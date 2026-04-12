Muž vyriešil problém s drahým palivom po svojom: „Použil vatikánsku menu,“ žartujú Slováci

ušiel

Reprofoto: Facebook (Polícia SR - Trenčiansky kraj)

Michaela Olexová
Video sa objavilo na profile polície, ktorá sa obracia na verejnosť s prosbou o pomoc pri identifikovaní muža na zázname.

Na 39-sekundovom videu je zachytený muž s čiernou čiapkou a so slnečnými okuliarmi, ktorý pôsobí nervózne. Po natankovaní sa poobzerá, následne nasadne do auta a zakryje si tvár clonou na čelné sklo. Z benzínovej stanice odchádza bez platenia.

„Ak disponujete akýmikoľvek informáciami, ktoré by mohli prispieť k zisteniu totožnosti tejto osoby, kontaktujte nás na telefónnom čísle 158 alebo nám napíšte súkromnú správu na profil Polícia SR – Trenčiansky kraj,“ vyzývajú policajti.

Video medzi ľuďmi vyvolalo pozornosť, a čoskoro aj pobavené reakcie.

Použil vatikánsku menu, žartujú ľudia

„On sa pred odchodom prežehnal?“ všimol si jeden z komentujúcich. „Použil vatikánsku menu,“ reagoval s humorom ďalší Slovák.

Diskusia pod videom sa rýchlo rozrástla aj o vážnejšie úvahy. Viacerí upozorňujú, že podobné incidenty by mohli do budúcna viesť k zmene systému tankovania na Slovensku. Ako príklad uvádzajú model zo Spojených štátov, kde je bežné najskôr zaplatiť a až následne tankovať. To by mohlo viesť k prevencii podobných incidentov.

Časť verejnosti špekulovala, prečo polícia muža nedokázala identifikovať na základe evidenčného čísla vozidla (EČV). Iní však pripomínajú, že podľa nich práve overenie EČV býva jedným z prvých krokov vyšetrovania. Je teda pravdepodobné, že v tomto prípade nebolo možné páchateľa týmto spôsobom dohľadať.

Naznačujú to aj skúsenosti niektorých diskutujúcich. Jeden z nich tvrdí, že proces dohľadávania totožnosti vodiča, ktorý odišiel bez platenia omylom, býva veľmi rýchly: „Ja, keď som nechtiac nezaplatil, lebo to pýtalo PIN kód, čo si pán za pokladňou všimol, až keď som bol preč, do 10 minút mi volali policajti.“

Iný komentujúci dodáva, že podľa jeho názoru rozhodne nešlo o neúmyselný čin. „To, že odišiel bez platenia, by asi nebol problém. Stalo sa to aj mne, a to by som odprisahal, že sa mi to stať nemôže,“ napísal.

„Lenže ma kontaktovala leasingová spoločnosť kvôli poistnej udalosti, o ktorej som nič nevedel. Následne ma kontaktovali policajti s tým, že som odišiel bez platenia. Neveril som vlastným ušiam, až kým som to na vlastné oči nevidel na kamerovom zázname. Policajti spísali zápisnicu, vyrovnal som dlh a sľúbil si, že už nikdy nepoviem, že mne sa toto stať nemôže. Toto bol určite iný prípad.“

Objavili sa Slováci opisujúci prípady, keď im v minulosti niekto odcudzil evidenčné číslo – pravdepodobne práve s cieľom zneužiť ho pri podobných situáciách. Či v tomto prípade mohlo ísť o kradnuté auto, odcudzenú alebo upravenú EČV, však zrejmé nie je.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Obzvlášť závažný zločin: 24-ročná po hádke napadla muža, skončilo to tragicky

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Jája robí sezónnu prácu: V Nórsku som si našetrila 6 900 € za 2,5 mesiaca, peniaze sú poctivo vydreté
Slováci a Česi v zahraničí
Jája robí sezónnu prácu: V Nórsku som si našetrila 6 900 € za 2,5 mesiaca, peniaze sú poctivo vydreté
Houston, máme problém. Legendárna misia Apollo 13 sa zmenila na najväčšiu záchrannú akciu vo vesmíre
Houston, máme problém. Legendárna misia Apollo 13 sa zmenila na najväčšiu záchrannú akciu vo vesmíre
Trápia vás strie? Dermatologička radí: Odstrániť sa dajú na 85 %, dôležitý je jeden detail
Trápia vás strie? Dermatologička radí: Odstrániť sa dajú na 85 %, dôležitý je jeden detail
Stúpil jej na chrbát a takmer jej nožom odrezal hlavu od tela. O. J. Simpson však vyšiel z procesu storočia ako nevinný
Stúpil jej na chrbát a takmer jej nožom odrezal hlavu od tela. O. J. Simpson však vyšiel z procesu storočia ako nevinný
Seriál podľa skutočnej udalosti je hitom Netflixu. Mapuje jednu z najväčších jadrových nehôd sveta, o ktorej ste možno nevedeli
Seriál podľa skutočnej udalosti je hitom Netflixu. Mapuje jednu z najväčších jadrových nehôd sveta, o ktorej ste možno nevedeli
Úspech si vtedy takmer nikto nevšimol. Pred vyše 100 rokmi sme na olympiáde v Paríži vyhrali prvú zlatú medailu
Úspech si vtedy takmer nikto nevšimol. Pred vyše 100 rokmi sme na olympiáde v Paríži vyhrali prvú zlatú medailu
Na hlavné jedlo čakali 55 minút, dostali pivo, ktoré páchlo: Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu
Na nože
Na hlavné jedlo čakali 55 minút, dostali pivo, ktoré páchlo: Slováci navštívili reštaurácie z Na nože, určili najhoršiu
Mal veľké bolesti žalúdka, stále myslel na smrť. Kurt Cobain nakoniec užil zlatú dávku heroínu a vystrelil si mozog
Mal veľké bolesti žalúdka, stále myslel na smrť. Kurt Cobain nakoniec užil zlatú dávku heroínu a vystrelil si mozog
Uvarenie zaživa bolo šialenou smrťou: Muža ponorili do vriaceho kotla, jačal od bolesti. Ľuďom okolo sa robilo zle
Uvarenie zaživa bolo šialenou smrťou: Muža ponorili do vriaceho kotla, jačal od bolesti. Ľuďom okolo sa robilo zle
Učiteľ hypnotizoval študentov, traja z nich zomreli: Z bizarného prípadu budete mať zimomriavky
Učiteľ hypnotizoval študentov, traja z nich zomreli: Z bizarného prípadu budete mať zimomriavky
Sara skúsila sezónnu prácu na Novom Zélande. Plat bol v čistom 1500 eur, už by som to ale nerobila
Slováci a Česi v zahraničí
Sara skúsila sezónnu prácu na Novom Zélande. Plat bol v čistom 1500 eur, už by som to ale nerobila
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni. Lekár röntgenovým žiarením spôsoboval hnisavé vredy aj smrť
Tomáš robí technika na letisku vo Viedni. Lekár röntgenovým žiarením spôsoboval hnisavé vredy aj smrť

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac