Na ceste vás ohrozil iný vodič a vy ste záznam z autokamery zverejnili. Pokuta môže hroziť aj vám, vraví odborník na GDPR

Len nedávno sme sa v rozhovore s právnikom a odborníkom na GDPR rozpráváli o problematike ochrany osobných údajov. Problémom vraj je, že mnohí ľudia o nej nemajú dostatočné vedomosti a chtiac-nechtiac sa tak sami vedia dostať do zbytočných problémov.

„Najväčším problémom je nevedomosť, s ktorou sa stretávame,“ povedal šéf firmy codamore Tomáš Jendrál. Podľa jeho slov dochádza k porušovaniu GDPR pomerne často, a to aj v bežnom živote pri fyzických osobách. Väčšina ľudí totiž ani nevie, že sa takéhoto konania dopúšťajú.

Nejde iba o byrokratické záležitosti, ale tiež o situácie, s ktorými sa môžeme stretnúť prakticky dennodenne. Napríklad o inštaláciu kamerového systému pred vlastným domom, manipuláciu so záznamami z autokamery, ale tiež o kamery na pracovisku a práva zamestnancov.

Jeden z najčastejších prešľapov sa týka práve spomínaných záznamov z autokamery. Vo svete sú populárne takzvané dashcam videá, kde vodiči zverejňujú svoje zážitky z ciest, cestných pirátov a nebezpečné situácie. Čo už však málokto vie, je to, že v našich končinách sa takto vedia ľudia dostať do problémov a hrozí im pokuta.

Ak vás niekto ohrozil, pošlite záznam polícii

„Záznam z auta je možné si pre vlastnú potrebu nahrávať. Evidenčné číslo vozidla sa považuje za osobný údaj, ak je možné spojiť ho s fyzickou osobou a určiť, o koho ide. Zverejňovanie na sociálnych sieťach či iných platformách teda nie je možné a je nelegálne,“ uviedol jasne Tomáš Jendrál.

Ak sa dotknutá osoba obráti na Úrad na ochranu osobných údajov (UOOU SR) a ten preukáže porušenie GDPR, autorovi videa, respektíve osobe, ktorá záznam zverejnila, hrozí pokuta. „Sankcie sa líšia od prípadu k prípadu, zohľadňuje sa miera zásahu do súkromia, počet dotknutých osôb a podobne,“ uvádza Jendrál.

V ideálnom prípade je teda vhodné nechať si takéto záznamy pre seba, no ak už sa človek rozhodne šíriť ich aj verejne, mal by mať na pamäti niekoľko vecí. „Dá sa to robiť tak, že sa vymaže značka, prípadne všetky ostatné signifikantné znaky, prostredníctvom ktorých by bolo možné danú osobu identifikovať,“ dodáva odborník na GDPR.

Ako ale na margo tejto problematiky uviedol, ak kamera zachytí nebezpečné konanie či porušovanie pravidiel cestnej premávky, jedinou správnou možnosťou je poskytnúť záznam polícii.