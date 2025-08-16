Muž si zobral v Chorvátsku so sebou do vody kýbeľ a ľudia idú do kolien: Vedro piva, štandardná miera, smejú sa

Ilustračná foto: Profimedia / Facebook (Dnevna doza prosječnog Dalmatinca)

Zuzana Veslíková
Chorvátsko
Kúpanie sa v Jadrane poňal po svojom.

Každý z nás si pojem dovolenka predstavuje inak. Kým niekto ako leňošenie pod slnečníkom, ďalší ako ochutnávanie miestnych špecialít. Z milovaného Chorvátska sa šíri video, ktoré mnohých dobre pobavilo. 

Zábery, ktoré sa rýchlo stali virálnymi, zverejnil na facebooku populárny chorvátsky profil s názvom Dnevna doza prosječnog Dalmatinca, čo môžeme voľne preložiť ako Denná dávka priemerného obyvateľa Dalmácie. Získal 3,5-tisíc reakcií a v húfoch mu sledovatelia udelili „chichotajúceho sa“ smajlíka.

Na videu vidíme muža, ktorý sa prechádza v mori a zjavne niečo hľadá. Má nasadené plavecké okuliare, s ktorými sa ponorí pod vodu a báda. Na tom by možno nebolo ani nič nevšedné, podmorský svet je nepochybne fascinujúci, ľudia sa však zabavili na „pomôcke“, ktorú si vzal do vody so sebou.

Vzal si so sebou vedro

Muž jednou rukou drží plastové vedro a ako upozornila chorvátska stránka, pochádza z maliarskej farby značky Jupol. „Jupol pri mori,“ pridala k videu svoj komentár.

Svoje pobavenie neskrývali ani jej fanúšikovia. „Bez kýbľa Jupolu sa nikam nejde,“ podpichol jeden z nich vo svojej reakcii. Ďalší vtipkovali, že aj vedro si zaslúži oddych pri mori, keď toľkokrát slúžilo na nosenie dreva – na čo ho zjavne v Chorvátsku ľudia používajú, podobne ako u nás, keď si v zime donesieme dnu vo vedre drevo do kozuba.

„Štandardná miera v Dalmácii: približne vedro piva,“ zažartoval niekto iný.

Čo muž v mori hľadal, sa asi nikdy nedozvieme, no veríme, že sa mu to úspešne podarilo. Jedno je však isté, virálne video, ktorého hlavným aktérom sa stal, mnohým vyčarilo úsmev na tvári.

