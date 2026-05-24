Muž vyhral v lotérii milión: Čísla mu pred 30 rokmi dal „veštec“

Michaela Olexová
Všetci máme radi fiktívnych hrdinov, zloduchov či géniov. Ako sa však hovorí, tie najlepšie príbehy aj tak píše sám život.

Predstavte si vyraziť na dovolenku s cieľom okúsiť Las Vegas. Nemusíte pritom cestovať až do USA – podobný typ jednorazového „úniku z reality“ vyhľadávajú aj Európania, ktorí si poň chodia napríklad do Monaka. Na dovolenke nájdu adresu kasína v Monte Carle, navlečú si kokteilové šaty či najlepší oblek a okúsia čudesný životný štýl, ktorý vídajú napríklad v scénach z filmu o Jamesovi Bondovi.

Podobný výlet si pred rokmi doprial aj muž menom Huesgen z amerického mesta Fraser v štáte Michigan.

A hoci sa to stalo už dávno, tento rok si svoj zážitok z Las Vegas určite pripomenul. Ako píše oficiálny portál lotérie Powerball, 56-ročný muž totiž nedávno vyhral v lotérii milión dolárov po tom, čo použil číselnú kombináciu, ktorú mu pred tridsiatimi rokmi údajne odporučil automat na veštenie v Las Vegas.

Vyhral 862-tisíc eur

V rozhovore pre PowerBall po svojej nedávnej výhre vo výške jedného milióna dolárov (zhruba 862-tisíc eur) povedal: „Asi 30 rokov dozadu som bol v Las Vegas a dostal proroctvo od automatu Zoltar.“

Veštec Zoltar je automatizovaný džin, ktorý sa občas objavuje v herniach, videoherniach a zábavných parkoch. Funguje na jednoduchom princípe – vy vhodíte mincu v drobnej hodnote a priložíte si slúchadlo k uchu. Stlačíte jeden z dvanástich znamení zverokruhu a veštec Zoltar (figurína vo vnútri automatu) vám prezradí, aký bude váš osud.

Veštenie začína slovami: „Hovorí Zoltar.“ Zoltar má silný prízvuk a častou verziou automatu je, že vy získate kartu, na ktorej sa mimo samotného veštenia spomínajú aj vaše šťastné čísla či priaznivé farby.

Odkedy Zoltar vyveštil Huesgenovi, muž tieto šťastné čísla neustále využíval pri hraní lotérie. Vyplatilo sa mu to o tri dekády neskôr, keď v lotérii Powerball stavil na čísla 24, 29, 32, 49 a 63 a 22. apríla 2026 vďaka tomu získal milión dolárov.

„Ráno po žrebovaní som videl e-mail od lotérie. Vtedy som zistil, že som vyhral cenu Powerball v hodnote 1 milión dolárov. Na manželku som skríkol, či to je skutočné. A že si nemyslím, že mi to úplne dôjde, až kým si nevyplatím šek!“

Šťastlivec presne vie, ako s výhrou naloží. V pláne má splatiť svoj dom a auto. Potom s manželkou vyrazia na dovolenku a zvyšné peniaze vložia do sporenia na dôchodok.

Ak máte pocit, že hazard negatívne zasahuje do vášho života, o pomoc môžete požiadať na bezplatnej linke 0800 131 000
