom. Medzi hlavné motivácie na nákup domácich potravín patrí podpora lokálnych výrobcov (41 %) a známe chute (37 %).
„Teší nás, že prieskum potvrdil pozitívny vzťah ľudí na Slovensku k domácim potravinám. Je to jasný signál, že naša dlhodobá stratégia podpory slovenských producentov má zmysel a prináša výsledky,“ uviedla Renáta Peťovská, riaditeľka obchodu a rozvoja maloobchodných služieb v COOP Jednota.
Bryndza by mala patriť do UNESCO
Prieskum tiež ukázal, že najviac by Slováci do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO zaradili bryndzu (63 %), nasledovanú korbáčikmi (33 %) a parenicou (27 %). COOP Jednota je podľa respondentov sieťou, ktorá najviac podporuje domácich výrobcov, pričom predaj slovenských potravín tvorí viac ako 70 % jej reálneho predaja.
Systém COOP Jednota má na Slovensku viac ako 150-ročnú tradíciu a spolupracuje s viac ako 1 300 dodávateľmi zo všetkých regiónov Slovenska. Poskytuje prácu viac než 14-tisíc zamestnancom v 9 logistických centrách a 30 regionálnych spotrebných družstvách. Z nich 25 vykonáva maloobchodnú činnosť prostredníctvom takmer 2 000 predajní na celom území Slovenska.
