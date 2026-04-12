Muž vyriešil problém s drahým palivom po svojom: „Použil vatikánsku menu,“ žartujú Slováci

Na 39-sekundovom videu je zachytený muž s čiernou čiapkou a so slnečnými okuliarmi, ktorý pôsobí nervózne. Po natankovaní sa poobzerá, následne nasadne do auta a zakryje si tvár clonou na čelné sklo. Z benzínovej stanice odchádza bez platenia.
„Ak disponujete akýmikoľvek informáciami, ktoré by mohli prispieť k zisteniu totožnosti tejto osoby, kontaktujte nás na telefónnom čísle 158 alebo nám napíšte súkromnú správu na profil Polícia SR – Trenčiansky kraj,“ vyzývajú policajti.
Video medzi ľuďmi vyvolalo pozornosť, a čoskoro aj pobavené reakcie.
Použil vatikánsku menu, žartujú ľudia
„On sa pred odchodom prežehnal?“ všimol si jeden z komentujúcich. „Použil vatikánsku menu,“ reagoval s humorom ďalší Slovák.
Diskusia pod videom sa rýchlo rozrástla aj o vážnejšie úvahy. Viacerí upozorňujú, že podobné incidenty by mohli do budúcna viesť k zmene systému tankovania na Slovensku. Ako príklad uvádzajú model zo Spojených štátov, kde je bežné najskôr zaplatiť a až následne tankovať. To by mohlo viesť k prevencii podobných incidentov.
Časť verejnosti špekulovala, prečo polícia muža nedokázala identifikovať na základe evidenčného čísla vozidla (EČV). Iní však pripomínajú, že podľa nich práve overenie EČV býva jedným z prvých krokov vyšetrovania. Je teda pravdepodobné, že v tomto prípade nebolo možné páchateľa týmto spôsobom dohľadať.
Naznačujú to aj skúsenosti niektorých diskutujúcich. Jeden z nich tvrdí, že proces dohľadávania totožnosti vodiča, ktorý odišiel bez platenia omylom, býva veľmi rýchly: „Ja, keď som nechtiac nezaplatil, lebo to pýtalo PIN kód, čo si pán za pokladňou všimol, až keď som bol preč, do 10 minút mi volali policajti.“
Iný komentujúci dodáva, že podľa jeho názoru rozhodne nešlo o neúmyselný čin. „To, že odišiel bez platenia, by asi nebol problém. Stalo sa to aj mne, a to by som odprisahal, že sa mi to stať nemôže,“ napísal.
„Lenže ma kontaktovala leasingová spoločnosť kvôli poistnej udalosti, o ktorej som nič nevedel. Následne ma kontaktovali policajti s tým, že som odišiel bez platenia. Neveril som vlastným ušiam, až kým som to na vlastné oči nevidel na kamerovom zázname. Policajti spísali zápisnicu, vyrovnal som dlh a sľúbil si, že už nikdy nepoviem, že mne sa toto stať nemôže. Toto bol určite iný prípad.“
Objavili sa Slováci opisujúci prípady, keď im v minulosti niekto odcudzil evidenčné číslo – pravdepodobne práve s cieľom zneužiť ho pri podobných situáciách. Či v tomto prípade mohlo ísť o kradnuté auto, odcudzenú alebo upravenú EČV, však zrejmé nie je.
