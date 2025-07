Na dôchodok sa ani zďaleka nechystá. Michal David by mohol byť svojím postojom k životu pre mnohých inšpiráciou

Oslávil 65. narodeniny a vydal množstvo úspešných singlov, ktoré si doteraz spievajú rôzne generácie, vrátane tých mladších. Človek by povedal, že už nemá čo ponúknuť, aj preto spomalí a bude viac oddychovať. U jedného z najväčších hitmejkrov to však nehrozí, ba práve naopak. Pridáva plyn, je pracovne aktívny a i po dlhých rokoch v hudobnej brandži sa mu darí viac než dosť.

Spevák Michal David prežíva pokojné a celkom šťastné obdobie. Ani po 60 neklesá na duchu a chystá množstvo noviniek. Určité zmeny nastali nielen v jeho pracovnej oblasti, ale aj v súkromí. Už je to nejaký čas, čo zmenil životný štýl a schudol 15 kíl. Umelec sa vo svojej koži cíti výborne a svoju hmotnosť si udržiava, ako povedal v rozhovore pre Reflex.

Vek vôbec nerieši

Aby toho nebolo málo, mnohí by si z neho mohli brať príklad aj pre jeho životné nastavenie. Možno povedať, že aj vďaka nemu je vo svojom zrelšom veku pri sile a má elán a chuť do života. Viacerí ľudia, vrátane mladých, sa sťažujú na svoj život a problémy, ktoré im prináša. Michal David má však na to iný názor.

Podľa neho by mal byť človek optimista a nejakým spôsobom musí prijať svoj osud. „Ak chcete žiť ďalej na tomto svete, tak je nezmysel sa trýzniť a utápať sa vo svojom nešťastí, ale je potrebné žiť ďalej,“ dodal spevák, ktorému zomrela dcéra na leukémiu. Vyzerá to tak, že je veľmi skromný a teší sa aj z maličkostí. Ako ďalej dodal, dôležité preňho je, keď sa ráno zobudí a nič ho nebolí.

Hitmejker by vedel rozprávať o svojich kamarátoch, ktorí oslávili 60 a majú z veku veľkú depresiu. On však tomu nerozumie a tvrdí, že o nič nejde. „Dôležité je, ako sa cítiš, aký máš životný štýl, takže nerieš vek, to je len číslo na váhe,“ uviedol Michal David.

Spevák dvakrát po sebe vypredal najväčšiu pražskú arénu a nedávno vydal dávny hit Pár přátel, s ktorým expandoval do zahraničia. Taktiež zložil pieseň pre medzinárodnú charitatívnu organizáciu. „To je taký „american dream“. To je niečo, čo človek zažije raz za život,“ priznal a záhadne doplnil, že mu boli ponúknuté aj autorské možnosti. „Možno sa uplatním ako autor niekde vo svete,“ dodal.

Neberie to ako samozrejmosť