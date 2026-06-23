Muž z Estónska našiel pri kosení trávy dron s piatimi kilogramami výbušnín. Ležal tam niekoľko týždňov

V juhovýchodnom Estónsku sa našiel dron nesúci približne päť kilogramov výbušnín, oznámili v pondelok tamojšie úrady. Informovala o tom agentúra DPA.
Predpokladá sa, že toto bezpilotné lietadlo vstúpilo do vzdušného priestoru členského štátu EÚ a NATO ešte začiatkom júna. Našiel ho miestny obyvateľ pri kosení vysokej trávy na poli v obci Rõuge neďaleko hraníc s Lotyšskom a Ruskom. Ďalšie trosky sa našli na neďalekom strome, z ktorého sa dron podľa všetkého zrútil, uviedol pre estónskeho verejnoprávneho vysielateľa ERR šéf Estónskej bezpečnostnej polície Harrys Puusepp.
Dron najprv zaznamenali
Podľa Puuseppa sa dron pravdepodobne zrútil 3. júna počas ukrajinského útoku na ciele v Rusku. Estónske systémy protivzdušnej obrany vtedy zaznamenali viacero vzdušných objektov, čo viedlo k vyslaniu stíhačiek NATO do pohotovostného zásahu. Krátko nato však signál dronu zmizol – zhruba v blízkosti miesta, kde boli neskôr nájdené jeho trosky.
Puusepp informoval, že nález trosiek dronu bol nahlásený 10. júna. Následne miesto nálezu preskúmali vyšetrovatelia. Úrady uviedli, že daná situácia pre verejnosť nepredstavovala žiadne nebezpečenstvo. Dodal, že incident bol nahlásený neskôr, lebo v oblasti sa konalo rozsiahle vojenské cvičenie.
Ukrajinská armáda v posledných týždňoch opakovane útočí na ciele na severozápade Ruska, v blízkosti estónskych hraníc. Počas takýchto operácií sa podľa správ niektoré drony odchýlili od plánovanej trasy, vstúpili do estónskeho vzdušného priestoru a zrútili sa.
Po útokoch na ruskú prístavnú a vojenskú infraštruktúru Moskva opakovane obvinila Estónsko, ako aj Lotyšsko a Litvu, že umožňujú ukrajinskej armáde, aby využívala ich vzdušný priestoru na svoje bojové operácie. Vlády v Tallinne, Rige a Vilniuse tieto obvinenia dôrazne odmietli ako ničím nepodložené dezinformácie.
Ukrajinci zasiahli ciele
Ukrajina v uplynulých mesiacoch zintenzívnila svoje útoky na Rusko. Pravidelne zasahuje závody na spracovanie ropy a ich exportné centrá v snahe obmedziť príjmy Ruska na financovanie vojny. VMinulý týždeň ukrajinský dron zapríčinil požiar v ropnej rafinérii pri Moskve a spôsobil škody. Nie je jasné, či išlo o tú istú rafinériu, ktorá bola cieľom útokov aj v noci na štvrtok.
Rusko pri svojom nočnom útoku na Ukrajinu nasadilo 239 dronov a sedem balistických rakiet Iskander M/S-400, oznámili ukrajinské vzdušné sily na Telegrame. Jednotkám sa podarilo zneškodniť 212 dronov a štyri strely. Zaznamenali tiež dopad dvoch balistických rakiet a 26 dronov či úlomkov.
Šéf kyjevskej vojenskej správy Tymur Tkačenko v noci na Telegrame oznámil, že Rusko útočí na hlavné mesto balistickými raketami. Podľa portálu Ukrainska Pravda bolo v Kyjeve počuť sériu silných výbuchov. Tie sa podľa portálu ozývali aj v meste Poltava.
Krym na kolenách
Veliteľ bezpilotných systémov v rámci ukrajinskej armády Robert Brovdi, známy pod prezývkou Maďar, zároveň tvrdí, že Krym sa môže stať rozhodujúcim bodom psychologického zlomu pre Rusko. Po najnovších ukrajinských útokoch na ciele na okupovanom polostrove a v južnom Rusku naznačil, že Kyjev bude pokračovať v systematickej kampani zameranej na oslabovanie ruskej vojenskej prítomnosti v regióne.
„Moskva a bunkrový dedo (Putin) sa budú do poslednej chvíle držať Krymu ako hlavnej trofeje tejto vojny, aj keby sa z neho stal ostrov,“ vyhlásil Brovdi podľa webu liga.net v narážke na ruského prezidenta Vladimira Putina. Podľa neho je polostrov pre Kremeľ nielen strategicky dôležitý, ale aj symbolom ruskej veľmocenskej identity.
Veliteľ bezpilotných síl však tvrdí, že využívanie Krymu ako základne pre útoky proti Ukrajine sa postupne stáva „vojensky absurdné“. Ako ďalší krok ukrajinskej stratégie opísal ničenie protivzdušnej obrany či útoky na zvyšky ruskej flotily.
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