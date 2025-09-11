Pre Slovákov je pri nakupovaní najdôležitejšia táto vec: Prieskum ukázal, čo rozhoduje o tom, aký tovar si vložíme do košíka

Foto: TASR/DPA

Nina Malovcová
SITA
Slováci si domáce potraviny spájajú s kvalitou a tradíciou.

Domáce potraviny si Slováci najčastejšie spájajú s kvalitou, tradíciou a čerstvosťou, vyplýva z prieskumu spoločnosti 2muse pre COOP Jednotu na vzorke tisíc respondentov. Krajina pôvodu hrá významnú úlohu najmä pri mäse a mäsových výrobkoch, ktoré tretina respondentov označila za najdôležitejšie.

Výsledky prieskumu boli predstavené pri príležitosti 15. výročia reklamného konceptu Bača a Honelník, ktorý stavia na symbolike slovenských tradícií. Viac ako 80 % slovenských spotrebiteľov pri nákupe potravín najprv sleduje cenu, pričom ženy venujú cene väčšiu pozornosť než muži.

Motivácie pri nákupe domácich potravín

Tretina respondentov však zohľadňuje aj krajinu pôvodu. Slovenské potraviny sú vnímané predovšetkým ako kvalitné a tradičné, pričom ženy ich spájajú s čerstvosťou a muži s vlastenectvom. Medzi hlavné motivácie na nákup domácich potravín patrí podpora lokálnych výrobcov (41 %) a známe chute (37 %).

Ilustračná foto: TASR/AP

„Teší nás, že prieskum potvrdil pozitívny vzťah ľudí na Slovensku k domácim potravinám. Je to jasný signál, že naša dlhodobá stratégia podpory slovenských producentov má zmysel a prináša výsledky,“ uviedla Renáta Peťovská, riaditeľka obchodu a rozvoja maloobchodných služieb v COOP Jednota.

Bryndza by mala patriť do UNESCO

Prieskum tiež ukázal, že najviac by Slováci do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO zaradili bryndzu (63 %), nasledovanú korbáčikmi (33 %) a parenicou (27 %). COOP Jednota je podľa respondentov sieťou, ktorá najviac podporuje domácich výrobcov, pričom predaj slovenských potravín tvorí viac ako 70 % jej reálneho predaja.

Systém COOP Jednota má na Slovensku viac ako 150-ročnú tradíciu a spolupracuje s viac ako 1 300 dodávateľmi zo všetkých regiónov Slovenska. Poskytuje prácu viac než 14-tisíc zamestnancom v 9 logistických centrách a 30 regionálnych spotrebných družstvách. Z nich 25 vykonáva maloobchodnú činnosť prostredníctvom takmer 2 000 predajní na celom území Slovenska.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Poľsko reaguje na hrozbu: Výrazne obmedzuje svoj vzdušný priestor. V noci platí úplný zákaz, cez…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Novák z nich šalel: Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Za jedlo sme dali 32,60 € a ostali príjemne prekvapeníNovák z nich šalel: Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Za jedlo sme dali 32,60 € a ostali príjemne prekvapení
Vydali sme sa po stopách posledného žijúceho obra karpatského: Vrátili sme sa do detstva, no báli sme sa, že stretneme medveďaVydali sme sa po stopách posledného žijúceho obra karpatského: Vrátili sme sa do detstva, no báli sme sa, že stretneme medveďa
Ľudia budú na konci roka 2026 výrazne chudobnejší: Expert zanalyzoval prínos tretieho konsolidačného balíkaĽudia budú na konci roka 2026 výrazne chudobnejší: Expert zanalyzoval prínos tretieho konsolidačného balíka
Bývalý veľvyslanec pri NATO Peter Bátor o dronoch v Poľsku: Aktivácia článku 5 najskôr nenastane, Aliancia musí reagovaťBývalý veľvyslanec pri NATO Peter Bátor o dronoch v Poľsku: Aktivácia článku 5 najskôr nenastane, Aliancia musí reagovať
Vítek pracuje na matcha farme v Japonsku: Nádherný dom si tu kúpite za 10 000 €. Za stretnutie s gejšou by som nezaplatilVítek pracuje na matcha farme v Japonsku: Nádherný dom si tu kúpite za 10 000 €. Za stretnutie s gejšou by som nezaplatil
Do SNG prichádza Prásk! Prásk?!: Je to hanba, nie výstava, odkazujú umelci. O tom, že Králik vystaví ich diela, nevedeliDo SNG prichádza Prásk! Prásk?!: Je to hanba, nie výstava, odkazujú umelci. O tom, že Králik vystaví ich diela, nevedeli
Ženy mučil v „hračkárni“ v upravenom gynekologickom kresle: Zvrátenému vrahovi asistovala jeho dcéra, zabiť mal až 60 obetíŽeny mučil v „hračkárni“ v upravenom gynekologickom kresle: Zvrátenému vrahovi asistovala jeho dcéra, zabiť mal až 60 obetí
Kým národ konsoliduje, vláda usporadúva veľké oslavy: Za dva roky nás stáli viac ako 5 miliónov eur, táto bola najdrahšiaKým národ konsoliduje, vláda usporadúva veľké oslavy: Za dva roky nás stáli viac ako 5 miliónov eur, táto bola najdrahšia
Lucie o vodcovi kutnohorskej sekty: Chcel, aby sme ho mali za Boha, no hrával Playstation a jazdil na rýchlych autáchLucie o vodcovi kutnohorskej sekty: Chcel, aby sme ho mali za Boha, no hrával Playstation a jazdil na rýchlych autách
Jedli sme v najlepšej reštaurácii z Na nože. Jana pracuje v Nórsku, kde sa dá za leto zarobiť aj 10-tisíc eurJedli sme v najlepšej reštaurácii z Na nože. Jana pracuje v Nórsku, kde sa dá za leto zarobiť aj 10-tisíc eur
Navštívili sme nádhernú dolinu, ostali sme očarení: Nájdete tu zábavný park, rybník aj jazero, v ktorom sa ukrýva príšeraNavštívili sme nádhernú dolinu, ostali sme očarení: Nájdete tu zábavný park, rybník aj jazero, v ktorom sa ukrýva príšera
Najzvrhlejší muž v dejinách markíz de Sade: Pri sexuálnych orgiách týral a mučil prostitútky, pomenovali po ňom sadizmusNajzvrhlejší muž v dejinách markíz de Sade: Pri sexuálnych orgiách týral a mučil prostitútky, pomenovali po ňom sadizmus

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac