Kúsok, ktorý túto sezónu preberá hlavnú úlohu v elegancii: Ideálny do práce aj do spoločnosti

Módna scéna tento rok prináša výraznú zmenu. Saká a blejzre prestávajú byť iba doplnkom a postupne preberajú hlavnú úlohu v outfite, často dokonca nahrádzajú samotné šaty.
Ako uvádza magazín Svět ženy, predĺžené strihy týchto kúskov umožňujú nosiť ich ako plnohodnotnú náhradu šiat. Vďaka rôznorodosti strihov, materiálov aj farieb si na svoje prídu ženy s rôznymi typmi postavy a správne zvolené doplnky dokážu outfit jednoducho posunúť z bežnej dennej elegancie až do spoločenského štýlu.
Blejzrové šaty ako nový symbol elegancie
Predĺžené saká si v pomerne krátkom čase vyslúžili označenie blejzrové šaty, čo presne vystihuje ich dnešné postavenie vo svete módy. Už nejde len o jednoduché obmeny klasického saka, ale o premyslené strihy, ktoré rešpektujú ženskú siluetu, prinášajú komfort pri nosení a pritom si zachovávajú elegantnú mieru zahalenia.
Spojenie elegancie a praktickosti im otvorilo dvere nielen do pracovného šatníka, ale aj na formálnejšie a spoločenské príležitosti. Pôsobia moderne, sebavedomo a zároveň kultivovane, a preto predstavujú atraktívnu alternatívu ku klasickým šatám.
