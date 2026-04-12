Vodiči si vydýchnu len na chvíľu: Diaľnicu D1 pri Bratislave opäť otvorili, minister Ráž avizuje ďalšiu uzáveru

Reprofoto: Facebook/ Ministerstvo dopravy SR

Nina Malovcová
TASR
Vodiči sa vracajú na pôvodnú trasu.

Diaľnica D1 je v smere do Bratislavy po uzávere opäť prejazdná po pôvodnej trase. Uzávera od križovatky Bernolákovo (Triblavina) po bratislavské Zlaté piesky trvala od štvrtkového (9. 4.) večera. Dôvodom bolo presmerovanie dopravy z dočasnej obchádzkovej vetvy na už zrekonštruovaný úsek diaľnice.

Minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) a generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Filip Macháček na nedeľnom brífingu avizovali, že uzávera v opačnom smere je v prípade priaznivého počasia plánovaná na najbližší víkend.

Vodičov čakajú ďalšie obmedzenia

Ráž adresoval poďakovanie všetkým vodičom, ktorí počas uplynulých dní stáli v kolónach. „Zároveň ich chcem poprosiť, aby rovnakú trpezlivosť a ohľaduplnosť preukázali aj na budúci víkend. Verím, že ak nám počasie vydrží, tak nás čaká to isté, v podstate len v opačnom smere,“ podotkol. Odmenou za trpezlivosť budú podľa jeho slov štyri pruhy v oboch smeroch.

Uzávera v smere na Trnavu by mala počas budúceho víkendu trvať o niečo kratšie. „Bude to od piatkového večera do nedele večer,“ doplnil Macháček. Začiatkom mája by chceli diaľničiari otvoriť aj vetvu v smere z bratislavskej Rače na Trnavu. Na prelome júna a júla by mohla byť križovatka dokončená so všetkými vetvami.

„Samozrejme, tak ako na každej stavbe budú ešte dobiehať nejaké sadové úpravy,“ spresnil. Výsledkom má byť plynulejšia doprava a odľahčenie Bratislavy o tisíce áut denne. Počas už skončenej uzávery bolo súbežne naplánovaných niekoľko druhov prác nevyhnutných na odovzdanie úseku motoristom.

Prebiehali rozsiahle stavebné práce

V nočných hodinách zo štvrtka na piatok prišlo k odstráneniu betónových zvodidiel a dočasného dopravného značenia. Na niektorých miestach sa začalo s frézovaním vozovky. Následne sa realizovala ložná asfaltová vrstva, montáž ťažkotonážnych konštrukcií portálov a osádzanie veľkoplošných dopravných značení.

Stavebné mechanizmy presúvali diaľničné zariadenia v celkovej váhe presahujúcej 100 ton. Následne sa pristúpilo k preznačeniu niekoľko kilometrov dlhého vodorovného dopravného značenia.

Celé Maďarsko je na nohách, volebná účasť je vysoká: Krajina si vyberá medzi Východom a…

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac