Na lacné letenky môžete zabudnúť: Palivo prudko zdraželo, aerolinky varujú pred rastom cien aj rušením letov

Ilustračná foto: Pexels

Nina Malovcová
Letná dovolenka
Letná dovolenka bude drahšia, než ste čakali, ak teda vôbec bude.

Blíži sa leto a mnohí už plánujú vytúžené dovolenky pri mori či poznávacie výlety do zahraničia. Tento rok však môže byť cestovanie lietadlom výrazne drahšie, než boli dovolenkári minulé roky zvyknutí.

Letecké spoločnosti totiž čelia prudkému zdražovaniu paliva aj jeho nedostatku. Na problém upozornila televízia Markíza, podľa ktorej sa cena leteckého paliva od februára výrazne zvýšila a aktuálne dosahuje úroveň, ktorá je v prepočte približne 200 dolárov (približne 185 eur) za barel.

Palivo zdraželo, ceny leteniek porastú

Stanislav Pánis z J&T Banky upozorňuje, že letecké palivo zdražuje rýchlejšie než ropa. „Dnes je to prakticky dvojnásobok,“ vysvetlil pre TV Markízu. Vyššie náklady budú podľa odborníkov aerolinky prenášať na cestujúcich. Cena paliva totiž tvorí až polovicu ceny letenky, čo znamená, že zdražovanie sa výrazne premietne do konečných cien.

Podľa Daniela Ferjančeka zo spoločnosti Go2Sky môžu letecké spoločnosti reagovať nielen zdražovaním, ale aj obmedzovaním letov. „Aerolinky budú tieto náklady prenášať do cien leteniek, alebo budú rušiť lety,“ uviedol. Problémom je aj dostupnosť paliva. Európa je totiž závislá od dovozu, pričom časť dodávok je momentálne obmedzená.

Niektoré aerolinky už zasahujú

Niektoré spoločnosti už prijali konkrétne opatrenia. Ryanair uviedol, že má palivo zabezpečené len do polovice mája. Lufthansa pripravuje krízové scenáre a ďalšie aerolinky už pristúpili k rušeniu letov.

Odborníci sa zhodujú, že ak sa situácia čoskoro nezlepší, cestovanie lietadlom bude v najbližších mesiacoch citeľne drahšie. Palivové príplatky môžu byť tento rok vyššie než obvykle a lacné letenky sa stanú skôr výnimočnými.

Lety rušia najmä v Ázii, Európa môže nasledovať

Aj cestovanie do vzdialených a exotických destinácií sa môže skomplikovať viac, než sa pôvodne očakávalo. Aerolinky už v reakcii na drahé palivo začali zvyšovať ceny leteniek, no ani to nestačilo na pokrytie rastúcich nákladov. Najvýraznejšie sa zatiaľ rušenie letov dotýka ázijských krajín, ktoré zasiahla ropná kríza najviac.Podľa analytičky ropných trhov June Goh sa však podobný scenár môže čoskoro zopakovať aj v Európe. Ak sa situácia na Blízkom východe nezlepší, k obmedzovaniu letov by mohlo dôjsť už v priebehu apríla alebo mája.

Ilustračná foto: Unsplash

Kľúčovým problémom nie je len cena, ale aj dostupnosť leteckého paliva. Na rozdiel od iných druhov palív je totiž menej stabilné a nedá sa skladovať dlhodobo. „Stále monitorujeme zásoby leteckého paliva. Tie máme na štyri až šesť týždňov,“ uviedol pre BBC riaditeľ aerolínií Nico Bezuidenhout.

