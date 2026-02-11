Kúsok, ktorý túto sezónu preberá hlavnú úlohu v elegancii: Ideálny do práce aj do spoločnosti

Foto: Pexels

Frederika Lyžičiar
Výrazný módny prvok, ktorý dokáže plnohodnotne nahradiť šaty.

Módna scéna tento rok prináša výraznú zmenu. Saká a blejzre prestávajú byť iba doplnkom a postupne preberajú hlavnú úlohu v outfite, často dokonca nahrádzajú samotné šaty.

Ako uvádza magazín Svět ženy, predĺžené strihy týchto kúskov umožňujú nosiť ich ako plnohodnotnú náhradu šiat. Vďaka rôznorodosti strihov, materiálov aj farieb si na svoje prídu ženy s rôznymi typmi postavy a správne zvolené doplnky dokážu outfit jednoducho posunúť z bežnej dennej elegancie až do spoločenského štýlu.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Nadine Koca | Fashion & Hair (@nadinekoca)

Blejzrové šaty ako nový symbol elegancie

Predĺžené saká si v pomerne krátkom čase vyslúžili označenie blejzrové šaty, čo presne vystihuje ich dnešné postavenie vo svete módy. Už nejde len o jednoduché obmeny klasického saka, ale o premyslené strihy, ktoré rešpektujú ženskú siluetu, prinášajú komfort pri nosení a pritom si zachovávajú elegantnú mieru zahalenia.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Wendy Oua (@wendy_oua)


Spojenie elegancie a praktickosti im otvorilo dvere nielen do pracovného šatníka, ale aj na formálnejšie a spoločenské príležitosti. Pôsobia moderne, sebavedomo a zároveň kultivovane, a preto predstavujú atraktívnu alternatívu ku klasickým šatám.

Ako ich nosiť, aby pôsobili dokonale

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Gynekológ meral 155 cm a ženám striekal žieraviny do maternice: Z orgánov krvácali, chcel ich tak sterilizovať
Gynekológ meral 155 cm a ženám striekal žieraviny do maternice: Z orgánov krvácali, chcel ich tak sterilizovať
Odborníčka na závislosti Bára: Ak si človek nechce pomôcť sám, neprinútite ho. Suchý február môže byť začiatok
Odborníčka na závislosti Bára: Ak si človek nechce pomôcť sám, neprinútite ho. Suchý február môže byť začiatok
Milovníčka dinosaurov Monika: Jurský park je fikcia plná mutantov. Ak by prežili, my by sme tu neboli
Milovníčka dinosaurov Monika: Jurský park je fikcia plná mutantov. Ak by prežili, my by sme tu neboli
Nikola a Hana dali výpoveď a odišli na Zanzibar. V podniku z novej časti Na nože sme sa najedli až na druhý pokus
Nikola a Hana dali výpoveď a odišli na Zanzibar. V podniku z novej časti Na nože sme sa najedli až na druhý pokus
Najobávanejšia žena histórie: Kráľovnej Boudici sa báli aj Rimania, jej besné plienenie prirovnávajú ku skaze Pompejí
Najobávanejšia žena histórie: Kráľovnej Boudici sa báli aj Rimania, jej besné plienenie prirovnávajú ku skaze Pompejí
Žena napísala odkaz a pred rokmi sa vyparila: Má zvláštnu poruchu pamäti, rodina po nej pátrala už dvakrát
Žena napísala odkaz a pred rokmi sa vyparila: Má zvláštnu poruchu pamäti, rodina po nej pátrala už dvakrát
Slovákov straší fenomén pracujúcej chudoby. Nemecké platy podľa analytika môžeme mať, zmeniť sa musí zásadná vec
Slovákov straší fenomén pracujúcej chudoby. Nemecké platy podľa analytika môžeme mať, zmeniť sa musí zásadná vec
Nastúpili do lietadla, po chvíli boli mŕtvi. Letecká katastrofa tímu Manchester United patrí medzi najhoršie v histórii
Nastúpili do lietadla, po chvíli boli mŕtvi. Letecká katastrofa tímu Manchester United patrí medzi najhoršie v histórii
Mladík spadol do 45 cm škáry za chladničky v obchode a našli ho po 10 rokoch. Kým jeho telo hnilo, ľudia tam nakupovali
Mladík spadol do 45 cm škáry za chladničky v obchode a našli ho po 10 rokoch. Kým jeho telo hnilo, ľudia tam nakupovali
Poslanec Bartek exkluzívne pre interez: Františkovi Mikloškovi sa neospravedlním, nepovedal som nič vulgárne
Poslanec Bartek exkluzívne pre interez: Františkovi Mikloškovi sa neospravedlním, nepovedal som nič vulgárne
Obed nás vyšiel na 42 eur, najedli sme sa až na druhý pokus. Boli sme v podniku z novej časti Na nože
Na nože
Obed nás vyšiel na 42 eur, najedli sme sa až na druhý pokus. Boli sme v podniku z novej časti Na nože
Nikola a Hana dali výpoveď v práci a odišli na Zanzibar: Ľudia tu zarábajú 171 eur mesačne, dostávame ponuky na vydaj
Slováci a Česi v zahraničí
Nikola a Hana dali výpoveď v práci a odišli na Zanzibar: Ľudia tu zarábajú 171 eur mesačne, dostávame ponuky na vydaj

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac